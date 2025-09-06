Nữ ca sĩ lên bìa báo Nhi Đồng năm 2003, đổi đời nhờ gặp Vũ Ngọc Đãng

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Phan Như Thùy.



Nữ ca sĩ đến một kỷ vật đặc biệt gắn liền với tuổi thơ cô, là quyển tạp chí in hình chính cô trên trang bìa.

Cô nói: "Hơn cả một tờ báo, đó là nơi lưu giữ ký ức trong sáng, đánh dấu những bước đi đầu tiên trên hành trình nghệ thuật của tôi.

Đây là số báo Nhi Đồng phát hành năm 2003, thời điểm tôi mới 7 tuổi. Khi đó, tôi đang tham gia Đội văn nghệ Nhà thiếu nhi Quận 11 và có dịp góp mặt tại Liên hoan Búp Sen Hồng. Hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên của tôi đã gây ấn tượng với các phóng viên, để rồi trở thành gương mặt trang bìa của ấn phẩm thiếu nhi.

Con đường nghệ thuật của tôi không bắt đầu bằng âm nhạc như mong ước thuở nhỏ mà lại khởi nguồn từ điện ảnh.

Trong thời gian sinh hoạt tại Nhà Thiếu nhi Quận 11, tôi tình cờ gặp đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khi anh đến tìm diễn viên nhí cho một bộ phim mới. Với sự hồn nhiên và biểu cảm tự nhiên, tôi đã vượt qua vòng tuyển chọn và được góp mặt trong bộ phim Tuyết Nhiệt Đới. Đây cũng là tác phẩm đầu tiên đưa tôi bén duyên với nghệ thuật, trong vai trò diễn viên chứ không phải ca sĩ.

Với tôi, việc được bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm là một niềm hạnh phúc lớn. Tuy nhiên, do còn nhỏ tuổi và cần tập trung việc học, ông bà đã khuyên tôi hạn chế nhận lời tham gia phim ảnh.

Chính vì vậy, những kỷ niệm diễn xuất trở thành trải nghiệm quý giá, đặt nền móng cho tình yêu nghệ thuật trong tôi từ thuở thiếu thời. Tôi biết ơn trước sự quan tâm của gia đình. Theo tôi, chính sự định hướng ấy đã giúp bản thân có thêm thời gian rèn luyện, trưởng thành và chín muồi hơn trước khi bước vào con đường hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp.

Mỗi cột mốc trong hành trình nghệ thuật đều đến với cô như một mối nhân duyên. Từ Liên hoan Búp Sen Hồng, tôi gặp gỡ cô Thu Lan - người phụ trách Đội văn nghệ thiếu nhi, cũng chính là người đã mở cánh cửa đưa tôi đến với nhóm nhạc kịch Buffalo.

Nhờ đó, tôi dần kết nối và học hỏi từ nhiều nghệ sĩ, thầy cô trong nghề như NSND Hồng Vân, Đạt Phi, Huỳnh Lập, Khả Như, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung… Với tôi tất cả trải nghiệm từ thuở thiếu nhi đến nay đều là những viên gạch đầu tiên, bồi đắp đam mê và hun đúc tình yêu dành cho nghệ thuật".

Khi được hỏi về sự lựa chọn vai trò để đồng hành trên chặng đường nghệ thuật, Phan Như Thùy cho biết: "Dù được khán giả biết đến với vai trò diễn viên hay diễn viên lồng tiếng, bản thân tôi vẫn luôn dành tình yêu lớn nhất cho âm nhạc. Mỗi lần được đứng trên sân khấu biểu diễn, tôi cảm thấy hạnh phúc và được là chính mình nhiều hơn. Chính vì vậy, tôi quyết định theo đuổi con đường ca hát, trở thành ca sĩ".