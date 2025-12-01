Nữ ca sĩ duy nhất được Hoài Linh công khai yêu, xăm hình danh hài lên người: U50 nuôi cả mẹ lẫn con, cháu

Hà My sinh năm 1978 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là hậu duệ đời thứ 3 gia tộc cải lương trứ danh bà Năm Cần Thơ và gọi danh ca Thái Châu là cậu ruột. Cha mẹ của Hà My là đôi vợ chồng nghệ sĩ Tấn Đạt – Kim Hà.

Thừa hưởng chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, năm 8 tuổi, Hà My đã nổi tiếng với vai Quách Hải Thọ trong vở Bao Công vô lò gạch. Là con nhà nòi về cải lương nhưng năm 15 tuổi, Hà My lại rẽ sang con đường ca hát.

Ở lĩnh vực này, Hà My gặt hái khá nhiều thành công, phát hành 6 CD. Báo Vietnamnet viết, CD “Đời chỉ là bể dâu” của cô có doanh số bán kỷ lục.

Hà My thời trẻ.

Cặp đôi từng có 4 năm yêu nhau.

Tuy nhiên, thời hoàng kim của nữ ca sĩ qua nhanh khi vướng vào nhiều ồn ào đời tư. Năm 17 tuổi cô có con khiến sự nghiệp tuột dốc không phanh. Nữ ca sĩ chia sẻ trên báo Ngôi Sao rằng, bản thân từng mắc nhiều sai lầm, bồng bột khi còn trẻ dẫn tới đánh mất sự nghiệp.

Có thời điểm nữ ca sĩ phải làm nhiều nghề để kiếm sống vì không có show diễn. Hiện tại, Hà My còn nặng gánh kinh tế gia đình khi phải nuôi mẹ già, con gái và cháu ngoại. Cả nhà hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ ở Nhà Bè, TPHCM. Những năm sau này, cô đi hát đám cưới để có tiền trang trải cuộc sống.

Năm 2016 – 2017, Hà My nỗ lực quay trở lại sân khấu bằng những cuộc thi âm nhạc thể loại Bolero – Trữ tình và một lần nữa tiếng hát của nữ ca sĩ chạm vào trái tim của nhiều người. Ngoài ra, Hà My còn quay lại với cải lương và gây ấn tượng trong chương trình “Đường đến danh ca vọng cổ”.

Dù vậy thì cái tên Hà My vẫn không nổi tiếng. Nhiều năm nay, Hà My vắng bóng trên sân khấu, sống kín tiếng, không tham dự các sự kiện của làng giải trí. Cô chia sẻ trên Ngôi Sao rằng, mình chấp nhận thực tại khi hào quang không còn.

Trong cuộc đời và sự nghiệp của mình, Hà My đặc biệt gây chú ý bởi mối tình kéo dài 4 năm với danh hài Hoài Linh.

Năm 2017, chính danh hài Hoài Linh là người giới thiệu người yêu cũ quay lại với showbiz khi đưa cô đi thi các cuộc thi hát và cả chạy show.

Hà My hiện tại.

Báo Tuổi Trẻ Cười viết, tình cảm của hai người sâu sắc tới mức họ đã ra mắt gia đình đôi bên, bàn chuyện đám cưới. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, sau đó Hoài Linh và Hà My chia tay. Đến nay, ca sĩ vẫn giữ hình xăm chân dung và tên Hoài Linh trên cơ thể, dù được nhiều người khuyên nên xóa.

Nữ ca sĩ nói với báo Tuổi Trẻ Cười: “Có nhiều người hỏi tôi có ý định xóa các hình xăm để bước thêm bước nữa. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, việc gì tôi đã làm thì bản thân không bao giờ hối hận. Khi xăm tôi đã suy nghĩ chín chắn, chứ không phải là sự nông nỗi, hay phút nhất thời của tuổi trẻ.

Tôi nghĩ sau này nếu có một người đàn ông nào bước vào cuộc đời mình thì họ phải chấp nhận chuyện quá khứ. Song thú thật tôi phải nhìn nhận thực tế rằng, hiếm có người đàn ông nào chấp nhận khi gần gũi với người mình yêu mà lại thấy chân dung của người khác. Nếu không may, có lẽ tôi phải sống cô độc đến cuối đời (cười lớn)”.

Chia sẻ trong một bài phỏng vấn với tạp chí Điện tử Saostar, nữ ca sĩ sinh năm 1978 nói, cô sẽ không lấy ai khác ngoài Hoài Linh.