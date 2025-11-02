NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam kể câu chuyện văn hóa với "Liên Hoa Bảo Việt"

Bộ sưu tập "Liên Hoa Bảo Việt" của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam không chỉ mở màn cho chương trình "Tinh hoa Áo dài" nằm trong khuôn khổ "Áo Dài Fashion Show 2025 - Lễ hội Thương hiệu Sản phẩm Thời trang Việt Nam 2025" mà còn kể lại câu chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ của lụa, ánh sáng và niềm tự hào dân tộc.

Cơn mưa bất chợt cùng hiệu ứng ánh sáng sân khấu, đầm sen... khiến khoảnh khắc mở màn trở nên lay động hơn. Lấy cảm hứng từ hoa sen – biểu tượng của sự thanh cao và kiên định – "Liên Hoa Bảo Việt" khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng mà mạnh mẽ, mềm mại nhưng kiên cường.

Dàn mẫu trình diễn bộ sưu tập "Liên Hoa Bảo Việt" dưới trời mưa.

Mỗi thiết kế là sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện qua kỹ thuật thêu tay tinh xảo trên chất liệu lụa và công nghệ in 8D mang lại hiệu ứng thị giác sống động và sang trọng. Không chỉ là thời trang, mỗi tà áo còn là một câu chuyện văn hóa – nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau, nơi nghệ thuật và di sản cùng thăng hoa.

Chia sẻ tại sự kiện, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam xúc động nói: "Liên Hoa Bảo Việt là bộ sưu tập tôi dành nhiều tâm huyết như một lời tri ân gửi đến quê hương và những người phụ nữ Việt Nam. Tôi mong rằng qua những thiết kế này, công chúng có thể cảm nhận được vẻ đẹp thuần khiết, kiên cường và giàu lòng nhân ái của người phụ nữ Việt – những 'bông sen' tỏa hương giữa cuộc sống đời thường, luôn xứng đáng được trân quý và yêu thương".

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam (đứng giữa).

Với vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam, nhà thiết kế đồng thời là cố vấn chuyên môn, trực tiếp triển khai một trong năm phương hướng trọng tâm của Hiệp hội – lan tỏa giá trị áo dài đến cộng đồng theo hướng sâu rộng và bền vững.

Bên cạnh "Liên Hoa Bảo Việt", chương trình "Áo Dài Fashion Show 2025" còn quy tụ nhiều nhà thiết kế đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam. Mỗi bộ sưu tập là một gam màu riêng, cùng hòa quyện tạo nên bức tranh nghệ thuật rực rỡ và đầy cảm xúc.

Dưới ánh sáng sân khấu lung linh, âm nhạc và vũ đạo hòa quyện cùng tà lụa mềm bay, khán giả như được đắm mình trong một không gian nghệ thuật thi vị.

Chương trình hội tụ sự góp mặt của nhiều NTK.

"Áo Dài Fashion Show 2025 - Lễ hội Thương hiệu Sản phẩm Thời trang Việt Nam 2025" không chỉ là sàn diễn của cái đẹp, mà còn là hành trình tôn vinh văn hóa Việt, kết nối thương hiệu – doanh nghiệp – cộng đồng sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh áo dài và thời trang Việt ra thế giới.

Khép lại trong tiếng vỗ tay dài và ánh đèn lung linh, "Tinh hoa Áo dài" một lần nữa khẳng định vị thế của áo dài Việt – biểu tượng của vẻ đẹp, bản sắc và tinh thần hội nhập trong thời đại mới.