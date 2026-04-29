NTK Thoa Trần gây chú ý tại đêm chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 với hai vai trò đặc biệt

Tối 28/4, chung kết Mrs Earth Vietnam 2026 đã diễn ra thành công tại Hà Nội. Không chỉ top 5 danh hiệu cao nhất gây chú ý mà NTK Thoa Trần cũng nhận được sự quan tâm của fan nhan sắc khi đảm nhận 2 vai trò tại cuộc thi là nhà thiết kế áo dài chủ lực và thành viên ban giám khảo.

NTK Thoa Trần và NSND Vương Duy Biên, NSƯT Đỗ Kỷ.

Chia sẻ về niềm đam mê với áo dài, nữ NTK cho biết, áo dài với chị không đơn thuần là trang phục truyền thống mà là một "ngôn ngữ văn hóa" có khả năng kể câu chuyện về người phụ nữ Việt qua từng đường kim, mũi chỉ. Tại cuộc thi năm nay, các thiết kế của chị mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại nơi những chất liệu thân thiện với môi trường được xử lý tinh tế kết hợp cùng phom dáng tôn vinh đường nét cơ thể, tạo nên hình ảnh người phụ nữ vừa mềm mại, vừa bản lĩnh.

Thoa Trần trao vương miện cho á hậu.

Điểm nhấn trong các bộ áo dài của Thoa Trần nằm ở chiều sâu thông điệp. Không chạy theo sự phô trương, chị lựa chọn cách kể chuyện qua chi tiết: Họa tiết thiên nhiên, gam màu gợi nhắc đến đất – nước – bầu trời, cùng kỹ thuật thủ công được đầu tư chỉn chu. Qua đó, NTK khẳng định thời trang hoàn toàn có thể song hành với trách nhiệm môi trường – một trong những giá trị mà cuộc thi hướng tới.

Ở cương vị ban giám khảo, NTK Thoa Trần mang đến góc nhìn sắc sảo nhưng đầy nhân văn. Chị không chỉ đánh giá thí sinh qua ngoại hình hay kỹ năng trình diễn mà còn quan tâm đến câu chuyện cá nhân, nhận thức xã hội và khả năng lan tỏa thông điệp tích cực. Theo chị, một hoa hậu trong thời đại mới cần hội tụ đủ ba yếu tố: Vẻ đẹp, trí tuệ và ý thức trách nhiệm với cộng đồng – đặc biệt là môi trường sống.

NTK trên thảm đỏ cùng các nghệ sĩ, hoa á hậu.

Theo đại diện ban tổ chức, sự hiện diện của NTK Thoa Trần tại đêm chung kết không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của cuộc thi mà còn tạo nên một điểm nhấn mang tính định hướng. Đó là định hướng về một vẻ đẹp bền vững nơi thời trang không chỉ phục vụ thị giác mà còn phản ánh tư duy và giá trị sống.