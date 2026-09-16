NTK Đắc Ngọc mang bộ sưu tập mới tới Philippine Fashion Summit 2026

NTK Đắc Ngọc sẽ giới thiệu bộ sưu tập mới tại Philippine Fashion Summit 2026, diễn ra ngày 27/9 tại The Podium Hall, Mandaluyong City, Philippines.

Philippine Fashion Summit 2026 là mùa tổ chức thứ 9 của chương trình, quy tụ các nhà thiết kế, thương hiệu, người mẫu và những người hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo tại Philippines và một số quốc gia trong khu vực.

Với Đắc Ngọc, chương trình tại Philippines là một trong những hoạt động quốc tế của anh trong năm 2026. Những năm qua, nhà thiết kế từng giới thiệu các bộ sưu tập tại một số chương trình thời trang ở nước ngoài, đồng thời tham gia tổ chức các tuần lễ thời trang tại Việt Nam.

Đắc Ngọc chia sẻ: "Khi tham gia một chương trình quốc tế, điều tôi quan tâm không chỉ là phần trình diễn mà còn là cơ hội gặp gỡ các nhà tổ chức, người mẫu và những người hoạt động trong ngành thời trang tại nhiều quốc gia. Tôi hy vọng bộ sưu tập lần này sẽ mang đến một hình ảnh chỉn chu và có dấu ấn riêng".

Dàn mẫu nữ tại show diễn của NTK Đắc Ngọc.

Chương trình năm nay do Jebie Reyes Entertainment Production sản xuất. Jebie F. Reyes, CEO Philippine Fashion Summit, cho biết: "Chúng tôi rất vui được chào đón NTK Đắc Ngọc đến với Philippine Fashion Summit 2026. Việc kết nối các nhà thiết kế và tài năng quốc tế là một trong những định hướng của chương trình. Tôi hy vọng sự xuất hiện của nhà thiết kế Việt Nam sẽ mang đến thêm màu sắc cho runway năm nay".

Tại Philippine Fashion Summit 2026, Đắc Ngọc dự kiến giới thiệu 15 thiết kế với sự trình diễn của các người mẫu đến từ Việt Nam và Philippines. Phía Việt Nam có Nguyễn Hoài Đoan, Miss Culture Vietnam 2026 và Bùi Diễm Kha, Miss Culture International 2025, Miss Fashion Fitness Supermodel Vietnam 2023.

Dàn mẫu nam.

Dàn người mẫu Philippines có nhiều gương mặt từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và người mẫu quốc tế, trong đó có Imee Soyangco, Á hậu 3 Miss Friendship International 2025; Aria Angcon, Miss Novacosmo Worldwide Philippines 2026 và Chrystel Mae Correos, Á hậu 4 Miss Planet International 2024.

Đội hình còn có các người mẫu nam đến từ Philippines và Việt Nam, trong đó có những gương mặt từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi dành cho nam người mẫu như Bell Trần Đại Quang, Best International Model Kids 2026.