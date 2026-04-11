Nữ ca sĩ lấy chồng Tây: "Chia tay không xuất phát từ sự phản bội"

Tùng Ninh |

"Sự thay đổi của thời gian và nhận thức khiến mỗi người có lựa chọn riêng", Đoan Trang nói.

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Đoan Trang. Nhìn lại hành trình âm nhạc của mình, nữ ca sĩ chia sẻ về bài Dạ khúc: "Đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi của tôi, nhưng cơ duyên đến với bài hát lại bắt đầu từ lần tôi tình cờ nghe ca sĩ Hoàng Lê Vy thể hiện tại phòng trà.

Chính sự rung động mạnh mẽ trước cách xử lý đầy cảm xúc đã khiến tôi quyết tâm liên hệ với nhạc sĩ Quốc Bảo để xin thể hiện lại. Tức là tôi chủ động xin hát nhạc của nhạc sĩ. Điều không thay đổi qua năm tháng chính là cái tình trong từng câu hát. Tuy nhiên, cách thể hiện của tôi có sự chuyển biến rõ rệt theo thời gian và trải nghiệm sống.

Nếu trước đây tôi hát với sự nồng nhiệt, bản năng của tuổi trẻ, thì hiện tại là sự chín chắn, tiết chế và làm chủ cảm xúc. Khi một người nghệ sĩ như tôi đi qua nhiều thăng trầm, họ có thể ngự trị cảm xúc để truyền tải ca khúc một cách sâu sắc và tinh tế hơn.

Có một câu chuyện phía sau ca khúc, nơi hình ảnh ánh sáng và bóng tối trở thành ẩn dụ cho hành trình đi tìm tình yêu. Hiểu được tinh thần đó, tôi mới thể hiện bài hát bằng tâm thế của một người con gái luôn chờ đợi, luôn hy vọng, dù biết rằng không phải ai cũng có được tình yêu trọn vẹn".

Đoan Trang và chồng Tây

Tiếp đó, Đoan Trang lần đầu trải lòng về mối tình đầu thời sinh viên. Cô nói: "Một câu chuyện thanh mai trúc mã đẹp nhưng không thể đi đến cuối cùng. Sự thay đổi của thời gian và nhận thức khiến mỗi người có lựa chọn riêng.

Không phải cứ yêu là sẽ đi cùng nhau đến cuối. Đôi khi, chia tay không xuất phát từ sự phản bội, mà chỉ đơn giản là không còn cùng hướng đi. Dù vậy, sự thấu hiểu giúp cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng và có cuộc sống riêng hạnh phúc".

Đoan Trang hiện đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên chồng người Thụy Điển. Cả hai có với nhau một con chung và vẫn sinh sống tại Việt Nam.

