Nữ ca sĩ lên cơn động kinh gây sốc, chân tay co quắp đến bất tỉnh

Những ngày qua, cộng đồng fan Kpop liên tục xôn xao khi video ghi lại cảnh Chisa - thành viên nhóm nữ XG - ngất xỉu ngay trên sân khấu được lan truyền rộng rãi. Hình ảnh nữ thần tượng trẻ tuổi cố gắng hoàn thành tiết mục dù gương mặt đã tái nhợt, rồi đột ngột gục xuống khiến người xem không khỏi ám ảnh.

Không chỉ vậy, nữ idol được nhìn thấy ngã quỵ và co giật trên sân khấu, chân tay co quắp phải được đưa đi cấp cứu trên cáng. Điều này dấy lên làn sóng quan ngại lớn trong cộng đồng người hâm mộ, khi nhiều netizen cho rằng cô nàng đã lên cơn động kinh. Đồng thời, khoảnh khắc này cũng nói lên mức độ khắc nghiệt trong môi trường đào tạo và biểu diễn ngành công nghiệp thần tượng.

Đoạn video quay lại cảnh Chisa bất tỉnh, chân tay co quắp

Thực tế, những hình ảnh này xuất phát từ phim tài liệu tour diễn Xtra Xtra, được đăng tải trên kênh chính thức của XG. Thời điểm xảy ra vụ việc là khi nhóm diễn concert tại Paris (Pháp) hồi cuối 2024. Trong suốt video, Chisa trông khá mệt mỏi, phải liên tục nghỉ giữa các buổi tập và biểu diễn, trong khi ê-kíp sản xuất bàn bạc về việc cho cô thêm thời gian hồi phục. Tuy nhiên, Chisa vẫn kiên quyết muốn tiếp tục biểu diễn dù sức khỏe không đảm bảo.

Khi đoạn được lan truyền mạnh mẽ trên mạng, nữ idol đã nhanh chóng lên tiếng trấn an fan qua mạng xã hội cá nhân. Cô cho biết người hâm mộ không cần quá lo lắng, vì việc kiệt sức là do cô tự ép bản thân vượt quá giới hạn trong quá trình lưu diễn. Chisa thừa nhận cô kiệt sức vì lịch trình dày đặc, nhưng nhanh chóng hồi phục ổn định. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm rằng bản thân không nhớ rõ khoảnh khắc ngất xỉu, vì khi đó cô đã hoàn toàn mất ý thức.

Cô nàng co giật không kiểm soát

Người hâm mộ hy vọng rằng sau lần này, Chisa sẽ ưu tiên sức khỏe hơn, và các công ty giải trí cũng sẽ cân nhắc kỹ hơn về giới hạn của nghệ sĩ.

Sinh năm 2002 tại Osaka (Nhật Bản), Chisa (tên thật là Chisa Kino) là một trong những giọng ca chủ lực của XG. Trước khi debut, cô từng theo học thanh nhạc và biểu diễn trong nhiều năm, sở hữu chất giọng sáng, nội lực và có khả năng xử lý cao độ ổn định. Khi XG ra mắt vào năm 2022 với ca khúc Tippy Toes, Chisa nhận được sự chú ý nhờ thần thái tự tin và kỹ năng biểu diễn tốt, đồng đều với các thành viên còn lại. Đây điều hiếm thấy ở một tân binh người Nhật trong thị trường Kpop.

Dù XG là nhóm nhạc hoạt động quốc tế với định hướng toàn cầu hóa, Chisa vẫn luôn được xem là “trái tim” của nhóm, dẫn dắt cảm xúc và sự cân bằng giữa kỹ thuật và cảm xúc trên mỗi sân khấu. Từ Shooting Star, Left Right cho đến Woke Up, giọng hát của cô luôn là điểm nhấn giúp nhóm định hình màu sắc riêng biệt giữa làn sóng girlgroup đang ngày càng khốc liệt.