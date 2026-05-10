NTK Nguyễn Hoàng Tú trở lại sau 2 năm ở ẩn với thời trang “luân hồi vật liệu”

Ngày 8/5 tại TP.HCM, nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Hoàng Tú chính thức đánh dấu sự trở lại với thông qua bộ sưu tập Thu Đông 2026 "Đinh" cùng triển lãm trải nghiệm mang tên “Chạm”.

Sự kiện thu hút sự tham dự của nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ thuật và thời trang như Thịnh Suy, An Phương, người mẫu Lê Duy Linh, Ben Nguyễn cùng nhiều khách mời là doanh nhân, nghệ sĩ.

Trở lại sau hai năm tạm dừng hoạt động, Nguyễn Hoàng Tú lựa chọn theo đuổi triết lý “thời trang phản thời trang”, tập trung vào hành trình hồi sinh vật liệu và hướng tới thời trang bền vững. Thay vì chạy theo vòng xoáy xu hướng ngắn hạn của ngành công nghiệp may mặc, anh dành thời gian tìm hiểu những đặc tính nguyên bản của vật liệu, đặc biệt là các loại vải cũ, vải dư hay denim đã qua sử dụng để tái tạo chúng trong một đời sống mới.

Theo nhà thiết kế, nếu sự hoàn hảo luôn được xem là tiêu chuẩn của thời trang hiện đại, thì ở "Đinh", chính dấu vết thời gian và những “khiếm khuyết” trên bề mặt vật liệu mới là yếu tố tạo nên vẻ đẹp riêng biệt. Những vết sờn, gỉ sắt hay đường rách không bị che giấu mà được xem như lớp ký ức giúp mỗi thiết kế mang bản sắc riêng.

Điểm đặc biệt của "Định" nằm ở tính độc bản trong từng sản phẩm nhuộm thủ công và upcycle denim. Không hướng đến sự đồng nhất như thời trang công nghiệp, mỗi thiết kế tại đây là một trạng thái vật liệu khác nhau, gần như không thể sao chép.

Bộ sưu tập Thu Đông 2026 tiếp tục khai thác phom dáng menswear mạnh mẽ kết hợp kỹ thuật patchwork thủ công và tư duy cắt may hiện đại. Denim vẫn là chất liệu chủ đạo, nhưng được tạo nên từ những mảng vải mang dấu vết của nhiều giai đoạn và trải nghiệm khác nhau.

Một trong những điểm nhấn của bộ sưu tập là việc sử dụng 50% vải tồn dư được nhuộm thủ công từ nhiều vùng miền trên cả nước. Điều này không chỉ tạo nên bảng màu tự nhiên mà còn góp phần khẳng định dấu ấn của kỹ nghệ Việt trong dòng chảy thời trang đương đại.

Các thiết kế như áo khoác dáng dài giải cấu trúc hay quần jeans patchwork mang vẻ đẹp gai góc nhưng vẫn sang trọng, được xử lý tỉ mỉ từ bề mặt chất liệu đến cấu trúc phom dáng.

Theo Nguyễn Hoàng Tú, khái niệm “thời trang muôn kiếp” mà anh theo đuổi không xem vật liệu là thứ có giới hạn về thời gian. Thông qua bàn tay NTK, những món đồ cũ có thể tiếp tục được “luân hồi” trong một cấu trúc mới mang theo ký ức cũ nhưng bước vào một đời sống hoàn toàn khác.

Song song với việc ra mắt bộ sưu tập là triển lãm "Chạm" - nơi tái hiện quá trình "giải cấu trúc" vật liệu tại "Đinh". Tại đây, khách mời được trực tiếp quan sát những chiếc quần jeans cũ được tháo rời, cắt ghép và tái cấu trúc thành các thiết kế mới.

Không gian triển lãm còn giới thiệu kỹ thuật nhuộm sắt (iron-dye). Thay vì sử dụng hóa chất công nghiệp, "Đinh" tận dụng phản ứng tự nhiên của vật liệu để tạo nên các gam màu trầm mặc, mang tính thủ công cao. Theo ê-kíp sáng tạo, đây không chỉ là một kỹ thuật xử lý bề mặt mà còn là cách thương hiệu truyền tải tinh thần hồi sinh vật liệu và giá trị lao động thủ công Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Tú sinh ra trong gia đình có truyền thống may áo dài và đã có 12 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Năm 2022, anh từng gây chú ý với màn kết hợp cùng Rolls-Royce qua bộ sưu tập “Thuần Khiết”. Sau thời gian tạm ngưng hoạt động để nghiên cứu kỹ thuật may mặc bản địa và khám phá giá trị thủ công Việt Nam, anh trở lại với dự án thời trang upcycle mang tên "Đinh" như một cách nối dài vòng đời của vật liệu và thời trang.