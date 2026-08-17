Nữ ca sĩ hết thời đi bán quán ăn tối đi làm DJ diễn nhạc kịch, mỗi tháng kiếm 2,6 tỷ đồng

Những chia sẻ mới nhất từ Hyelin (EXID), đang thu hút sự chú ý lớn từ công chúng khi cô thẳng thắn công khai cuộc sống bận rộn với nhiều vai trò cùng lúc. Không chỉ tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật thông qua các vở nhạc kịch và công việc DJ, nữ thần tượng sinh năm 1993 còn trực tiếp điều hành một cơ sở kinh doanh ẩm thực tại Seoul nhằm tạo dựng nguồn tài chính vững chắc cho bản thân.
Hyelin thẳng thắn nói nguyên nhân khiến cô quyết định mở rộng công việc là vì thu nhập từ ngành giải trí không ổn định. Theo nữ ca sĩ, đây không phải công việc lúc nào cũng có lịch làm, khiến cô lo lắng về việc duy trì cuộc sống ổn định lâu dài. Vì yêu thích ẩm thực và nhà hàng, Hyelin quyết định thử sức với lĩnh vực kinh doanh ăn uống sau khi quen biết một chủ thương hiệu taco.
Đáng chú ý, Hyelin cũng tiết lộ về tình hình kinh doanh hiện tại. Theo chia sẻ của cô, quán taco đạt doanh thu trung bình khoảng 140 triệu won/tháng, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, số tiền còn lại cô chia sẻ vào khoảng 40 triệu won/tháng, tương đương khoảng 740 triệu đồng.
Việc Hyelin chủ động bươn chải kinh doanh khiến không ít khán giả bất ngờ, bởi cô vốn là giọng ca chủ lực của EXID, một trong những nhóm nhạc nữ từng sở hữu sức ảnh hưởng hàng đầu tại thị trường Kpop thế hệ thứ ba.
Hyelin sinh ngày 23/8/1993 tại Gwangju và chính thức gia nhập nhóm vào tháng 8/2012 sau khi ba thành viên ban đầu rời đi. Cùng với Solji, cô hoàn thiện đội hình 5 người gồm Solji, LE, Hani, Hyelin và Jeonghwa, đảm nhận vị trí Lead Vocal với chất giọng nội lực cùng kỹ thuật thanh nhạc ổn định.
Dù sở hữu tài năng nổi bật và khả năng tự sản xuất âm nhạc nhờ bàn tay của thành viên LE, EXID từng trải qua hơn hai năm đầu hoạt động đầy chật vật khi các sản phẩm liên tục chịu cảnh mờ nhạt. Bước ngoặt lịch sử chỉ thực sự bùng nổ vào cuối năm 2014 khi đoạn fancam ghi lại màn trình diễn ca khúc Up & Down của Hani bất ngờ tạo nên cơn sốt. Up & Down đã tạo nên kỳ tích lội ngược dòng vô tiền khoáng hậu, vươn thẳng lên hạng 1 trên hàng loạt nền tảng nhạc số và mang về cho nhóm những chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trên sóng truyền hình.
Up & Down - ca khúc là bước ngoặc trong sự nghiệp EXID nói chung và Hyelin nói riêng
Cú hích lịch sử từ Up & Down đã mở ra thời kỳ hoàng kim rực rỡ cho EXID, đưa 5 cô gái vươn lên hàng ngũ những nhóm nữ nổi bật của Kpop thế hệ thứ 3. Tận dụng sức nóng, nhóm liên tục càn quét làng nhạc bằng chuỗi bản hit bắt tai mang đậm bản sắc riêng. Hai đĩa đơn Ah Yeah và Hot Pink nối tiếp nhau thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, khẳng định phong cách quyến rũ, sôi động và cá tính không thể trộn lẫn. Sau đó nhóm liên túc có các bài hit như DDD, I Love You, Lady,....
EXID cũng nhanh chóng được yêu thích tại Việt Nam, đặc biệt sau thành công của Up & Down. Nhóm từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Xuyên suốt giai đoạn hoạt động đỉnh cao, Hyelin không chỉ là nhân tố giữ vững chất lượng giọng hát, gánh vác các phân đoạn nốt cao khó nhằn trong giai đoạn nhóm thiếu vắng giọng ca chính Solji vì lý do sức khỏe, mà cô còn trở thành thỏi nam châm hút fan nhờ tính cách hoạt ngôn, hài hước trong các chương trình tạp kỹ.
Tuy nhiên, sau giai đoạn thành công này, EXID không còn liên tục có sản phẩm đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Hoạt động của nhóm cũng dần thưa hơn khi các thành viên tập trung phát triển sự nghiệp riêng. Đến năm 2020, Hyelin rời Banana Culture sau khi hợp đồng kết thúc. Từ đây, hoạt động của EXID càng chững lại, trong khi Hyelin cũng không có quá nhiều hoạt động cá nhân nổi bật trên thị trường âm nhạc.
Các thành viên EXID chủ yếu tập trung vào công việc riêng, nhưng nhóm vẫn có những dịp tái hợp để biểu diễn hoặc tổ chức fanmeeting. Tháng 5/2025, EXID từng trở lại Việt Nam tổ chức fancon sau nhiều năm.
Hyelin cũng duy trì các hoạt động riêng thay vì chỉ tập trung vào âm nhạc. Cô làm DJ, tham gia nhạc kịch và hiện kinh doanh quán taco bên cạnh công việc trong ngành giải trí. Vì vậy, chia sẻ về việc phải làm nhiều công việc để có thêm nguồn thu nhập khiến khán giả chú ý, đặc biệt khi Hyelin từng là thành viên của một nhóm nữ có giai đoạn hoạt động rất nổi bật nhưng hiện không còn lịch trình nhóm dày đặc như trước.