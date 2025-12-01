Nữ ca sĩ duy nhất bị cấm sóng suốt 7 năm vì 1 câu nói, vạ miệng liên tục không cứu nổi

Từng được xem là gương mặt tiêu biểu của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) giai đoạn hoàng kim, Dương Thừa Lâm sở hữu sự nghiệp khởi đầu khá thuận lợi. Xuất hiện lần đầu với vai diễn nhỏ trong Vườn Sao Băng, cô dần được chú ý và liên tiếp nhận cơ hội đảm nhận những vai quan trọng hơn, từng bước ghi dấu ấn trong lòng khán giả trẻ châu Á.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2005, khi Dương Thừa Lâm đảm nhận vai Tề Duyệt trong bộ phim Định Mệnh. Thành công của tác phẩm không chỉ giúp tên tuổi cô bật lên ở mảng diễn xuất mà còn mở ra một chương mới trong sự nghiệp âm nhạc. Các ca khúc nhạc phim do chính Dương Thừa Lâm thể hiện nhanh chóng được yêu thích, phủ sóng rộng rãi trên các bảng xếp hạng. Tận dụng đà này, nữ ca sĩ phát hành album solo đầu tay My Intuition, gồm nhiều bài hát gắn liền với bộ phim, nhận được phản hồi tích cực và đặt nền móng cho giai đoạn hoạt động sôi nổi kéo dài nhiều năm sau đó.

Dương Thừa Lâm từng nổi đình đám showbiz Hoa ngữ thập niên 2000

Khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa và sức ảnh hưởng đã vượt ra ngoài phạm vi Đài Loan (Trung Quốc), Dương Thừa Lâm bất ngờ vướng vào scandal nghiêm trọng nhất sự nghiệp. Năm 2003, trong một gameshow, nữ nghệ sĩ để lộ sự thiếu hiểu biết về một sự kiện lịch sử quan trọng kéo dài 8 năm. Phản ứng “Ồ, chỉ có 8 năm thôi sao?” bị đánh giá là ngây ngô, hời hợt và nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ dữ dội từ dư luận.

Hệ quả là Dương Thừa Lâm gần như bị cấm sóng hoàn toàn tại thị trường Hoa ngữ trong suốt 7 năm. Dù nhiều lần công khai xin lỗi, thừa nhận sai lầm và không ít lần bật khóc trước truyền thông, cô vẫn không thể quay lại phim ảnh hay âm nhạc trong một thời gian dài. Mãi đến năm 2010, nữ diễn viên mới dần được gỡ bỏ lệnh hạn chế và trở lại thông qua bộ phim Hi My Sweetheart, đánh dấu nỗ lực làm lại từ đầu sau quãng thời gian bị quay lưng.

Dương Thừa Lâm gần như bị cấm sóng hoàn toàn tại thị trường Hoa ngữ trong suốt 7 năm

Tưởng chừng biến cố lớn này đã đủ để trở thành bài học, nhưng nhiều năm sau, Dương Thừa Lâm lại tiếp tục lao đao vì phát ngôn thiếu kiểm soát. Ngày 9/12/2023, trong concert tổ chức tại Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc), khi giao lưu với khán giả, nữ ca sĩ đã có câu nói bị cho là nhạy cảm, mang hàm ý chê bai và phân biệt vùng miền. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội.

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, Dương Thừa Lâm tiếp tục lên tiếng xin lỗi, thừa nhận bản thân hạn chế về nhận thức, dẫn đến trò đùa thiếu tôn trọng. Cô cho biết đã nghiêm túc rút kinh nghiệm và mong nhận được sự cảm thông từ công chúng. Tuy nhiên, làn sóng tẩy chay không dừng lại ở đó khi truyền thông phát hiện nữ ca sĩ bị loại khỏi danh sách tuyên truyền của đoàn phim Chệch Khỏi Quỹ Đạo. Trong bài đăng tri ân các ca sĩ thể hiện nhạc phim trên Weibo, tên của cô hoàn toàn vắng mặt.

Sau nhiều lần vạ miệng gây hậu quả nặng nề, hình ảnh của nữ ca sĩ trong mắt công chúng đã phần nào thay đổi

Không lâu sau, Đài Truyền hình Tứ Xuyên hứng chịu chỉ trích dữ dội vì chưa loại Dương Thừa Lâm khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại gala đón năm mới 2024. Việc nữ ca sĩ vẫn xuất hiện duyệt chương trình giữa lúc dư luận còn căng thẳng khiến làn sóng phản đối tiếp tục lan rộng. Tính đến hiện tại, Dương Thừa Lâm vẫn duy trì các hoạt động cá nhân và hoàn thành những đêm diễn thuộc tour lưu diễn quốc tế. Tuy nhiên, sau nhiều lần vạ miệng gây hậu quả nặng nề, hình ảnh của nữ ca sĩ trong mắt công chúng đã phần nào thay đổi, buộc cô phải thận trọng hơn trong từng phát ngôn nếu muốn giữ vững chỗ đứng trong làng giải trí.

Dương Thừa Lâm, sinh năm 1984, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn rất trẻ, từng hoạt động trong nhóm nhạc nữ 4 In Love trước khi tách nhóm để phát triển sự nghiệp solo. Nhờ ngoại hình trẻ trung, phong cách đáng yêu cùng khả năng biến hóa đa dạng, Dương Thừa Lâm nhanh chóng trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) những năm 2000.

Cô là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) những năm 2000

Ở lĩnh vực âm nhạc, Dương Thừa Lâm được xem là một trong những nữ ca sĩ thành công nhất của dòng nhạc pop thần tượng. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với loạt bản hit gắn liền với thanh xuân của khán giả châu Á như Love You More And More, Take Me Away, Rainie Love… Các ca khúc này từng nhiều lần đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc đại lục và được phát rộng rãi trên các nền tảng radio, truyền hình. Đặc biệt, những bản ballad do Dương Thừa Lâm thể hiện được đánh giá cao nhờ chất giọng trong trẻo, cảm xúc, phù hợp với hình tượng nữ chính phim thần tượng mà cô xây dựng trong suốt nhiều năm.

Nhiều album của Dương Thừa Lâm đạt doanh số ấn tượng và giúp cô giành được các giải thưởng âm nhạc quan trọng tại Đài Loan (Trung Quốc). Không chỉ vậy, tên tuổi của Dương Thừa Lâm còn lan rộng sang Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc) và một số quốc gia châu Á khác, đưa cô trở thành một trong số ít nữ nghệ sĩ Đài Loan duy trì sức hút ổn định suốt hơn một thập kỷ.