NTK Đỗ Long gặp biến: Xuất hiện người đàn ông lạ mặt quậy phá, camera ghi lại cảnh tượng tại cửa hàng gây sốc

NTK Đỗ Long bức xúc trước hành động khó hiểu của người qua đường.

Sáng 15/7, NTK Đỗ Long khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải đoạn clip từ camera an ninh ghi lại sự việc xảy ra trước cửa hàng của mình. Theo chia sẻ của nam nhà thiết kế, một người đàn ông lạ mặt đã bất ngờ quậy phá, khiến chậu cây đặt trước cửa hàng bị đổ vỡ.

Theo dữ liệu từ camera, sự việc xảy ra vào khoảng gần 5 giờ sáng. Trong đoạn clip, một người đàn ông mặc bộ đồ đen đi bộ trên vỉa hè. Khi đến trước cửa hàng của Đỗ Long, người này bất ngờ tiến lại gần chậu cây cảnh đặt trước cửa rồi dùng lực kéo ngã. Chỉ trong tích tắc, chiếc chậu lớn đổ vỡ nằm lăn lóc giữa lối đi. Sau khi gây ra sự việc, người đàn ông tiếp tục rời khỏi hiện trường.

NTK Đỗ Long đăng video người đàn ông quậy phá cửa hàng

Trên trang cá nhân, Đỗ Long đăng tải bài viết thể hiện sự bức xúc: "Pha này may mà có camera ghi lại chứ kể không ai tin. 5h sáng người đàn ông áo đen này đi ngang quầy cửa hàng mình vậy đó. Tội này là tội gì vậy mọi người?".

Nhiều người bày tỏ sự khó hiểu trước hành động của người đàn ông xuất hiện trong clip. Không ít ý kiến cho rằng đây là hành vi phá hoại tài sản vô cớ, đồng thời mong sự việc sớm được làm rõ. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp Đỗ Long hy vọng hình ảnh từ camera an ninh sẽ hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh danh tính người đàn ông quậy phá xuất hiện trong đoạn clip.

Chậu cây trước cửa hàng bị xô ngã nằm lăn lóc

Đỗ Long là một trong những nhà thiết kế đình đám của làng thời trang Việt. Sau hơn một thập kỷ hoạt động, anh xây dựng dấu ấn riêng với những thiết kế ôm sát, tôn đường cong, kết hợp tinh thần gợi cảm và sang trọng. Các bộ sưu tập của Đỗ Long thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ trong nước lẫn quốc tế, được hàng loạt hoa hậu, người mẫu và nghệ sĩ đình đám lựa chọn như Ngọc Trinh, Thuỷ Tiên, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, Thanh Thủy, Thiên Ân, Lương Thùy Linh, H'Hen Niê, Minh Tú... Không ít đại diện Việt Nam tại các đấu trường nhan sắc quốc tế cũng mang thiết kế của anh để trình diễn, giúp tên tuổi Đỗ Long ngày càng được khẳng định trong giới thời trang.

Thời gian gần đây, Đỗ Long còn bất ngờ lấn sân điện ảnh. Anh góp mặt trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Namcito, đánh dấu sự nghiêm túc với diễn xuất. Trước đó, Đỗ Long đã xuất hiện trong phim điện ảnh Hẹn Em Ngày Nhật Thực với vai diễn người lơ xe. Màn "đá chéo sân" của Đỗ Long khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Đỗ Long nổi tiếng là NTK với nhiều mẫu đồ mang phong cách sexy hết nấc

Gần đây, Đỗ Long "đá chéo sân" sang lĩnh vực phim ảnh

Ảnh: FBNV