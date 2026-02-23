Nữ ca sĩ bị xóa sổ

Ngày 21/2, Sina đưa tin khi Khúc Uyển Đình mở tài khoản Douyin và tuyên bố sẽ bắt đầu lại sự nghiệp bằng cách phát hành album vào mùa hè, cô còn chúc Tết khán giả với hy vọng được hoạt động nghệ thuật, nhưng không lâu sau, tài khoản của nữ ca sĩ sinh năm 1983 đã bị xóa sổ. Không những vậy, các sản phẩm âm nhạc của Khúc Uyển Đình còn bị gỡ bỏ khỏi mọi nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc. Các thương hiệu cũng hủy hợp đồng quảng cáo với nữ ca sĩ.

Theo Sina , ngay khi Khúc Uyển Đình chia sẻ về kế hoạch nghệ thuật tương lai, một làn sóng khán giả đã tràn vào tài khoản MXH của cô bày tỏ sự phẫn nộ, trước áp lực dư luận, nữ ca sĩ đã phải khóa phần bình luận.

Tài khoản MXH của Khúc Uyển Đình bị xóa bỏ, các sản phẩm âm nhạc cũng bị gỡ khỏi nền tảng.

Khúc Uyển Đình vốn là nghệ sĩ tiếng tăm tại Trung Quốc, từng được Đài truyền hình quốc gia CCTV mời biểu diễn trên chương trình Xuân Vãn 2013. Tuy nhiên, sau khi mẹ ruột Trương Minh Kiệt bị điều tra và phạt án tù chung thân vì lợi dụng chức vụ biển thủ công quỹ, danh tiếng của nữ ca sĩ tụt dốc.

Sina cho biết thêm trong quá trình đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà Trương Minh Kiệt đã cấu kết với thương nhân, bán rẻ đất khu của nhà nước trị giá 2,3 tỷ NDT, sau đó bỏ túi riêng 350 triệu NDT. Đồng thời, Trương Minh Kiệt còn biển thủ tiền trợ cấp tái định cư của 566 công nhân mất việc. Trương Minh Kiệt bị kết án chung thân vào năm 2021. Đây là nguyên mẫu của một nhân vật trong phim Danh nghĩa nhân dân , tác phẩm có rating cao nhất gần 10 năm trở lại đây.

Mẹ của Khúc Uyển Đình là tham quan bị kết án chung thân. Nữ ca sĩ từng nhiều lần kêu oan cho mẹ.

Trong quá trình mẹ bị cơ quan chức năng điều tra, Khúc Uyển Đình trốn tại Canada và luôn kêu oan cho mẹ. Không những vậy, thời thơ ấu, Khúc Uyển Đình còn được mẹ tạo nhiều điều kiện tốt như học nhạc từ năm 6 tuổi, du học trường đắt đỏ tại Canada từ năm 16 tuổi. Khi nữ ca sĩ mở buổi biểu diễn nhưng ế vé, Trương Minh Kiệt đã mua vé phân phát miễn phí cho hàng trăm người. Chính vì vậy, nhiều khán giả chỉ trích Khúc Uyển Đình sống sung sướng dựa trên số tiền mà mẹ ruột đã cướp của người dân khốn khó.