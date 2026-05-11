NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam xác lập Kỷ lục Toàn cầu

Cuốn sách tập trung vào những tiêu chuẩn kỹ thuật quan trọng của áo dài như phẳng nách, êm cổ, gọn eo, đồng thời lý giải cách xử lý phom dáng để tà áo vừa tôn vẻ đẹp hình thể, vừa giữ được nét thanh lịch vốn có của trang phục truyền thống.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm "Áo Dài Ly Vuông – Bản Sắc Việt, Dáng Hình Đương Đại" mở ra nhiều góc nhìn về giá trị của áo dài hôm nay. Từ một trang phục quen thuộc trong đời sống người Việt, áo dài được nhìn nhận như một biểu tượng văn hóa có khả năng kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đón nhận Kỷ lục Toàn cầu cho công trình Công Thức Áo Dài Ly Vuông.

Ngài Saadi Salama – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam – bày tỏ sự trân trọng dành cho áo dài Việt. Theo ông, áo dài mang trong mình vẻ đẹp thanh lịch, tinh thần hiếu khách và bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Trong nhiều hoạt động đối ngoại, hình ảnh tà áo dài đã trở thành một cách giới thiệu Việt Nam mềm mại, gần gũi và giàu sức thuyết phục.

Ở góc nhìn văn hóa, bà Đặng Thị Bích Liên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam cho rằng, việc chuẩn hóa tri thức nghề là việc làm cần thiết để áo dài tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Khi kỹ thuật được ghi chép, phân tích và truyền dạy có phương pháp, áo dài sẽ có thêm nền tảng để lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng.

Bà Phạm Thị Hương Giang - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Công tác Phụ nữ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – đánh giá cao hành trình đưa giá trị văn hóa trở thành kỹ năng nghề. Theo chia sẻ tại sự kiện, đã có hơn 20.000 phụ nữ được đào tạo, trong đó hơn 10.000 người tự tin khởi nghiệp, mở cửa hàng may và cải thiện thu nhập từ nghề áo dài.

Từ góc độ giáo dục, nhà giáo Vũ Chí Công – Nguyên Quyền Hiệu trưởng, Nguyên Trưởng khoa Thiết kế thời trang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – nhìn nhận cuốn sách như một tài liệu tham khảo đáng chú ý đối với sinh viên, giảng viên và người nghiên cứu thiết kế thời trang.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam nhận giấy chứng nhận quyền tác giả cho cuốn sách Công Thức Áo Dài Ly Vuông – công trình hệ thống hóa phương pháp cắt may áo dài ly vuông.

Sự kiện ra mắt sách Công Thức Áo Dài Ly Vuông diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của đông đảo khách mời và cộng đồng yêu áo dài.

Tại sự kiện ra mắt, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam xúc động chia sẻ về hành trình gắn bó với áo dài. Gần 40 năm làm nghề là từng ấy thời gian ông miệt mài nghiên cứu vóc dáng người mặc, xử lý kỹ thuật, hoàn thiện phom áo và truyền nghề cho học viên.

Với ông, cuốn sách không đơn thuần là kết quả của một giai đoạn làm nghề mà là tâm nguyện gìn giữ tri thức áo dài bằng hình thức rõ ràng, dễ học, dễ ứng dụng. Khi kỹ thuật được hệ thống hóa, người học nghề có thể bước vào nghề với nền tảng chắc chắn hơn; người làm nghề có thêm cơ sở để hoàn thiện sản phẩm; còn cộng đồng yêu áo dài có thêm một cách hiểu về vẻ đẹp phía sau tà áo.