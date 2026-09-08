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Nữ ca sĩ giải nghệ vì bệnh nặng, lấy được chồng "phải bao nhiêu triệu người mới có được một"

Tùng Ninh
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"Chồng tôi nói luôn, thà anh ấy sống với một người bệnh nhưng làm cho anh ấy hạnh phúc còn hơn là ở bên một người khỏe mạnh nhưng không làm anh ấy hạnh phúc" – Bảo Hân nói.

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ Jimmy TV, ca sĩ hải ngoại đã chia sẻ về hôn nhân hạnh phúc với chồng điển trai sau khi phải từ giã sân khấu vì căn bệnh Parkinson.

Nữ ca sĩ giải nghệ vì bệnh nặng, lấy được chồng "phải bao nhiêu triệu người mới có được một" - Ảnh 1.

Bảo Hân và chồng

Cô nói: "Tôi rất hạnh phúc vì đã gặp được người đàn ông mà tôi nghĩ phải bao nhiêu triệu người mới có được một người như vậy.

Rất nhiều người hỏi tôi gặp chồng trước khi bệnh hay sau khi bệnh. Tôi hiểu vì sao họ lại hỏi tôi như thế. Họ muốn biết rằng chồng tôi đến với tôi vì chính tôi hay chỉ vì tôi là ca sĩ nổi tiếng. Họ không tin rằng chồng tôi có thể đến với tôi sau khi tôi đã bị bệnh.

Đúng là tôi quen chồng sau khi bị bệnh và từ giã sân khấu. Ngay từ lần đầu gặp chồng, tôi đã nói rõ về tình trạng căn bệnh của mình.

Lúc đó, anh ấy không hiểu nhiều về bệnh Parkinson nhưng vẫn quen với tôi và chưa tới một năm sau đã hỏi tôi có muốn làm vợ anh ấy không. Tôi biết rằng rất nhiều người hỏi anh ấy có chắc chắn muốn kết hôn với tôi không. Ai cũng hoài nghi, lo lắng.

Nữ ca sĩ giải nghệ vì bệnh nặng, lấy được chồng "phải bao nhiêu triệu người mới có được một" - Ảnh 2.

Và đúng là nếu anh ấy lấy tôi, anh ấy sẽ phải lo liệu cho tôi suốt đời, hi sinh rất nhiều cho tôi. Nhiều người hỏi rằng, liệu chồng tôi có chịu được điều đó không.

Chồng tôi nói luôn, thà anh ấy sống với một người bệnh nhưng làm cho anh ấy hạnh phúc, còn hơn là ở bên một người khỏe mạnh nhưng không làm anh ấy hạnh phúc.

Chúng tôi đến với nhau vì hai người tính tình rất hợp nhau, cứ ở bên nhau là như hai đứa con nít, đùa giỡn với nhau cả ngày cũng được".

Ca sĩ hải ngoại Bảo Hân, giọng ca nổi tiếng gắn liền với phong cách trẻ trung và sôi động, đã buộc phải rút lui khỏi sân khấu khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp vì mắc bệnh Parkinson. Căn bệnh thoái hóa thần kinh này do yếu tố gen di truyền từ gia đình, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận động và khiến cô bị co giật nếu không uống thuốc duy trì.

Hằng ngày, nữ ca sĩ phải uống thuốc nhiều lần để tranh thủ khoảng thời gian thuốc có tác dụng nhằm xử lý công việc cá nhân. Dù không thể tiếp tục biểu diễn và phải đối mặt với căn bệnh chưa có thuốc chữa trị dứt điểm, Bảo Hân vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên cường. Sự kiên trì và thái độ sống tích cực của cô nhận được sự đồng cảm cùng nhiều lời động viên từ đông đảo khán giả mến mộ.

"Trời ơi, 33 năm rồi tôi gặp lại nhìn Hạ Vy vẫn trẻ như mới 33 tuổi"
Tags

Bảo Hân

ca sĩ Hải Ngoại

Parkinson

hôn nhân

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