NTK Tăng Mai Anh chọn Mai Thanh Hà làm "Mộng Bạch Liên"

Trong bộ sưu tập mới mang tên Sắc Sen IV - Mộng Bạch Liên mới ra mắt, NTK Tăng Mai Anh và ê-kíp lựa chọn cách thể hiện khác biệt khi kết hợp ngôn ngữ thời trang với điện ảnh để kể một câu chuyện văn hoá Việt.

Phim ngắn có thời lượng 2 phút do đạo diễn Dũng Phạm thực hiện, lấy cảm hứng từ hoa sen và không gian thanh tịnh của non thiêng Yên Tử. Đây cũng là bối cảnh chính mà ê-kíp lựa chọn để tái hiện hình ảnh trong dự án.

Mai Thanh Hà hóa "Mộng Bạch Liên" trình diễn những mẫu mới nhất trong bộ sưu tập Sắc Sen IV - Mộng Bạch Liên của NTK Tăng Mai Anh.

Trong phim, diễn viên Mai Thanh Hà hoá thân thành "Mộng Bạch Liên", đưa người xem vào hành trình ngược về quá khứ, gắn với dòng chảy di sản văn hoá qua những chi tiết thêu tay, đính kết thủ công cùng âm thanh khung cửi. Giữa không gian Yên Tử, hình ảnh đóa sen trắng hiện ra như biểu tượng cho vẻ đẹp thanh tao và bản lĩnh của người phụ nữ Việt.

Thông điệp xuyên suốt của dự án hướng đến việc tôn vinh giá trị văn hoá và phẩm chất của phụ nữ Việt: kiên cường, tự chủ và vượt qua nghịch cảnh để toả sáng.

NTK Tăng Mai Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng nếu chỉ ghi lại vẻ đẹp của thời trang đơn thuần như cách vẫn làm thì quả thực vẫn khiến tôi đau đáu. Nên chính vì vậy, tôi dụng công với ê-kíp tìm một cách sáng tạo mới, nhằm đem đến góc tiếp cận mới với công chúng thông qua sự kết hợp thời trang và điện ảnh. Quả thực, nếu chỉ quay những khung hình đẹp của trang phục tôi nghĩ sẽ trôi tuột đi và chẳng để lại gì. Tại sao không nương vào đó để 'tham vọng hơn' cho những giá trị văn hoá, những nét đẹp của di sản được cất cánh một cách đầy trang trọng và sống động của điện ảnh".

NTK Tăng Mai Anh gửi gắm tinh thần tôn vinh di sản trong bộ sưu tập này.

Nhà thiết kế cho biết, Yên Tử được chọn làm bối cảnh vì nơi đây không chỉ có cảnh quan yên bình mà còn chứa đựng giá trị văn hoá, tâm linh phù hợp để kể câu chuyện di sản.

Nói về dự án, Tăng Mai Anh bày tỏ: "Dự án Sắc Sen IV - Mộng Bạch Liên khai thác dải màu sen độc bản – những gam sắc chuyển lớp tan ra như nét mực thủy mặc. Đó không chỉ là màu của hoa, mà là màu của cội nguồn. Nghệ thuật truyền thống thủ công Việt Nam – một biểu tượng sống động của văn hóa Á Đông đang hồi sinh mạnh mẽ trong thời đại mới. Mỗi đường kim mũi chỉ trong bộ sưu tập thể hiện không chỉ là kỹ thuật - đó là ngôn ngữ của sự tái sinh di sản văn hóa trong dòng chảy đương đại".

Về "nàng thơ" của dự án, NTK nhận xét Mai Thanh Hà phù hợp bởi khả năng diễn xuất, thần thái và sự am hiểu giá trị văn hoá truyền thống.

Bộ sưu tập Sắc Sen IV - Mộng Bạch Liên tiếp tục phát triển thế mạnh thêu tay, đính kết của Tăng Mai Anh, với các thiết kế sử dụng chất liệu lụa, gấm, organza tơ tằm. Các chi tiết thủ công cầu kỳ được khai thác nhằm tôn vinh nghề dệt truyền thống và khắc hoạ hình ảnh người phụ nữ Việt vừa mềm mại vừa kiên cường.

Thông qua dự án, NTK bày tỏ mong muốn góp phần duy trì và phát triển giá trị văn hoá truyền thống, đồng thời gửi gắm tinh thần tôn vinh di sản trong dòng chảy đương đại.