Nữ ca sĩ dẫn chồng là ông chủ đi ăn cưới bạn trai cũ

Tùng Ninh |

"Quen nhau là tôi kể hết về người tôi từng quen cho ông xã" – Hương Thủy nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Hương Thủy đã chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Cô nói: "Tôi bắt đầu biết thích người khác giới lúc học trong trường Sân khấu Điện ảnh. Tôi nghĩ đó chưa phải là yêu, chỉ là thích thôi. Tôi có thích người bạn đó và có quen nhau một thời gian.

- Ảnh 1.

Hương Thủy ngày trẻ

Tới giờ, ông xã tôi cũng biết người đó luôn vì khi quen ông xã là tôi kể hết chuyện tình cảm của mình. Thực sự thì lúc đó là thích thôi chứ chưa phải yêu, là lần đầu tiên tôi có cảm giác biết thích một người khác giới".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm về việc gia đình sợ cô ế: "Gia đình khi ấy còn sợ tôi ế vì tôi tuổi Giáp Dần. Trong nhà tôi cũng có một bà cô tuổi Dần làm bác sĩ bị ế. Tối ngày tôi cứ theo bà cô đi chơi. Hai cô cháu hay đi chùa, tôi đạp xe đạp chở cô đi. Mọi người nghĩ tôi cũng tuổi Dần nên sẽ ế như cô".

Hương Thủy chia sẻ thêm về mối tình định mệnh với chồng: "Nếu nói về yêu thực sự thì tình yêu đầu tiên của tôi cũng chính là ông xã. Ngay khi nghe giọng nói của ông xã là tôi đã biết đây là người tôi tin tưởng.

Quen nhau là tôi kể hết về người tôi từng quen cho ông xã. Thậm chí, khi người bạn chung trường kia làm đám cưới, tôi còn dẫn ông xã đi cùng rồi giới thiệu, ai tôi cũng giới thiệu.

- Ảnh 2.

Hương Thủy và chồng

Nhà tôi sợ tôi ế nên lúc tôi cưới mừng lắm. Tôi cưới xong thì bà cô tôi cũng đi lấy chồng luôn dù năm đó cô cũng năm mấy tuổi rồi. Nói chung, mối tình đầu là người tôi từng thích trong trường còn tình yêu thực sự thì là tôi với chồng và yêu cho tới giờ luôn".

Hương Thủy là nữ ca sĩ nổi tiếng của dòng nhạc dân ca và cải lương, định cư tại Mỹ từ năm 2003. Chồng cô là một doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực Việt có tiếng tại Mỹ. Ông luôn là người đứng sau hỗ trợ, tạo điều kiện để vợ duy trì đam mê nghệ thuật suốt nhiều năm. Dù có cuộc sống giàu sang và viên mãn, nữ ca sĩ vẫn giữ lối sống kín tiếng về đời tư.

