Nữ ca sĩ 31 tuổi chỉ có 1 hit: "Tôi buồn, hi vọng mọi thứ tươi sáng hơn"

N Ly tên thật là Đỗ Hồng Nhung, sinh năm 1995, được khán giả biết qua các ca khúc nhạc trẻ, sôi động. Hành trình ca hát của N Ly bắt đầu từ rất sớm. Tính đến nay, cô đã có hơn 10 năm gắn bó với sân khấu và từng là thành viên của nhóm nhạc Nhật Nguyệt trong suốt 4 - 5 năm.

Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện tình N Ly chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Gia đình, đặc biệt là mẹ chính là nguồn động viên lớn nhất đưa tôi đến với nghệ thuật. Lúc nhỏ tôi không thích ca hát lắm, nhưng mẹ là người định hướng, đưa tôi đến nhà thiếu nhi học múa, học hát. Học xong cấp 3, tôi thi vào Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và theo nghề cho đến bây giờ".

N Ly

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của N Ly đến vào năm 2019 khi tôi phát hành ca khúc solo Anh Yêu Cô Ấy - bản hit đầu tiên giúp tên tuổi cô được khán giả chú ý. Tuy nhiên, thành công này cũng đặt cô trước những lựa chọn khó khăn.

Việc lịch trình biểu diễn solo và hoạt động nhóm bị trùng lặp khiến cô buộc phải tách nhóm để tập trung cho con đường riêng. Cô nói: "Thực ra lúc đó tôi vẫn muốn gắn bó với nhóm, nhưng việc sắp xếp show rất khó cho cả hai bên".

Sở hữu một bản hit được yêu thích nhưng tên tuổi chưa thực sự bứt phá là cảm giác không hiếm với N Ly. Cô thừa nhận mình từng vừa vui vừa buồn khi ca khúc bất ngờ hot trở lại nhờ các bản remix. "Tôi buồn vì tự hỏi tại sao mình chưa có thêm bài hit nào nữa, nhưng cũng vui và biết ơn vì với một ca sĩ trẻ, có được một bản hit sớm là điều may mắn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Về quan điểm làm nghề, N Ly cho rằng: "Để ghi dấu ấn trong lòng khán giả, nghệ sĩ cần sự chân thành và bền bỉ. Tôi chưa phải là người được nhiều người biết đến, nhưng tôi luôn cố gắng hết mình và trân trọng tình yêu thương của khán giả. Dù tôi chưa tìm được công thức riêng để tạo dấu ấn mạnh mẽ, nhưng tôi tin rằng nếu kiên trì, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp và tươi sáng hơn".