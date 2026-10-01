NSƯT Xuân Hinh nghỉ hưu sớm ở tuổi 57, sống bình yên trong căn nhà phố cổ Hà Nội

Không gian sống của NSƯT Xuân Hinh mang đậm hơi thở nghệ thuật, với những góc nhỏ được bài trí tinh tế, vừa sang trọng vừa phảng phất nét hoài cổ.

NSƯT Xuân Hinh được biết đến với danh xưng “vua hài đất Bắc”, là gương mặt có sức ảnh hưởng và ghi dấu ấn trong hơn 4 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ có khả năng biểu diễn đa dạng các loại hình nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, quan họ, cải lương, chầu văn và kịch hài, tạo nên dấu ấn riêng khó trộn lẫn trên sân khấu Việt. Dù nghỉ hưu sớm ở tuổi 57 vào năm 2017, nghệ sĩ Xuân Hinh vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, giao lưu văn hóa khi có cơ hội phù hợp. Sau nhiều năm làm nghề, nam nghệ sĩ đã tích góp được tài sản đáng nể, sở hữu nhiều bất động sản có giá trị. Bên cạnh biệt phủ rộng 5.000m² ở ngoại thành Hà Nội, căn nhà trên phố Hàng Bông - nơi sinh sống chủ yếu cũng thu hút sự chú ý bởi không gian rộng rãi, bề thế và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trên trang cá nhân, NSƯT Xuân Hinh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, qua đó hé lộ nhiều góc trong cơ ngơi. Từ phòng khách, khu bếp đến những khoảng xanh trong nhà đều mang dấu ấn riêng, phần nào thể hiện gu thẩm mỹ và tình yêu nghệ thuật của nam nghệ sĩ. Theo một số thông tin được chia sẻ, căn nhà này ước tính có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phòng khách là một trong những không gian ấn tượng nhất trong nhà của NSƯT Xuân Hinh, nổi bật với vẻ đẹp hoài cổ và cách bài trí đậm chất nghệ thuật. Bộ sofa kết hợp giữa tông trắng và gỗ tạo điểm nhấn thanh lịch, trong khi những hệ tủ gỗ được bố trí xung quanh vừa có công năng lưu trữ vừa góp phần hoàn thiện tổng thể. Các vật phẩm, đồ trang trí được sắp đặt hài hòa, tạo cảm giác như một góc nghệ thuật thu nhỏ ngay trong nhà. Những bức tượng cùng tranh nghệ thuật treo tường càng làm không gian thêm chiều sâu, toát lên vẻ sang trọng, quyền quý nhưng không phô trương. Có thể thấy rõ tình yêu dành cho vẻ đẹp hoài cổ của nam nghệ sĩ được thể hiện qua từng lựa chọn nội thất, khiến phòng khách mang đậm dấu ấn cá nhân và phản ánh rõ gu thẩm mỹ của “vua hài đất Bắc”.

Trong nhà của NSƯT Xuân Hinh được bố trí thang máy, giúp việc di chuyển giữa các tầng thuận tiện hơn. Khu vực cửa thang máy được ốp vân đá trắng, tạo điểm nhấn sáng và sang trọng, đồng thời nổi bật trên nền những khung cửa gỗ cùng sàn nhà tông xám đậm. Sự kết hợp giữa đá, gỗ và gam màu trầm tạo nên tổng thể vừa cổ điển, vừa chỉn chu, hài hòa với phong cách chung của căn nhà. Là một nghệ sĩ hài thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, Xuân Hinh cũng khéo léo tận dụng nhiều góc trong cơ ngơi làm background cho các video giải trí tại nhà. Nhờ cách bài trí giàu tính nghệ thuật, gần như mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành một phông nền ấn tượng.

Trái ngược với vẻ đẹp truyền thống, hoài cổ của phòng khách, khu bếp trong nhà NSƯT Xuân Hinh lại mang diện mạo hiện đại và tiện nghi hơn. Không gian lấy tông ghi xám làm chủ đạo, tạo cảm giác sạch sẽ, thoáng và gọn gàng. Hệ tủ bếp trên màu trắng kết hợp cùng tủ dưới màu xám tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng, giúp căn bếp thêm có chiều sâu mà vẫn giữ được vẻ tinh tế. Dù diện tích không quá lớn, khu vực nấu nướng vẫn được bố trí khoa học, tận dụng hợp lý từng khoảng trống và trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày. Khu vực bàn ăn được đặt ngay cạnh bếp, tạo sự liền mạch và thuận tiện trong sinh hoạt. Đặc biệt, cửa mở ra ban công thoáng đãng giúp không gian nấu nướng đón thêm ánh sáng tự nhiên, đồng thời tăng cảm giác rộng rãi, thoáng mát cho cả khu vực.

Nằm giữa phố thị tấp nập, căn nhà của NSƯT Xuân Hinh vẫn có những khoảng xanh riêng để mang thiên nhiên vào không gian sống. Nam nghệ sĩ dành một phần sân cùng khu vực ban công để trồng cây, tạo nên những góc xanh mát mắt giữa căn nhà mang vẻ đẹp hoài cổ. Nhiều loại cây cảnh được chăm chút cẩn thận, phủ xanh không gian và mang đến cảm giác gần gũi, thư thái. Đây không chỉ là nơi Xuân Hinh tìm cảm giác bình yên sau những giờ làm việc mà còn phần nào thể hiện tình yêu thiên nhiên cùng lối sống giản dị, tinh tế của nam nghệ sĩ.