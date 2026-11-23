Nhắc đến Mỹ Linh, khán giả nhớ ngay đến giọng ca nội lực, kỹ thuật điêu luyện cùng những bản hit gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ như Thì thầm mùa xuân, Tóc ngắn, Hương ngọc lan, Trên đỉnh Phù Vân...

Trước khi trở thành một trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam, bên cạnh Thanh Lam, Hồng Nhung và Trần Thu Hà, Mỹ Linh đã sở hữu nền tảng học thuật vững chắc. Năm 1993, cô thi đỗ Thủ khoa thanh nhạc Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Cơ duyên đưa Mỹ Linh đến gần hơn với công chúng cũng khá đặc biệt. Trong chương trình Trò chuyện cùng tương lai, nữ diva kể lại lần đến xem các bạn tham gia cuộc thi SV 96 khi còn là sinh viên.

“Tôi ngồi dưới thấy các bạn thi vui quá nên viết một mẩu giấy ra đưa cho anh Lại Văn Sâm, ghi là: ‘Anh ơi, em thấy mọi người vui quá, cho em hát một bài có được không?’”. Anh Lại Văn Sâm đồng ý cho tôi ra hát, thế là tôi lên hát một bài và được lan tỏa dữ dội. Tôi nổi lên từ đó. Từ lúc nổi tiếng, tôi học thì ít, đi diễn thì nhiều, nên bao năm sau mới quay trở lại để thi tốt nghiệp đại học”, Mỹ Linh chia sẻ.

Diva Mỹ Linh cho biết cô được chú ý từ cơ hội lên hát tại SV 96

Sau sự kiện này, bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Mỹ Linh đến vào năm 1998, khi cô hợp tác cùng nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn ra mắt album Tóc Ngắn. Sản phẩm nhanh chóng tạo tiếng vang, gây chú ý cả về âm nhạc lẫn hình ảnh mới mẻ của nữ ca sĩ.

Những năm gần đây, Mỹ Linh tiếp tục cho thấy sức sáng tạo cùng tinh thần làm nghề bền bỉ khi chủ động làm mới hình ảnh, tìm cách kết nối với khán giả trẻ. Đáng chú ý, nữ diva tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trong 2 mùa, ghi dấu ấn bởi sự duyên dáng, hài hước, tinh thần hết mình trong những màn vũ đạo thử thách và cách nâng đỡ các đàn em.

Mới đây, Mỹ Linh tiết lộ thông tin về album mới Vẫn Là Tóc Ngắn/The Short Hair Effect, đồng thời chuẩn bị cho chuyến lưu diễn tại Australia, mở ra những dấu mốc mới trên hành trình âm nhạc.

Nữ diva tỏa sáng tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Tổ ấm bình yên bên nhạc sĩ Anh Quân, 3 người con đều có thành tựu riêng

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, cuộc hôn nhân hơn hai thập kỷ giữa diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Đặc biệt, cả 3 người con trong gia đình đều lựa chọn những hướng đi riêng và từng bước tạo dựng dấu ấn trong lĩnh vực của mình.

Con gái lớn Anna Trương (SN 1994) từng ra mắt album âm nhạc đầu tay tại Việt Nam trước khi sang Mỹ theo học tại Berklee College of Music - ngôi trường đào tạo âm nhạc danh tiếng. Cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành sản xuất âm nhạc, sau đó trở thành kỹ sư âm thanh tại một phòng thu lớn ở Los Angeles. Anna Trương từng tham gia đội ngũ sản xuất âm thanh cho nhiều dự án âm nhạc và điện ảnh Hollywood.

GIa đình hạnh phúc của nhạc sĩ Anh Quân - diva Mỹ Linh

Con trai duy nhất của cặp đôi, Trương Anh Duy (SN 1999), không theo đuổi nghệ thuật mà lựa chọn ngành Y. Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, con trai có năng khiếu hát nhảy, học giỏi môn Sinh và Hóa học. Anh tốt nghiệp Đại học Melbourne, hiện làm bác sĩ tại Australia và tiếp tục học lên bậc Thạc sĩ.

"Theo đuổi nghề mà cả gia đình không thể hỗ trợ, con có những khó khăn riêng nhưng đều vượt qua. Giờ con đã hiểu được ý "theo nghề vì cứu người" mà tôi đã từng tâm sự", nhạc sĩ Anh Quân nói về con trai.

Trong khi đó, cô con gái út Mỹ Anh (SN 2002) sớm bộc lộ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất. Nữ ca sĩ Gen Z từng bước khẳng định cá tính qua những sản phẩm mang đậm dấu ấn riêng. Mỹ Anh cũng tạo được tiếng vang khi đại diện Việt Nam tham dự lễ hội âm nhạc Head In The Clouds tại Mỹ. Năm 2026, cô tiếp tục ghi dấu với tour diễn đầu tiên tại Mỹ, đi qua 5 thành phố lớn.