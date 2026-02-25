Nữ ca sĩ biểu diễn phản cảm trước mặt quân nhân, cư dân mạng phẫn nộ

Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn biểu diễn trong môi trường quân đội được chia sẻ trên nền tảng Threads bởi tài khoản @godggul đã thu hút gần 4,5 triệu lượt xem chỉ sau 23 giờ đăng tải. Theo thông tin trên trang cá nhân, đây là tài khoản của một nữ ca sĩ tại Hàn Quốc, sinh năm 1988. Tài khoản Instagram của nữ ca sĩ này có hơn 101 nghìn người theo dõi.

Bài đăng đang thu hút sự chú ý trên Threads với gần 4.5 triệu lượt xem (ảnh cap màn hình)

Trong đoạn video, nữ ca sĩ xuất hiện với trang phục gồm áo croptop và chân váy ngắn. Phần biểu diễn diễn ra trong không gian không có sân khấu, không có sự phân tách giữa khu vực biểu diễn và khu vực khán giả. Đáng chú ý, một số động tác vũ đạo như bò trườn trên mặt đất và twerking được thực hiện ở khoảng cách rất gần với các quân nhân đang theo dõi. Góc quay cận cùng bối cảnh không có khoảng cách an toàn khiến nhiều chi tiết trở nên nhạy cảm.

Sau khi hoàn thành các động tác vũ đạo, nữ ca sĩ tiếp tục tiến lại gần để giao lưu với các quân nhân có mặt tại buổi biểu diễn

Ngay sau khi được lan truyền, đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ thắc mắc về tính phù hợp của nội dung biểu diễn. Cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ vì vũ đạo phản cảm, đặt câu hỏi "tại sao lại có thể biểu diễn như thế này ở môi trường quân đội".

Trong phần mô tả đi kèm video, tài khoản @godggul viết: "Không có sân khấu thì còn tạm ổn, nhưng xem trực tiếp ở hàng ghế đầu như vậy có ổn không đấy?". Sau khi hoàn thành các động tác vũ đạo, nữ ca sĩ tiếp tục tiến lại gần để giao lưu với các quân nhân có mặt tại buổi biểu diễn.

Chủ nhân của đoạn video gây tranh cãi (ảnh: IGNV)

Hiện đoạn clip vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận và gây tranh cãi ngay tại bài đăng của tài khoản @godggul.