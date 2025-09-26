NTK Thanh Hương Bùi tái hợp 3 nàng hậu trước thềm Shanghai Fashion Week SS26

Trước thềm Tuần lễ Thời trang Thượng Hải (Shanghai Fashion Week SS26 – SFW SS26), NTK Thanh Hương Bùi giới thiệu bộ sưu tập (BST) mới mang tên Manifeste sẽ trình diễn tại sự kiện.

NTK Thanh Hương Bùi chia sẻ: "Manifeste không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn là một bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào một hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian. Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ và lộng lẫy".

NTK Thanh Hương Bùi.

Trong bộ ảnh giới thiệu lần này, NTK Thanh Hương Bùi một lần nữa tái hợp cùng ba nàng hậu Võ Hoàng Yến, Hoàng Thuỳ và Lê Hoàng Phương – những gương mặt từng góp phần tạo nên thành công cho các BST trước đó như Rose of the Dawn , This Summer và Éclat .

Nói về lý do lựa chọn ba người đẹp này, NTK Thanh Hương Bùi cho biết cô đánh giá cao sắc vóc và sự chuyên nghiệp của họ, điều đã giúp buổi chụp hình hoàn thành nhanh chóng. Sự kết hợp lần này được nữ NTK kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn đặc biệt trước khi BST được giới thiệu đến khán giả quốc tế.

3 nàng hậu đẹp lộng lẫy trong các thiết kế của Thanh Hương Bùi.

Vẫn giữ phong cách sáng tạo tinh tế, NTK Thanh Hương Bùi khéo léo đưa các giá trị truyền thống Việt Nam vào BST như giấy dó, tranh sơn mài, thêu… kết hợp với kỹ thuật đính đá tinh xảo, in 3D, tạo nên những điểm nhấn riêng trong làng thời trang.

Gam màu chủ đạo vàng, đỏ, đen không chỉ thể hiện vẻ sang trọng mà còn mang ý nghĩa thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa. Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ là lời khẳng định về tài năng và sự kiên trì của người thợ thủ công, góp phần nâng tầm giá trị truyền thống, hòa quyện giữa quá khứ và hiện đại.

Đều là siêu mẫu chuyên nghiệp nên 3 nàng hậu khiến các thiết kế trở nên nổi bật, cuốn hút.

NTK Thanh Hương Bùi cho biết cô và ê-kíp đang nỗ lực phát triển nguồn cảm hứng từ tín đồ thời trang "với phong cách sành điệu nhưng không kém phần sang trọng, quý phái" ở các kinh đô thời trang lớn sau SFW SS26. Nữ NTK cũng mong muốn khơi dậy nét cá tính độc đáo của người phụ nữ, giúp họ tạo dấu ấn riêng với những trang phục vượt xa khuôn khổ thông thường cùng Manifeste .

BST Manifeste sẽ được NTK Thanh Hương Bùi giới thiệu tại SFW SS26 vào ngày 14/10 tới tại Thượng Hải.