Nữ ca sĩ nổi danh đất Hạ Long: Từ Sao Mai Điểm Hẹn tới hạnh phúc tuổi tứ tuần

Nữ ca sĩ xinh đẹp Sao Mai Điểm Hẹn và tình yêu hạnh phúc bên bạn trai kém tuổi



Nguyễn Ngọc Anh là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, được biết đến với chất giọng nội lực, đầy cảm xúc và phong cách âm nhạc đa dạng. Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Quảng Ninh, cô đã có một hành trình dài để khẳng định tên tuổi và chinh phục trái tim khán giả.

Nguyễn Ngọc Anh

Nguyễn Ngọc Anh sinh năm 1981 tại Hạ Long, Quảng Ninh. Cô bộc lộ niềm đam mê ca hát từ khi còn nhỏ và sớm được gia đình ủng hộ, tạo điều kiện phát triển tài năng. Năm 2002, Ngọc Anh ghi dấu ấn đầu tiên khi lọt vào vòng chung kết cuộc thi Sao Mai. Tới 2005, cô tiếp tục gây ấn tượng lớn tại Sao Mai Điểm Hẹn.

Mặc dù không giành giải cao nhất, nhưng cô đã gây ấn tượng mạnh với khán giả và giới chuyên môn bởi chất giọng dày, ấm và khả năng xử lý bài hát tinh tế. Đặc biệt, Ngọc Anh còn nổi bật bởi nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm.

Sau hai cuộc thi, Nguyễn Ngọc Anh chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Cô nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích tại Hà Nội và các sân khấu lớn. Nổi tiếng với những bản ballad trữ tình, cô đã cho ra mắt nhiều album và ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

Không chỉ thành công ở thể loại ballad, Ngọc Anh còn thử sức với nhiều dòng nhạc khác nhau như jazz, pop, và R&B. Sự đa dạng trong âm nhạc cùng với sự đầu tư nghiêm túc vào sản phẩm đã giúp cô duy trì được sức hút bền bỉ trong suốt nhiều năm một cách âm thầm.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, đời tư của Nguyễn Ngọc Anh cũng nhận được sự quan tâm của công chúng. Cô từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân.

Nguyễn Ngọc Anh và Tô Minh Đức

Vượt qua những khó khăn trong đời sống riêng, Nguyễn Ngọc Anh vẫn giữ được sự lạc quan và mạnh mẽ. Cô tập trung vào việc chăm sóc con gái và cống hiến hết mình cho âm nhạc. Sau này, cô tìm thấy hạnh phúc mới bên cạnh ca sĩ Tô Minh Đức. Cả hai đã có một mối quan hệ bền chặt dù Tô Minh Đức kém cô 1 tuổi và đón chào một con gái kháu khỉnh. Tình yêu và sự thấu hiểu từ Tô Minh Đức đã trở thành điểm tựa vững chắc cho Ngọc Anh trên cả con đường sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Trong suốt hành trình của mình, Nguyễn Ngọc Anh luôn là một người phụ nữ kín đáo, ít chia sẻ về đời tư trên truyền thông. Cô muốn khán giả nhớ đến mình bằng giọng hát, bằng những cống hiến cho nghệ thuật chứ không phải bằng những câu chuyện cá nhân.

Giọng hát điêu luyện được giới chuyên môn đánh giá cao

Trong giới nữ vocalist tại Việt Nam, Nguyễn Ngọc Anh dường như ít được khán giả nhắc tên, nhưng vẫn luôn được giới chuyên môn đánh giá cao.

Ngọc Anh có con đường đi rất riêng. Cô không chạy theo thị trường âm nhạc, xô bồ showbiz, cũng không tranh đua danh tiếng với các diva , divo mà tự tạo cho mình một khoảng riêng trong đời sống nghệ thuật.

Khán giả tìm đến Ngọc Anh để có được một khoảng lắng trong tâm hồn. Vì vậy, dù không được quá nhiều người biết đến, nhưng Ngọc Anh vẫn đắt show, giữ cho mình lượng khán giả riêng.

Nhờ sự khổ luyện, tìm tòi của mình, Ngọc Anh đã sở hữu được nhiều kĩ thuật khó, chuẩn xác, có thể xem là khá tốt trong thế hệ ca sĩ đương đại.

Là một nữ trung nên Ngọc Anh xuống tầm tốt. Cô có thể xuống tới D3 và hát đẹp tới F3, thoải mái trên A3, xử lí đa dạng ở G3.

Bởi vậy, Ngọc Anh thường xuyên nhả chữ trên quãng trầm một cách lẹ làng và linh hoạt, dù tiết tấu bài hát có chậm hay nhanh tới đâu chăng nữa.

Đặc biệt, quãng trầm của Ngọc Anh còn được pha thêm cả airy voice, nên không tạo cảm giác nặng nề cho người nghe.

Ngọc Anh ít đẩy mạnh quãng trung, nhưng khi cần, cô vẫn hát rất tốt. Vị trí âm thanh Ngọc Anh sử dụng khá đẹp, đưa lên phần giữa lông mày, gần xoang mũi, tạo nên quãng trung trầm đầy đặn, ấm áp. Cách cô ngân rung nhẹ mỗi khi nhả chữ khá mềm mại, ngọt ngào.

Cô có thể belt B4 cực đẹp, cộng hưởng vang dội, ngân rung đều trằn trặn, nảy cuồn cuộn.

Ngọc Anh chỉ cần một làn hơi để đạt full voice B4, đẩy lên C5 chắc chắn rồi lại về B4 mà vẫn nội lực, còn dư sức kèm theo luyến láy.

Đôi khi, Ngọc Anh dùng hết lực để nhả chữ ở quãng trung nên cũng khá dày, có lực.

Ngọc Anh hát pha rất tốt và dùng giọng pha để vượt quãng, lên được nốt cao một cách thoải mái.

Thông thường, Ngọc Anh hay belt cao tới C5, nhưng cô cũng có thể đạt tới full voice ở D5, E5 và chuyển head voice lên F5. Nhờ hát pha, Ngọc Anh từng chạy nguyên một legaro từ E5 tới F5 và chạm tới G5 bằng giọng thật. Rất hiếm giọng nữ trung có thể mixed tới G5 như Ngọc Anh, ngay cả với nữ cao cũng khó.

Dù không phải kiểu giọng nội lực, nhưng Ngọc Anh vẫn gằn giọng được trên C#5, D5 để bùng nổ cảm xúc.

Ngọc Anh chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ diva Mariah Carey và theo đuổi dòng R&B/Funky nên sử dụng rất nhiều melisma, run/riff, lên cao xuống thấp, chuyển giọng liên tục, hát rất agility, bạch thanh.

Có thể nói, melisma đã ngấm vào máu của cô nên cô hát nó ở mọi ca khúc, mọi lúc, mọi nơi nhưng vẫn tinh tế, ăn khớp, không hề phô diễn.

Ngọc Anh thường hát treo liên tục ở B4, C5, luyến láy melisma cực mềm mại, chuyển giọng vun vút, đậm màu ngẫu hứng. Cô cũng thực hiện nhiều cú vocal runs giả thanh Eb5, E5 sáng rực, mềm mại, bỏ nhỏ piano lanh lẹ.

Ngọc Anh bên con gái và bạn trai

Phần chuyển giọng sang giả thanh của Ngọc Anh tinh tế, dễ dàng, linh hoạt. Cô hát giả thanh trên tầm B4, C5 đẹp, chuyển linh hoạt qua lại giữa giọng thật và giả thanh, luyến ngọt, không phô trương, hợp màu giọng.

Dù hát R&B và đôi khi có cả màu Soul, nhưng Ngọc Anh vẫn biết cách khai thác đúng lợi thế giọng hát của mình, nên luôn trữ tình, ngọt ngào, êm ái, bỏ nhỏ piano tinh tế, chứ không phải kiểu R&B phô diễn, man dại như nhiều ca sĩ khác.

Có lúc, Ngọc Anh tung ra những cú vocal runs cuồn cuộn, nhưng lại thường bỏ nhỏ melisma, rất lôi cuốn. Cô xử lí ca khúc nhiều màu sắc, linh hoạt và đa dạng.

Giống như thần tượng Mariah Carey, Ngọc Anh tích cực sử dụng airy voice (âm hơi) trong ca hát, giúp cô xử lí ca khúc cảm xúc và mềm mại hơn.

Đặc biệt, Ngọc Anh khi thu một ca khúc thường xử lí hậu kì rất phức tạp, bè phối nhiều lớp lang, trầm cao đan xen nhau. Đây chính là cách làm nhạc đẳng cấp mà cô học hỏi được từ Mariah Carey để tự áp dụng vào chính mình một cách tài tình.

Nhiều ca khúc Ngọc Anh thu cách đây đã gần chục năm nhưng đến nay vẫn ít ca sĩ nào thực hiện lại được vì độ phức tạp của nó.