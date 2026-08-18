Nữ ca sĩ có đám cưới Khmer Nam Bộ hot nhất hiện tại: Làm CEO ở tuổi 19, có thể kiếm hơn 11 tỷ /năm

Ở tuổi 23, nữ ca sĩ này sở hữu khối tài sản khiến nhiều người mơ ước.

Phương Mỹ Chi đang là một trong những cái tên được chú ý hàng đầu hiện nay khi MV Thiên Đường Với Người Thương vừa ra mắt đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cùng với sức hút của sản phẩm mới, những thông tin xoay quanh nữ ca sĩ cũng được khán giả chú ý, trong đó có câu chuyện tài chính và khối tài sản mà Phương Mỹ Chi tích lũy sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, khi cô mới 23 tuổi.

Phương Mỹ Chi đang là một trong những cái tên được chú ý hàng đầu hiện nay

Vào năm 2013, Phương Mỹ Chi tham gia Giọng Hát Việt Nhí. Với Quê Em Mùa Nước Lũ, cô bé nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý nhất chương trình. Phương Mỹ Chi cuối cùng giành ngôi Á quân nhưng lại là một trong những cái tên có sức hút mạnh nhất sau cuộc thi. Cũng từ đây, cuộc sống của gia đình cô bắt đầu thay đổi.

Sau chương trình, Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận làm con nuôi và ký hợp đồng độc quyền với công ty của nam ca sĩ. Trong một số tiết lộ trước đây, Quang Lê từng cho biết cát-xê của Phương Mỹ Chi tăng đáng kể sau khi nổi tiếng, đặc biệt khi cô bắt đầu đi diễn ở hải ngoại. Có thời điểm, nữ ca sĩ được tiết lộ nhận khoảng 6.000 USD cho mỗi show tại Mỹ.

Trong một số tiết lộ trước đây, Quang Lê từng cho biết cát-xê của Phương Mỹ Chi từng nhận khoảng 6.000 USD cho mỗi show tại Mỹ

Năm 2014, Quang Lê từng tiết lộ album đầu tay của Phương Mỹ Chi được đầu tư khoảng 500 triệu đồng. Trong một chuyến sang Úc, riêng tiền bán đĩa được mẹ nữ ca sĩ thu về khoảng 140 triệu đồng. Ở thị trường trong nước, mức thù lao của Phương Mỹ Chi cũng từng được tiết lộ ở mức hơn 100 triệu đồng cho một sự kiện ở cùng thời điểm.

Ít ai biết trước khi nổi tiếng, Phương Mỹ Chi từng theo mẹ đi hát tại các đám cưới, đám ma quanh khu vực sinh sống. Mỗi lần như vậy, cô bé nhận khoảng 100 nghìn đồng. Khi ấy, gia đình Phương Mỹ Chi đông người, cuộc sống còn khó khăn, mẹ cô chủ yếu kiếm sống bằng việc bán chè.

Tần suất xuất hiện dày đặc cùng loạt sản phẩm được đánh giá cao giúp Phương Mỹ Chi nhiều lần góp mặt trong nhóm những cái tên nổi bật của làng nhạc Việt và cát xê cũng được đoán nằm trong nhóm top đầu

Sau khi được biết đến rộng rãi, Phương Mỹ Chi dần phủ sóng ở nhiều sân khấu và chương trình lớn, đặc biệt trong giai đoạn Vũ Trụ Cò Bay, Quán Quân Em Xinh Say Hi, Asia Song Festival... Cô cũng ngày càng đắt show diễn trong và ngoài nước, đồng thời ghi dấu ấn với vai trò diễn viên. Tần suất xuất hiện dày đặc cùng loạt sản phẩm được đánh giá cao giúp Phương Mỹ Chi nhiều lần góp mặt trong nhóm những cái tên nổi bật của làng nhạc Việt hiện tại, kéo theo mức cát-xê được cho là tăng lên nhiều lần so với những năm đầu sự nghiệp.

Không chỉ có cát-xê biểu diễn, YouTube cũng được cho là mang về khoản thu đáng kể cho Phương Mỹ Chi. Theo dữ liệu Social Blade vào tháng 8/2025, kênh YouTube chính thức của nữ ca sĩ có thể mang về khoảng 27.000-428.000 USD trong một năm, tương đương khoảng 708 triệu đến 11,2 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi tiếp tục được duy trì dù nữ ca sĩ không phát hành quá nhiều sản phẩm trong nửa đầu năm.

Một thống kê từ bên thứ 3 vào tháng 8/2025 dự đoán doanh thu từ YouTube của Phương Mỹ Chi có thể lên đến 11,2 tỷ mỗi năm

Tính đến tháng 8/2026, Social Blade ước tính thu nhập hàng năm của kênh ở mức 1.600–26.000 USD, trong đó mức cao nhất tương đương hơn 680 triệu đồng. Đây vẫn chỉ là con số ước tính từ nền tảng, song cho thấy YouTube có thể tiếp tục mang lại một nguồn thu đáng kể cho nữ ca sĩ ngay cả khi không hoạt động quá dày đặc.

Những khoản tiền kiếm được khi còn rất nhỏ cũng được gia đình sử dụng để cải thiện cuộc sống. Khi khoảng 12 tuổi, chỉ sau 2 năm nổi tiếng từ Giọng Hát Việt Nhí Phương Mỹ Chi đã góp tiền mua một căn nhà mới cho bố mẹ tại TP.HCM. Căn nhà này từng được dự đoán có giá trị lên đến hàng tỷ đồng. Vài năm trước đó, gia đình Phương Mỹ Chi vẫn sống trong một căn nhà cấp 4 chật hẹp với nhiều thành viên. Từ cô bé đi hát với cát-xê vài chục, vài trăm nghìn đồng mỗi lần, Phương Mỹ Chi đã có thể dùng tiền kiếm được từ âm nhạc để giúp bố mẹ có một nơi ở tốt hơn khi tuổi đời còn rất nhỏ.

Chỉ sau 2 năm nổi tiếng từ Giọng Hát Việt Nhí Phương Mỹ Chi đã góp tiền mua một căn nhà mới cho bố mẹ tại TP.HCM

Sau nhiều năm hoạt động dưới sự quản lý của Quang Lê, Phương Mỹ Chi rời công ty vào cuối năm 2019 và bắt đầu tự quyết nhiều hơn với con đường sự nghiệp. Đến tháng 11/2022, khi mới 19 tuổi, nữ ca sĩ công bố thành lập PMC Entertainment và giữ vai trò Chủ tịch. Công ty được định hướng đồng hành cùng các hoạt động nghệ thuật, giúp Phương Mỹ Chi chủ động hơn trong việc phát triển hình ảnh và các dự án riêng thay vì chỉ hoạt động với tư cách một ca sĩ nhận show và phát hành nhạc.

Năm 2022, khi mới 19 tuổi, nữ ca sĩ công bố thành lập PMC Entertainment và giữ vai trò Chủ tịch

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, hành trình của Phương Mỹ Chi đã có nhiều thay đổi đáng chú ý. Từ cô bé nhận cát-xê 100 nghìn đồng khi đi hát đám cưới, đám ma, nữ ca sĩ từng bước có mức thù lao cao hơn, dùng tiền đi hát mua nhà cho bố mẹ rồi tự thành lập công ty giải trí khi mới 19 tuổi. Ở tuổi 23, sự nghiệp của Phương Mỹ Chi vẫn đang tiếp tục được nối dài với những dự án được đầu tư như MV Thiên Đường Với Người Thương.

MV Thiên Đường Với Người Thương tiếp tục nối dài thành công của Phương Mỹ Chi

Hiện sản phẩm đang giữ vị trí #1 trên YouTube Music Chart Việt Nam, trong khi loạt hình ảnh mang đậm văn hóa Khmer Nam Bộ trong MV cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Sức hút của sản phẩm mới tiếp tục cho thấy vị trí ngày càng vững của nữ ca sĩ trong làng nhạc Việt, đồng thời mở ra thêm những chặng đường mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật và xây dựng sự nghiệp riêng.

Ảnh: FBNV