HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ đi Mỹ về nước, nói sự thay đổi của TP.HCM

Tùng Ninh
|

"Tôi phải khen rằng các bạn có sự làm việc chuyên nghiệp, đâu ra đó, nhiều sức hút", Mai Thiên Vân nói.

Vừa qua, tại kênh Meow Entertaiment, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ về cảm nhận của cô khi về lại TP.HCM sau nhiều năm đi Mỹ. Cô nói: "Trước khi qua Mỹ, tôi sinh ra và lớn lên, đi học ở Việt Nam suốt thời còn trẻ, nên tôi có nhiều thầy cô, bạn bè cùng trang lứa ở Việt Nam.

- Ảnh 1.

Mai Thiên Vân ở TP.HCM

Sau khi rời quê miền Tây, tôi cũng lên Sài Gòn sống. Tôi đi hát và ở Sài Gòn trong vài năm, nên mọi cảnh vật, đường phố, con người Sài Gòn tôi đều quen thuộc, không có gì xa lạ với tôi hết.

Chỉ có điều, bây giờ về tôi thấy Sài Gòn thay đổi rất nhiều về cơ sở hạ tầng, đặc biệt về truyền thông. Các công ty truyền thông bây giờ rất nhiều, xây dựng nhiều gameshow, chương trình rất lớn. Tôi phải khen rằng các bạn có sự làm việc chuyên nghiệp, đâu ra đó, nhiều sức hút.

Tôi thấy một số gameshow ở Việt Nam mà sức hút lan sang cả bên Mỹ, mang được nhiều nghệ sĩ trong nước sang Mỹ trình diễn, được khán giả hải ngoại đón nhận nồng nhiệt. Đó là sự thay đổi lớn nhất về truyền thông hiện tại khi tôi về nước.

- Ảnh 2.

Anh trai say Hi ở Mỹ

Nó khiến tôi được bận rộn hơn. Khi về nước, tôi bận rộn hơn nhiều so với ở Mỹ. Có rất nhiều việc để tôi làm, tiếp cận với khán gỉả. Có nhiều hoạt động không ngừng nghỉ, khiến tôi được làm việc, được trở nên năng động hơn.

Tôi không theo dõi hết một chương trình âm nhạc nào hiện nay, nhưng cũng có biết qua khoảng 50% chương trình vì tôi lướt mạng xã hội thấy nhiều.

Gần đây nhất, tôi biết chương trình Anh trai say Hi. Đợt vừa rồi chương trình Anh trai say Hi có qua Las Vegas biểu diễn và tôi cũng đi coi. Phải đi coi thì tôi mới biết có bao nhiêu anh trai trong chương trình, mà lại khiến bạn bè xung quanh tôi mê mẩn, thích thú đến thế.

Đầu tiên là tôi tò mò thôi nhưng coi rồi tôi mới thấy thích và tôi nghĩ đó là cả một thành công lớn. Trong các anh trai ở chương trình thì tôi ấn tượng HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Quang Hùng. Mỗi em tôi đều thấy có nét riêng. Tôi ngồi coi các em diễn xong mà bật khóc".

Khánh Ly nói chuyện sốc nặng về Phạm Duy
Tags

Mỹ

TPHCM

Bolero

mai thiên vân

nghệ sĩ miền nam

Đời sống nghệ sĩ hải ngoại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại