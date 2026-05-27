Nữ ca sĩ được Bộ VHTTDL “chọn mặt gửi vàng”: Hai album là tiêu chuẩn nhạc Việt, biểu diễn toàn sự kiện quốc gia

Mới đây, Hoàng Thuỳ Linh đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân sau khi tham gia biểu diễn tại Măng Đen và Ninh Bình trong chuỗi chương trình do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các ban ngành tổ chức. Nữ ca sĩ góp mặt ở lễ khai mạc Tuần lễ du lịch Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An Ninh Bình và chương trình nghệ thuật Măng Đen Khát vọng vươn xa - hai sự kiện mang màu sắc quảng bá văn hoá, du lịch và hình ảnh Việt Nam.

Trong bài đăng, Hoàng Thuỳ Linh nhiều lần nhắc đến niềm tự hào dành cho quê hương, đồng thời gửi lời cảm ơn Bộ VHTTDL đã tạo cơ hội để cô được kết nối với khán giả, du khách trong và ngoài nước bằng âm nhạc và văn hoá Việt Nam.

Nữ ca sĩ viết: “Cảm ơn Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cùng các Ban ngành, Đoàn thể đã tạo cơ hội để Linh được kết nối cùng các khán giả, những du khách Việt Nam, du khách nước ngoài bằng âm nhạc, văn hoá tuyệt đẹp của nước mình”.

Chia sẻ của Hoàng Thuỳ Linh nhanh chóng thu hút sự chú ý vì cho thấy hình ảnh nữ ca sĩ ngày càng gắn với những sân khấu mang tính văn hoá cộng đồng và các chương trình quy mô lớn. Thời gian gần đây, cô liên tục xuất hiện tại nhiều lễ hội, sự kiện nghệ thuật và sân khấu cấp quốc gia. Bên cạnh đó, giọng ca Để Mị Nói Cho Mà Nghe cũng được xem như một trong những gương mặt phù hợp với các chương trình quảng bá văn hoá - du lịch. Điều này đến từ chính màu sắc nghệ thuật mà nữ ca sĩ xây dựng suốt gần một thập kỷ qua.

Trong bài đăng mới nhất, nữ ca sĩ cũng nhắc lại kỷ niệm từng đến Ninh Bình ghi hình Bánh Trôi Nước gần 10 năm trước. Đây có thể xem là một trong những bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp Hoàng Thuỳ Linh vào năm 2016. Bánh Trôi Nước lấy cảm hứng từ bài thơ nổi tiếng của Hồ Xuân Hương, dự án mở ra hướng đi kết hợp chất liệu dân gian, văn học, âm hưởng truyền thống với pop-electronic hiện đại và là cột mốc giúp nữ ca sĩ định hình rõ bản sắc riêng giữa thị trường Vpop.

Sau sản phẩm này, Hoàng Thuỳ Linh bước vào giai đoạn thăng hoa với album HOÀNG phát hành năm 2019. Dự án gây tiếng vang lớn nhờ loạt ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Tứ Phủ hay Kẻ Cắp Gặp Bà Già. Với sự thành công của album này, Hoàng Thuỳ Linh đã tiên phong tạo nên làn sóng “dân gian đương đại” trong nhạc Việt.

Điểm đặc biệt ở Hoàng Thuỳ Linh là cách cô đưa yếu tố truyền thống vào âm nhạc mà vẫn giữ được tính đại chúng. Từ ca dao, tín ngưỡng, văn học dân gian đến mỹ thuật vùng miền đều được nữ ca sĩ tái cấu trúc bằng tư duy hiện đại, trẻ trung và đậm tính visual. Đến năm 2022, Hoàng Thuỳ Linh tiếp tục phát hành album LINK - dự án được xem là bước mở rộng thế giới âm nhạc của nữ ca sĩ và cho thấy nỗ lực kết nối âm nhạc Việt Nam với thị trường quốc tế.

Một trong những dấu ấn lớn nhất của album này chính là See Tình. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng trên TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khắp châu Á. Từ Hàn Quốc, Trung Quốc đến Thái Lan, hàng loạt idol Kpop, nghệ sĩ quốc tế và vận động viên nổi tiếng đồng loạt sử dụng nhạc nền See Tình cho các video dance challenge. Thậm chí tại concert BORN PINK của BLACKPINK diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình vào năm 2023, 4 cô gái toàn cầu cũng dành cho người hâm mộ Việt Nam “secret” đặc biệt với màn nhảy cover See Tình ngay trên sân khấu.

Không dừng ở hiệu ứng mạng xã hội, album LINK còn nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn quốc tế. Theo đó Pitchfork - chuyên trang âm nhạc khó tính bậc nhất thế giới đã chấm album số điểm 7.2 - mức điểm khá tích cực với một nghệ sĩ đến từ Việt Nam. Pitchfork đánh giá cao cách Hoàng Thuỳ Linh đưa chất liệu truyền thống Việt Nam vào cấu trúc pop đương đại và xây dựng concept xuyên suốt cho album.

Bên cạnh đó, chuyên trang âm nhạc này cũng không ngần ngại gọi nhiều ca khúc của album có concept đỉnh cao nhất trong lịch sử nhạc Việt. Các track nhận được nhiều sự ấn tượng của tác giả quốc tế gồm See Tình, Trưởng Nữ Chạy Trốn, Lúc Thấy Lúc Không và Đánh Đố.

Nhiều năm qua, Hoàng Thuỳ Linh gần như trở thành trường hợp hiếm của Vpop khi xây dựng được hành trình nghệ thuật riêng từ âm nhạc đại chúng, hình ảnh hiện đại nhưng luôn gắn với yếu tố văn hoá Việt Nam.

Năm 2025 - 2026 chứng kiến giai đoạn Hoàng Thuỳ Linh phủ sóng dày đặc tại các chương trình quy mô lớn, từ đại lễ, lễ hội văn hoá - du lịch đến những sự kiện cấp quốc gia có yếu tố đối ngoại và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đáng chú ý, Hoàng Thuỳ Linh từng tham gia diễu binh, diễu hành và đồng diễn trong khuôn khổ Đại lễ A80 dịp Quốc khánh 2/9.

Bước sang năm 2026, tần suất hoạt động của nữ ca sĩ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi cô góp mặt ở hàng loạt chương trình nghệ thuật lớn tổ chức tại Văn phòng Chính phủ, các sự kiện chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc cùng nhiều festival văn hoá - du lịch quy mô lớn trải dài từ Bắc vào Nam. Từ Ninh Bình, Măng Đen đến các sân khấu lễ hội cộng đồng, Hoàng Thuỳ Linh đang trở thành một trong những nghệ sĩ nữ xuất hiện nhiều nhất ở dòng chương trình mang màu sắc quảng bá văn hoá Việt Nam.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Hoàng Thuỳ Linh đang trở thành gương mặt đại diện cho xu hướng đưa văn hoá Việt Nam vào nhạc pop theo cách gần gũi với khán giả trẻ. Và có lẽ đó cũng là lý do mỗi lần Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện ở những sân khấu lớn nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam đều nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

