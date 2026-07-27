Nữ ca sĩ chi hơn 2 tỷ đồng, từ chối cát-xê làm video dài 7 phút khiến mẹ Việt Nam anh hùng khóc nghẹn

Đến nay, đây là một trong những sản phẩm âm nhạc thành công nhất của ca sĩ Việt này.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hòa Minzy chia sẻ lại dự án âm nhạc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình - sản phẩm cô gọi là tác phẩm đặc biệt nhất trong sự nghiệp, được thực hiện bằng tất cả lòng biết ơn dành cho những anh hùng dân tộc, các Mẹ Việt Nam anh hùng và những người đã hy sinh vì hòa bình của đất nước.

Bài đăng của Hòa Minzy

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết: "Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hoà Minzy xin được chia sẻ lại 1 dự án âm nhạc mang cả trái tim và sự biết ơn của Hoà cùng ekip gửi đến những Anh hùng dân tộc, những người mẹ, người vợ Việt Nam Anh hùng. Đời đời nhớ ơn công lao to lớn của ông cha ta đã hi sinh cho thế hệ hiện tại và tương lai được sống trong hoà bình.

Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã sáng tác 1 tuyệt phẩm nghệ thuật với ca từ day dứt khôn nguôi. Và cảm ơn bộ phim Mưa Đỏ và anh Chung đã lựa chọn Hoà để thể hiện ca khúc này. Nỗi Đau Giữa Hoà Bình sẽ mãi là 1 ca khúc đặc biệt nhất trong cuộc đời làm nghề của Hoà Minzy".

Ở phần bình luận, Hòa Minzy bày tỏ niềm xúc động khi ca khúc được lựa chọn vang lên trong nhiều chương trình nghệ thuật chính luận lớn: "Thật tuyệt vời khi ca khúc của mình được lựa chọn trở thành bài hát được vang lên trong các chương trình nghệ thuật chính luận lớn. Đời làm nghệ thuật chẳng mong gì hơn".

Ra mắt vào tháng 8/2025, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là ca khúc nhạc phim điện ảnh Mưa Đỏ, đồng thời là dự án tri ân của Hòa Minzy dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng

Ra mắt vào tháng 8/2025, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là ca khúc nhạc phim điện ảnh Mưa Đỏ, đồng thời là dự án tri ân của Hòa Minzy dành cho các Mẹ Việt Nam anh hùng. MV do đạo diễn Nhu Đặng thực hiện với bối cảnh chính tại Nghĩa trang Trường Sơn (Quảng Trị) và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), lồng ghép nhiều phân cảnh từ bộ phim để tái hiện sự khốc liệt của chiến tranh.

Trong sản phẩm dài hơn 7 phút, NSND Như Quỳnh đảm nhận vai người mẹ, còn Hòa Minzy hóa thân thành người vợ trẻ đang mang thai tiễn chồng lên đường nhập ngũ. Năm tháng trôi qua, khi đứa con vừa tròn 3 tuổi, cả gia đình ra đầu làng chờ ngày đoàn tụ, nhưng điều họ nhận được chỉ là giấy báo tử. Câu chuyện giản dị nhưng đầy ám ảnh khắc họa nỗi đau của những người ở lại phía sau chiến tranh.

Nỗi Đau Giữa Hoà Bình - Hoà Minzy x Nguyễn Văn Chung

Chính Hòa Minzy cũng nhiều lần không kìm được nước mắt trong quá trình thực hiện MV. Nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Đêm nào tôi cũng nghe ca khúc, có hôm 3-4 giờ sáng mới ngủ được, mỗi khi nghe tôi lại không kìm được nước mắt… Có thể nói đây là sản phẩm tôi khóc nhiều nhất trong sự nghiệp". Để hoàn thiện ca khúc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng dành nhiều ngày nghiên cứu tư liệu và xem bộ phim Mưa Đỏ nhằm nuôi dưỡng cảm xúc. Anh từng thừa nhận bản thân ban đầu lo lắng vì không sinh ra trong thời chiến nên khó viết chân thật, nhưng sau khi lắng nghe những câu chuyện của các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hiểu mình phải viết bằng tất cả sự đồng cảm và lòng biết ơn.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn bật khóc, ôm Hoà Minzy

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất tại lễ ra mắt MV là sự xuất hiện của Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Căn (100 tuổi, quê Bắc Ninh). Sau khi xem xong tác phẩm, bà ôm chầm lấy Hòa Minzy và nghẹn ngào bật khóc khi được hỏi về cảm xúc: "Cảm xúc mất con thì không đau nào bằng. Nhớ, vẫn nhớ lắm, con rách ruột mẹ chả nhớ". Lời tâm sự khiến cả khán phòng lặng đi, nhiều khán giả bật khóc. Theo Hòa Minzy, ý tưởng thực hiện MV được khơi nguồn từ câu chuyện có thật của Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui - người có cả chồng và con trai duy nhất hy sinh trong chiến tranh. Nỗi đau ấy thôi thúc nữ ca sĩ phải làm nên một sản phẩm "đủ tâm, xứng tầm" để tri ân.

Không đi theo toàn bộ mạch truyện của Mưa Đỏ, Hòa Minzy lựa chọn khai thác câu chuyện hậu phương, những người phụ nữ lặng lẽ chờ đợi và hy sinh. Hình ảnh nhân vật của cô cũng được lấy cảm hứng từ chính mẹ ruột - người từng mang thai nhưng vẫn lao động đến những ngày cuối cùng, trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ và kiên cường của người phụ nữ Việt Nam.

Để thực hiện dự án này, Hòa Minzy đã từ chối nhận cát-xê khi tham gia phim Mưa Đỏ. Thay vào đó, cô mong muốn đoàn phim hỗ trợ tối đa để có thể hoàn thiện MV

Để thực hiện dự án này, Hòa Minzy đã từ chối nhận cát-xê khi tham gia phim Mưa Đỏ. Thay vào đó, cô mong muốn đoàn phim hỗ trợ tối đa để có thể hoàn thiện MV. Nữ ca sĩ chia sẻ tại sự kiện ra mắt: "Trong phim Mưa Đỏ thì em không lấy cát-xê, nhưng em có nói chị Huyền là rất cảm ơn vì chị mời em vào vai diễn này. Em rất muốn được làm những sản phẩm âm nhạc về thời chiến, Mẹ Việt Nam anh hùng, câu chuyện tình yêu thời chiến. Em nói với chị Huyền là khi em thực hiện dự án này thì em cần rất nhiều sự hỗ trợ từ chị. Em không ngờ là chị hỗ trợ em một cách khủng khiếp như vậy".

Bên cạnh sự đồng hành của đoàn phim, Hòa Minzy còn tự đầu tư hơn 2 tỷ đồng để sản xuất MV theo hướng điện ảnh. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nữ ca sĩ từng cho biết: "Đến thời điểm này, không có dự án nào của Hòa dưới 2 tỷ đồng cả. Nếu không đủ điều kiện để làm chỉn chu, Hòa sẽ không làm. Thà đợi hai năm để ra một ca khúc chất lượng còn hơn. Kinh phí quan trọng, nhưng cái tâm với khán giả mới là điều khiến Hòa dốc sức". Cô cũng hài hước nói thêm: "Mọi người cứ mặc định là sản phẩm của Hòa trên 2 tỷ mà tính cho nhanh", đồng thời cho biết việc chăm chỉ đi hát giúp cô có điều kiện "tất tay" cho từng sản phẩm âm nhạc.

Hòa Minzy nhiều lần biểu diễn ca khúc ở các sân khấu chính luận

Sau gần một năm phát hành, Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đã thu hút hơn 42 triệu lượt xem trên YouTube, từng lọt top thịnh hành và tạo sức lan tỏa ở cả thị trường quốc tế. Ca khúc cũng liên tục được Hòa Minzy biểu diễn tại các chương trình nghệ thuật chính luận, lễ kỷ niệm và nhiều sân khấu lớn trên khắp cả nước, trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.