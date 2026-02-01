Nữ ca sĩ duy nhất từ bỏ showbiz làm tiếp viên hàng không, visual long lanh thoát tục HR không tuyển mới lạ

Hana (tên thật Shin Bo Ra), sinh năm 1994, từng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của gugudan, nhóm nhạc nữ trực thuộc Jellyfish Entertainment. Gia nhập đội hình với vai trò leader kiêm main dancer, cô được đánh giá cao nhờ visual trong trẻo, thoát tục và khí chất “lạnh như băng”. Thời còn hoạt động, Hana không ít lần được so sánh với Irene (Red Velvet) nhờ sự tương đồng trong ngoại hình.

Hana từng là một trong những thành viên nổi bật nhất của gugudan (Ảnh: Koreaboo)

Dù ra mắt dưới trướng Jellyfish Entertainment và sở hữu đội hình có Sejeong, thành viên nổi tiếng nhất nhờ Produce 101, gugudan lại gặp khó trong việc định hình màu sắc và xây dựng sức bật lâu dài. Nhóm liên tục đổi concept, hoạt động ngắt quãng, thiếu chiến lược quảng bá ổn định, trong khi các thành viên dần đi theo hướng solo riêng lẻ. Đến cuối năm 2020, gugudan chính thức tan rã trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn hoạt động, Hana từng được lựa chọn làm center trong một số concept nhờ ngoại hình xinh xắn, thần thái lạnh và cân sân khấu tốt, thay vì Sejeong, người nổi tiếng và có độ nhận diện cao nhất nhóm. Quyết định này cho thấy Jellyfish từng đặt nhiều kỳ vọng vào visual của Hana, đại diện về mặt hình ảnh của gugudan. Tuy nhiên, việc spotlight không được phân bổ hợp lý và hướng đi thiếu nhất quán khiến lợi thế ấy không được khai thác đến cùng, góp phần đẩy các thành viên, trong đó có Hana, đến những ngã rẽ rất khác sau khi nhóm tan rã.

Cô nàng sở hữu visual trong trẻo và khí chất "lạnh như băng" (Ảnh: Pinterest)

Sau khi gugudan tan rã vào cuối năm 2020, Hana đi theo con đường quen thuộc của nhiều idol Kpop: chuyển hướng sang diễn xuất. Cô ký hợp đồng với công ty quản lý mới, hoạt động dưới tên Shin Yeon Suh và góp mặt trong một số web drama, dự án quy mô nhỏ. Tuy nhiên, khác với kỳ vọng “idol đá sân sang diễn xuất”, con đường này của Hana không tạo được dấu ấn đủ mạnh để giữ cô ở lại guồng quay showbiz đầy cạnh tranh.

Điều khiến Hana trở thành một trường hợp “độc nhất” không nằm ở những gì cô đã làm trong giới giải trí, mà ở quyết định rẽ hướng hoàn toàn khỏi nó. Sau vài năm thử sức với diễn xuất, Hana âm thầm rút lui khỏi showbiz và bắt đầu một chương mới với nghề tiếp viên hàng không cho một hãng bay quốc tế.

Sau nhiều năm hoạt động showbiz không thành công, Hana giờ trở thành một tiếp viên hàng không

Từ bỏ sân khấu, ánh đèn và tiếng hò reo, cô bước vào môi trường đòi hỏi kỷ luật khắt khe, quy trình đào tạo nghiêm ngặt và chuẩn mực dịch vụ cao cấp. Ở đó, visual “long lanh thoát tục” từng được fan ca ngợi lại trở thành một lợi thế lớn đối với Hana: tác phong, ngoại hình, khả năng giao tiếp và chịu áp lực - những kỹ năng vốn đã được rèn giũa suốt thời idol.

Nếu đặt Hana dưới góc nhìn của một nhà tuyển dụng, đây là hồ sơ khiến nhiều HR phải ưng ý ngay từ cái nhìn đầu tiên: từng là trưởng nhóm idol Kpop, được đào tạo bài bản về hình thể, ứng xử, ngoại ngữ cơ bản, kỷ luật và làm việc cường độ cao, sau đó chủ động làm lại từ đầu trong một ngành nghề hoàn toàn khác. Không phải câu chuyện hết thời nên rẽ hướng ngành nghề khác, mà là một quyết định tỉnh táo của người hiểu rõ mình muốn gì ngoài danh tiếng.

Không phải ai cũng đủ can đảm từ bỏ ánh hào quang của người nổi tiếng như Hana

Cũng từ đó, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ với lựa chọn của Hana. Không phải ai cũng đủ can đảm từ bỏ ánh hào quang của người nổi tiếng, dù nổi tiếng ít hay nhiều, để quay về một công việc đời thường như bao người khác. Đặc biệt, việc dừng lại giấc mơ diễn viên và rẽ sang một con đường hoàn toàn mới khi đã ngoài 30 tuổi được xem là quyết định rất dũng cảm và bản lĩnh. Không ít bình luận còn nhấn mạnh rằng việc Hana có thể nhảy sang nghề tiếp viên hàng không ở độ tuổi này đã phần nào chứng minh lợi thế ngoại hình vượt trội của cô.

Ở tuổi không còn quá trẻ, Hana chọn một cuộc sống ổn định hơn, kín tiếng hơn nhưng bền vững hơn. Và chính điều đó khiến cô trở thành trường hợp duy nhất tính đến hiện tại, trong dàn cựu idol Kpop công khai từ bỏ showbiz để làm tiếp viên hàng không.