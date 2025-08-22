NTK Thanh Hương Bùi xuất hiện xinh đẹp, nhận nhiệm vụ quan trọng tại Miss Grand Vietnam 2025

Chiều 21/8, họp báo trao sash và công bố thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) đã diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng yêu nhan sắc. Bên cạnh các Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Quế Anh, Á hậu Hạnh Nguyên, Ngọc Hằng... sự xuất hiện của NTK Thanh Hương Bùi cũng nổi bật không kém nhờ vẻ đẹp sắc sảo và phong thái sang trọng.

NTK Thanh Hương Bùi.

Tại sự kiện, Thanh Hương Bùi diện thiết kế mang phong cách may đo cổ điển kết hợp hiện đại, sang trọng, tôn vinh cấu trúc tinh tế. Dù không đính kết cầu kỳ, trang phục vẫn gây ấn tượng nhờ điểm nhấn là áo choàng từ lụa sơn mài cao cấp cùng bộ trang sức kim cương, mang lại vẻ quý phái và quyền lực. Được biết, đây là bộ trang phục mới nhất nằm trong bộ sưu tập Éclat sắp ra mắt của nữ nhà thiết kế và sẽ được trình diễn trong chương trình Vietnam Beauty Fashion Fest vào 30/8 tới đây.

Đáng chú ý, NTK Thanh Hương Bùi còn chính thức ký hợp tác cùng đơn vị tổ chức Miss Grand Vietnam 2025, trở thành nhà tài trợ thời trang cho cuộc thi. Đồng thời, cô cũng được mời đảm nhận vai trò giám khảo khách mời ở phần thi National Costume và đêm Chung kết.

NTK Thanh Hương Bùi và đạo diễn Hoàng Nhật Nam.

NTK Thanh Hương Bùi nhà tài trợ thời trang cho cuộc thi.

Với hơn 10 năm nghiên cứu, phát triển những nét riêng cùng áo dài Việt, NTK Thanh Hương Bùi không chỉ ghi dấu bằng sự tinh tế trong thiết kế mà còn được biết đến qua nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng. Bản lĩnh, sắc sảo và nhạy bén giúp cô trở thành lựa chọn phù hợp trên “ghế nóng” Miss Grand Vietnam 2025.

Chia sẻ về vai trò mới, NTK Thanh Hương Bùi cho biết, cô luôn đề cao cái đẹp, sự hoàn mỹ và tinh tế nên mong muốn cùng ban giám khảo lựa chọn được những gương mặt xuất sắc nhất, đáp ứng tiêu chí mà cuộc thi đặt ra.

Cô nhấn mạnh, không chỉ đẹp về ngoại hình và trí tuệ, thí sinh còn cần thể hiện sự sáng tạo trong phần thi National Costume năm nay. Đồng thời, đây cũng sẽ là cơ hội để cô tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho các bộ sưu tập sắp tới.

NTK Thanh Hương Bùi khẳng định sẽ không làm khó thí sinh khi ngồi "ghế nóng".

“ Các bạn trẻ bây giờ rất giỏi và sáng tạo, đó là một tín hiệu rất mừng. Nhận vai trò giám khảo, tôi không phải ‘đóng vai ác’ để làm khó thí sinh. Tôi hy vọng với những kinh nghiệm của mình, tôi sẽ cùng BGK khơi gợi và đánh thức được những điểm sáng của thí sinh, giúp các bạn tỏa sáng. Đồng thời, biết đâu trong tương lai, tôi sẽ đồng hành và hỗ trợ các bạn khi bước ra các đấu trường quốc tế ” – NTK Thanh Hương Bùi chia sẻ.