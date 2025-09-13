NTK trẻ Vy Nguyễn gây bất ngờ tại New York Fashion Week

Ngày 12/9 tại The Glasshouse (660 12th Avenue, New York, Mỹ), nhà thiết kế trẻ người Việt Vy Nguyễn ra mắt bộ sưu tập công sở trong khuôn khổ New York Fashion Week Xuân – Hè 2026. Đây là lần đầu Vy Nguyễn giới thiệu một bộ sưu tập mang đậm tinh thần công sở Việt Nam trên sàn diễn quốc tế.

Vy Nguyễn

Ở tuổi 24, Vy Nguyễn được chú ý nhờ những thiết kế tối giản, cá tính nhưng vẫn giữ sự lịch lãm. Sinh tại Hà Nội và sang New York từ năm 16 tuổi, cô theo học tại Fashion Institute of Technology (FIT) – một trong những trường đào tạo thiết kế danh tiếng, từng thực tập và làm việc cho các thương hiệu lớn trước khi chính thức hoạt động trong ngành thời trang tại Mỹ.

Bộ sưu tập lần này của Vy Nguyễn được lấy cảm hứng từ môi trường công sở – vốn gắn liền với sự nghiêm túc và chuẩn mực – nhà thiết kế đã khai thác các phom dáng quen thuộc theo hướng tinh giản, linh hoạt và hiện đại hơn. Trên nền hai tông màu chủ đạo đen – trắng, những chất liệu như chiffon, ren, vải xuyên thấu được xử lý khéo léo để mang lại vẻ thanh lịch mà vẫn thoải mái.

Một số mẫu trong bộ sưu tập của Vy Nguyễn.

Các mẫu blazer oversized có đường cắt dứt khoát, quần ống suông phom rộng, đầm cut-out tinh tế được giới thiệu như gợi ý mới cho trang phục công sở. Một số chi tiết cắt xẻ, phom bất đối xứng được sử dụng nhằm tạo điểm nhấn mà không phá vỡ sự trang nhã của trang phục. Vy Nguyễn cho biết mong muốn của cô là đưa trang phục công sở ra khỏi khuôn mẫu khô cứng, trở thành lựa chọn vừa chuyên nghiệp, vừa có dấu ấn cá nhân cho người mặc.

Điểm nhấn của bộ sưu tập còn nằm ở sự kết hợp nét Á Đông với tư duy thiết kế đương đại. Các trang phục hướng tới hình ảnh phụ nữ hiện đại: chuyên nghiệp, thanh lịch và có cá tính. Bộ sưu tập được giới chuyên môn nhận xét mang lại cách nhìn mới về thời trang công sở trên sàn diễn quốc tế.

Bộ sưu tập nhận được nhiêu sự khen ngợi từ giới mộ điệu.

Show diễn tại New York Fashion Week SS26 đã nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu, góp phần ghi dấu ấn của một nhà thiết kế trẻ Việt Nam trên thị trường thời trang quốc tế. Sự kiện này cũng đánh dấu một cột mốc trong hành trình của Vy Nguyễn – từ cô gái Hà Nội sang New York học tập đến nhà thiết kế Gen Z tham gia một trong những tuần lễ thời trang danh giá nhất thế giới.