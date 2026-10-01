NTK Nguyễn Phúc Tuấn mang "cơn mưa Huế" lên sàn diễn Paris

"Tôi không mượn cơn mưa để làm một chủ đề cho đẹp. Cơn mưa là tuổi thơ của tôi, và cũng là cách tôi tự gột rửa mình sau những năm tháng nhiều áp lực", NTK Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ.

Tối 30/9 (giờ Paris), nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu bộ sưu tập thứ sáu mang tên "Vũ Khúc Cố Đô" tại Maison de l'Amérique Latine, 217 Boulevard Saint-Germain, trong khuôn khổ Paris Fashion Week Xuân/Hè 2027.

Ban đầu, bộ sưu tập dự kiến gồm 25 thiết kế, nhưng trước sự ủng hộ của khán giả tại chỗ, Nguyễn Phúc Tuấn quyết định đưa toàn bộ 31 thiết kế lên sàn diễn. Đây cũng là lần đầu nhà thiết kế giới thiệu bộ sưu tập tại Paris.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn tại sàn diễn Paris.

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, Nguyễn Phúc Tuấn từng học kiến trúc và tiếp cận thời trang bằng tư duy dựng công trình. Với anh, tỷ lệ và cấu trúc được xác định trước khi nghĩ đến hoa văn, trong khi khoảng trống cũng là một phần của thiết kế. "Vũ Khúc Cố Đô" được anh ấp ủ gần hai năm, lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm chất liệu chủ đạo và được đính kết thủ công.

Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cơn mưa Huế, được chia thành ba chương: Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ, tương ứng với trước, trong và sau cơn mưa.

Đêm diễn diễn ra trong không gian cổ điển của Maison de l'Amérique Latine, với tường ốp gỗ, trần phù điêu, đèn chùm pha lê, gương lớn và sàn gỗ lát hoa văn kiểu Versailles. Không gian này tạo nên sự kết nối giữa kiến trúc Pháp và cảm hứng Cố đô trong bộ sưu tập.

Ba mươi mốt thiết kế lần lượt xuất hiện theo ba chương. Ngoài 20 thiết kế từng được giới thiệu trước đó, 11 thiết kế lần đầu được trình làng trên sàn diễn Paris.

Mở đầu là chiếc áo dài cách tân màu trắng với cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm li ti, hoa nổi quanh cổ và tà xẻ trên nền quần trắng. Đây là hình ảnh người phụ nữ Việt được Nguyễn Phúc Tuấn lựa chọn để mở màn cho hành trình của một cơn mưa.

Ở chương Khởi Vũ, phom dáng mềm mại, đường cong và chất liệu xếp tầng tạo cảm giác nhẹ, bay. Màu sắc chuyển từ trắng, beige đến vàng mỡ gà, điểm thêm đen và xanh. Nhung tơ tằm, organza Bảo Lộc và lông vũ được sử dụng để tái hiện những đám mây trước mưa.

Các chi tiết chuồn chuồn cắt thủ công từ organza, cỏ lau bằng lông vũ nhuộm xanh hay hình ảnh cánh diều tuổi thơ được đưa vào trang phục. Những hạt pha lê mới chỉ xuất hiện lác đác, gợi những giọt nước đầu tiên.

Sang Chính Vũ, không khí trở nên mạnh và dồn dập hơn. Những phom dáng mềm nhường chỗ cho hình khối, đường cắt sắc nét và cấu trúc gọng định hình cơ thể. Voan lưới, organza xuyên thấu kết hợp cùng các cấu trúc cứng, trong khi màu sắc chuyển sang đen, tím than, xanh rêu và bạc.

Kỹ thuật đính kết cũng thay đổi theo diễn biến của cơn mưa. Từ những hạt pha lê thưa ở chương đầu, các chuỗi pha lê được kết thành mảng dài, buông theo cơ thể. Hàng trăm mảnh voan cắt tay được xếp lớp tạo hiệu ứng màn mưa, trong khi những khối organza đen được dựng phom như mây giông.

Một thiết kế đáng chú ý trong chương này lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen của mẹ Nguyễn Phúc Tuấn trên yên xe đạp năm nào. Phom đầm xòe phồng như tấm áo mưa căng gió, phủ sắc tối cùng những hạt cườm mô phỏng giọt nước. Với nhà thiết kế, hình ảnh này gắn với ký ức về cảm giác được chở che trong những ngày mưa Huế.

Chương cuối Quang Vũ đưa bộ sưu tập sang trạng thái tươi sáng hơn. Sau cơn mưa, ánh nắng xuất hiện trên sông Hương, hoàng hôn phủ tím Cố đô. Các thiết kế sử dụng vàng gold, hồng phấn, xanh sương, tím pastel và trắng ngà. Những đường xếp nếp, gợn sóng và cắt chéo mềm mại thay thế cấu trúc dồn nén của chương trước.

Sắc tím tiếp tục xuất hiện trong nhiều thiết kế, kết hợp cảm hứng từ hoàng hôn Huế và hội họa Claude Monet. Taffeta được dựng thành các khối 3D, trong khi cảnh chiều tím Cố đô được vẽ sơn dầu thủ công trên lụa.

Điểm nhấn của chương cuối là thiết kế "Merci Paris". Từ chiếc áo yếm truyền thống, Nguyễn Phúc Tuấn phát triển thành đầm dạ hội cổ yếm phủ kim sa vàng. Trên phần tà dài, bốn công trình gồm tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được tái hiện bằng pha lê và kim sa. Các nghệ nhân mất khoảng hai tháng để hoàn thiện phần đính kết thủ công này.

Toàn bộ bộ sưu tập sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc với các chất liệu như organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. Theo Nguyễn Phúc Tuấn, mỗi chất liệu được lựa chọn dựa trên yêu cầu về cấu trúc và chuyển động của trang phục.

Lụa Bảo Lộc có độ mềm và khả năng lên màu, nhưng cũng dễ nhăn nên quá trình hoàn thiện đòi hỏi việc ủi và dựng phom nhiều lần. Các thiết kế sử dụng nhiều kỹ thuật như dựng phom 3D, xếp lớp, nhún vải, cắt chéo, cắt tay trên voan lưới, nhuộm và tạo hình lông vũ, vẽ sơn dầu trên lụa.

Ở phần đính kết, Nguyễn Phúc Tuấn sử dụng kỹ thuật nối pha lê vào khung kẽm không gỉ thành từng mảng, sau đó cố định lên thân áo bằng một số mũi chỉ. Cách làm này giúp các chuỗi pha lê có thể rủ khỏi bề mặt vải và chuyển động theo bước chân người mẫu. Một số thiết kế được thực hiện lại hai đến ba lần để đạt yêu cầu về phom dáng và hiệu ứng.

Sau đêm diễn, bộ sưu tập được trưng bày trong hai ngày 2 và 3/10 tại showroom Barocc'o, khách sạn Le Meurice Paris, 228 Rue de Rivoli.

Khép lại show diễn là chiếc váy cưới taffeta tơ tằm Bảo Lộc. Thiết kế có phom váy xếp tầng, corset ôm eo và màu trắng, gợi hình ảnh những đám mây sau cơn giông. Nguyễn Phúc Tuấn trực tiếp dắt tay người mẫu mặc váy cưới bước ra chào khán giả.

Nói về bộ sưu tập, Nguyễn Phúc Tuấn chia sẻ: "Tôi không mượn cơn mưa để làm một chủ đề cho đẹp. Cơn mưa là tuổi thơ của tôi, và cũng là cách tôi tự gột rửa mình sau những năm tháng nhiều áp lực".