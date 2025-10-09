Nữ ca sĩ đi ăn bún chửi ở Hà Nội bị mắng: "Đi Mỹ rồi tôi vẫn không quên"









Mới đây, tại chương Ăn ngon mặc đẹp yêu đời, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đang định cư ở Mỹ đã chia sẻ về ẩm thực Hà Nội, nơi cô sinh ra và lớn lên.

Cô nói: "Món bún chả nem là một đặc sản của Hà Nội cổ xưa. Bây giờ còn có bún đậu mắm tôm, bánh đúc nóng, bánh đúc lạc, xôi vừng, xôi dừa, xôi xéo, xôi ngô… đều là các món đặc trưng của Hà Nội. Tôi còn có bài hát về các món ăn Hà Nội, hay lắm.

Để mà nói món ăn ở Hà Nội tôi thích nhất phải là phở gà và bún chửi Ngô Sỹ Liên còn gọi là bún dọc mùng. Nhưng gọi bún chửi là ngày xưa thôi, bây giờ không còn chửi khách nữa rồi vì khách cũng đanh đá lắm, chửi khách là khách chửi lại, chỉ dám chửi nhân viên thôi.

Tôi cũng từng bị bà chủ bún chửi Ngô Sĩ Liên mắng một lần. Lần đó tôi đi ăn rồi kêu bà chủ "bác ơi cho cháu ít mì chính thôi". Bà chủ quạc tôi luôn "ăn thì ăn không ăn thì biến, chỉ có thế thôi".

Nhưng tôi vẫn mê bún chửi Ngô Sĩ Liên, đi Mỹ rồi tôi vẫn không quên bún chửi Ngô Sĩ Liên".

Tiếp đó, Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ về cơ ngơi của mình: "Tôi có đến mấy cái nhà hàng cơ.

Nhà hàng đầu tiên của tôi là một nhà hàng crawfish, mua nhượng quyền, bây giờ cũng không còn là của tôi nữa. Nhà hàng thứ hai là một nhà hàng phở, cũng là mua nhượng quyền chứ không phải tên của tôi và tôi cũng chịu nhiều đau thương với chuỗi phở đó. Tôi đi show suốt, không quản lý được nên lỗ nặng.

Từ đó, tôi nguyện rằng không bao giờ làm nhà hàng nữa. Vì thế nên nhắc đến nhà hàng là niềm đau chốn giấu của tôi.

Bây giờ bảo tôi mở riêng một nhà hàng tôi cũng không bao giờ mở nữa. Tôi có thù với nhà hàng rồi".

Nguyễn Hồng Nhung được công chúng biết đến rộng rãi từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004. Cô sinh năm 1981 tại Hà Nội. Dù khởi đầu sự nghiệp trong nước, hiện tại Nguyễn Hồng Nhung đang định cư tại Mỹ và là một giọng ca quen thuộc, được yêu mến trong cộng đồng người Việt hải ngoại.