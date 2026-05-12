Nữ ca sĩ 9X bị bắt vì chất cấm: Cảnh sát thu giữ 0,13 gram chất gây ảo giác tại hiện trường, mẹ ruột sốc đến ngất xỉu

Sử dụng, tàng trữ và mua bán chất gây nghiêm là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tại showbiz Trung Quốc, không ít nghệ sĩ đã sa ngã vào con đường nghiện ngập và có hành vi phạm pháp. Họ không chỉ đánh mất sự nghiệp mà còn vướng vòng lao lý. Đỗ Tuyết Nhi là 1 trường hợp điển hình.

Vào năm 2022, tòa án Bắc Kinh Trung Quốc công bố phán quyết, tuyên phạt Đỗ Tuyết Nhi 1 năm tù giam, phạt tiền 10.000 NDT (36 triệu đồng) với tội danh tàng trữ và mua bán ma túy. Theo cáo trạng, thông qua Wechat, cô đã liên lạc với 1 kẻ bán chất cấm để mua 9 gói hàng chứa chất gây ảo giác cực mạnh LSD từ Mỹ, rồi vận chuyển về Trung Quốc theo hình thức bưu phẩm. Vào ngày 26/1/2021, gói bưu phẩm chứa hàng cấm này bị thu giữ trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập cảnh tại Thiên Tân và được hải quan sân bay bàn giao cho Cục phòng chống buôn lậu Bắc Kinh (Trung Quốc) để điều tra.

Do không biết cơ quan chức năng đã phát hiện ra chất cấm trong gói hàng, Đỗ Tuyết Nhi vẫn đến địa chỉ giao nhận để lấy. Tại đây, cô bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ. Khối lượng ma túy trong vụ giao dịch này là 0,13 gram. Khi trả lời thẩm tra, Đỗ Tuyết Nhi cho biết mục đích cô tàng trữ chất cấm là để sử dụng nhằm cải thiện trí nhớ, kích thích não hoạt động. Cô khóc lóc khẳng định bản thân không biết chất gây ảo giác là 1 dạng ma túy và việc mua bán, tàng trữ chúng là hành vi phạm pháp. Mẹ của Đỗ Tuyết Nhi được cho biết đã sốc đến ngất xỉu khi hay tin con gái bị bắt giữ vì ma túy. Vụ việc của cô cũng được cảnh sát bảo mật cho đến ngày tuyên án.

Đỗ Tuyết Nhi bị tuyên án 1 năm tù giam vì hành vi mua bán, tàng trữ chất cấm từ Mỹ về Trung Quốc. Cảnh sát bắt giữ sao nữ này ngay tại địa điểm giao dịch. Ảnh: Sina.

Sau khi khi thông tin Đỗ Tuyết Nhi đi tù vì mua bán, tàng trữ ma túy được công bố, Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc (CAPA) đã ra thông báo cấm sóng nữ ca sĩ vĩnh viễn. Trên mạng xã hội, các khán giả đều vô cùng bất ngờ khi hay tin Đỗ Tuyết Nhi vướng vòng lao lý. Bên cạnh những lời chỉ trích, khán giả cũng tiếc nuối khi Đỗ Tuyết Nhi tự hủy hoại bản thân, rơi vào vũng lầy bê bối nghiện hút.

Đỗ Tuyết Nhi sinh năm 1991, là thành viên nhóm nhạc nữ Phúc Lộc Thọ. Cô từng tham gia show Summer of the Band mùa 2, nổi tiếng với ca khúc Em Dùng Điều Gì Để Giữ Lại Anh. Theo tờ Sina, Tuyết Nhi vốn sinh ra trong 1 gia đình giàu có, trí thức. Ông nội cô từng là Cục trưởng Cục Báo chí và Xuất bản, đại biểu nhân dân Trung Quốc, giám đốc của đài Tân Hoa Xã. Bản thân Đỗ Tuyết Nhi cũng tốt nghiệp thạc sĩ tại Nhạc viện trung ương Trung Quốc.

Sau khi ra tù, Đỗ Tuyết Nhi đăng bài xin lỗi công chúng, tuyên bố đã rời khỏi ban nhạc Phúc Lộc Thọ sau khi bị bắt và cũng xin rút khỏi ngành giải trí Trung Quốc vĩnh viễn.

Đỗ Tuyết Nhi (tóc đen) bị cấm sóng vĩnh viễn ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu