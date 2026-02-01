Nữ ca sĩ biểu diễn 8 sự kiện tầm cỡ quốc gia: Đắt show bậc nhất mùa Tết, được các cơ quan ban ngành ghi nhận

Quen mặt nhất mùa Tết năm nay trên sóng truyền hình quốc gia là Hoàng Thùy Linh. Nữ ca sĩ xuất hiện liên tục trong các chương trình mừng năm mới với hình ảnh chỉn chu, sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng và phong độ biểu diễn ổn định. Những khoảnh khắc hậu trường và bộ ảnh cô chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Khung hình chung với Đen Vâu trong một chương trình nghệ thuật cũng lan truyền rộng rãi nhờ sự ăn ý trên sân khấu.

Hoàng Thuỳ Linh phủ sóng truyền hình dịp Tết Nguyên đán (ảnh: FBNV)

Hai bức ảnh của Hoàng Thuỳ Linh với Đen Vâu gây bão MXH mùa Tết (ảnh: Hoa Xuân Ca)

Không chỉ phủ sóng truyền hình dịp cao điểm, Hoàng Thùy Linh còn nhận được Thư cảm ơn từ Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động nghệ thuật thời gian qua. Đây là động thái cho thấy sự đánh giá tích cực từ cơ quan chuyên môn đối với quá trình hoạt động bền bỉ và định hướng nghệ thuật của Hoàng Thuỳ Linh.

Hoàng Thuỳ Linh khoe khoảnh khắc nhận Thư cảm ơn từ Ban Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn (ảnh: FBNV)

Trong khoảng 6 tháng gần đây, Hoàng Thuỳ Linh đã tham gia 8 sự kiện tầm cỡ quốc gia. Nữ ca sĩ góp mặt trong đoàn diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam 2/9; biểu diễn tại Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất; tham dự Lễ hội Văn hóa Thế giới tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long; biểu diễn tại Lễ bế mạc Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”; tham gia V Concert - Rạng rỡ Việt Nam; Concert Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng; biểu diễn tại Văn phòng Chính phủ; và xuất hiện trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với chủ đề “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”.

Hoàng Thuỳ Linh ở Đại lễ A80 (ảnh: FBNV)

Biểu diễn ở Văn phòng Chính phủ (ảnh: FBNV)

Tham gia các music festival văn hoá (ảnh: FBNV)

Việc xuất hiện dày đặc trong các không gian biểu diễn mang tính chính thống cho thấy Hoàng Thùy Linh đang được tin tưởng ở vai trò nghệ sĩ đại diện hình ảnh. Ở những sân khấu này, yếu tố giải trí được đặt song song với thông điệp văn hóa và tinh thần cộng đồng, đòi hỏi nghệ sĩ không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn có hình ảnh phù hợp.

Hoàng Thuỳ Linh là một trong những ngôi sao có đóng góp định hình nhạc Việt (ảnh: FBNV)

Sinh năm 1988, Hoàng Thùy Linh từng theo học múa trong 7 năm trước khi được biết đến rộng rãi qua vai chính trong bộ phim truyền hình Nhật ký Vàng Anh. Sau biến cố cá nhân, cô trở lại hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ từ năm 2010 và từng bước xây dựng lại sự nghiệp. Từ ca khúc Bánh Trôi Nước năm 2016, Hoàng Thùy Linh định hình rõ hướng đi kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với cấu trúc pop - electronic hiện đại.

Album HOÀNG phát hành năm 2019 tạo dấu ấn với loạt ca khúc khai thác âm hưởng dân gian đương đại như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Duyên Âm, Kẻ Cắp Gặp Bà Già,.Tứ Phủ,... Dự án nhận được nhiều giải thưởng chuyên môn và trở thành một trong những album có ảnh hưởng rõ rệt đến xu hướng khai thác văn hóa bản địa trong nhạc pop Việt giai đoạn sau đó. Năm 2022, cô tiếp tục ra mắt LINK, dự án được đánh giá tiết chế hơn về cấu trúc, tập trung vào tính kết nối giữa yếu tố truyền thống và nhịp điệu đương đại.

Nhạc của Hoàng Thuỳ Linh vươn tầm quốc tế (ảnh: FBNV)

Ở thị trường quốc tế, See Tình là sản phẩm giúp Hoàng Thùy Linh đạt mức độ nhận diện rộng rãi nhất. Ca khúc lan tỏa mạnh trên TikTok, thu hút hàng tỷ lượt xem thông qua các video sử dụng nhạc nền, trong đó riêng tại Trung Quốc ghi nhận hơn 4 tỷ lượt xem liên quan. See Tình từng vào Top Viral 50 của Spotify tại nhiều quốc gia và được nhiều nghệ sĩ, vận động viên quốc tế sử dụng cho các màn trình diễn vũ đạo.

Về mặt chuyên môn, album LINK được chuyên trang âm nhạc quốc tế Pitchfork chấm 7.2/10 vào tháng 8/2022. Đây là mức điểm tích cực đối với một album pop đến từ thị trường Việt Nam, cho thấy dự án nhận được sự quan tâm từ giới chuyên môn quốc tế.

Hoàng Thùy Linh chưa phát hành thêm album phòng thu mới, nhưng duy trì sự hiện diện ổn định thông qua loạt sân khấu lớn nhỏ (ảnh: FBNV)

Sau LINK , Hoàng Thùy Linh chưa phát hành thêm album phòng thu mới, nhưng duy trì sự hiện diện ổn định thông qua loạt sân khấu lớn nhỏ. Dấu mốc đặc biệt là Vietnamese Concert năm 2023, gói gọn tổng thể thế giới quan nghệ thuật và nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Hoàng Thuỳ Linh. Các ca khúc nữ ca sĩ đã phát hành tiếp tục được khai thác trong nhiều không gian biểu diễn khác nhau, từ sân khấu giải trí, thương mại đến các chương trình mang tầm vóc quốc gia.

Năm 2026, khán giả đang chờ đợi đại dự án tiếp theo của Hoàng Thuỳ Linh (ảnh: FBNV)

Năm 2026, khán giả đang chờ đợi động thái tiếp theo của nữ ca sĩ. Album phòng thu thứ ba, nếu được thực hiện sẽ là bước đi quan trọng trong việc nối dài tinh thần văn hóa đương đại của Hoàng Thuỳ Linh. Với tần suất xuất hiện dày đặc ở các sự kiện cấp quốc gia và sự ghi nhận từ cơ quan quản lý, Hoàng Thùy Linh hiện là một trong những cái tên nổi bật nhất của mùa cao điểm cuối năm và đầu xuân.