Nữ ca sĩ đình đám lộ ảnh riêng tư với bạn trai, nguy cơ bị tẩy chay

Gendis Mayrannisa sinh năm 2010, nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ quốc dân Indonesia JKT48 (nhóm chị em với AKB48). Thế nhưng tới nay, hình tượng của nữ thần tượng 10X đã bị tổn hại nghiêm trọng sau khi vừa lộ ảnh âu yếm hẹn hò riêng tư với bạn trai ở khách sạn trong ngày 19/2 (3 Tết). Thậm chí, cô nàng còn đang đối mặt với nguy cơ bị mất trắng sự nghiệp giữa làn sóng phản ứng gay gắt từ người hâm mộ JKT48.

Trong loạt ảnh vừa bị phát tán rầm rộ trên mạng xã hội, Gendis Mayrannisa gây xôn xao khi có những cử chỉ vô cùng tình tứ với bạn trai tin đồn - 1 học viên cảnh sát điển trai. Cặp đôi trẻ ôm ấp táo bạo trước ống kính, còn dựa sát rạt vào nhau giống như thể đang sống trong thế giới của riêng 2 người họ.

Gendis Mayrannisa lộ loạt ảnh thân mật tình tứ với bạn trai trong khách sạn. Ảnh: Koreaboo

Việc 1 nữ thần tượng mới 15 tuổi thuộc nhóm nhạc idol lộ ảnh âu yếm táo bạo bạn trai trong khách sạn đã gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên các diễn đàn mạng xã hội Indonesia. Nhiều khán giả gay gắt yêu cầu Gendis Mayrannisa lên tiếng giải thích, làm rõ về loạt ảnh thân mật chấn động mới đây. Thậm chí, không ít fan còn yêu cầu nữ thần tượng sinh năm 2010 phải rời khỏi nhóm để tránh gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình tượng JKT48 đã dày công gây dựng suốt bao năm qua.

Giữa tâm bão ồn ào, công ty quản lý đã phải vội vã đưa ra hình thức kỷ luật dành cho Gendis Mayrannisa. Công ty cho biết, nữ idol 10X sẽ bị đình chỉ mọi hoạt động cho đến ngày 17/5 năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc Gendis sẽ không được góp mặt trong tất cả buổi biểu diễn của JKT48 cũng như không thể xuất hiện trong các sự kiện, hoạt động quay chụp quảng cáo, ghi hình show cùng nhóm cho tới giữa tháng 5.

Nhiều khán giả nhận định nếu sau 3 tháng nữa mà làn sóng công kích vẫn chưa có dấu hiệu dịu bớt, Gendis Mayrannisa hoàn toàn có khả năng bị đuổi khỏi nhóm và "bay màu" khỏi giới giải trí sau lùm xùm hẹn hò chấn động.

Gendis Mayrannisa điêu đứng sự nghiệp sau khi bị phát tán loạt ảnh hẹn hò riêng tư trong khách sạn. Ảnh: X

Trong diễn biến mới nhất, nữ thần tượng sinh năm 2010 đã đích thân lên tiếng giữa tâm bão ồn ào hẹn hò. Cô gửi lời xin lỗi công khai tới người hâm mộ, đồng thời cam kết sẽ cố gắng từng bước lấy lại niềm tin của công chúng sau vụ lùm xùm.

Bài đăng đầy đủ của Gendis Mayrannisa có nội dung như sau:

Chào mọi người, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm phiền tới thời gian quý báu của các bạn. Như các bạn đã biết, thời gian gần đây có rất nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về tôi. Về những bức ảnh này, tôi đã giải thích rõ ràng 1 cách trung thực với công ty quản lý rồi. Đồng thời, tôi sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định kỷ luật nào mà công ty đưa ra. Tôi nhận ra rằng sự tin tưởng là điều vô cùng quý giá và không dễ dàng để xây dựng qua năm tháng. Vậy nhưng, tôi đã phản bội lại sự tin tưởng của người hâm mộ vì hành động mới đây của bản thân. Vì vậy, tôi xin hứa sẽ tự cải thiện bản thân, rút kinh nghiệm từ sai lầm lần này. Tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để lấy lại niềm tin đã mất. 1 lần nữa, tôi xin chân thành xin lỗi.