NSƯT Vũ Luân làm cha lần đầu ở tuổi 53, nhắn nhủ con gái vừa tròn đầy tháng 1 điều xúc động

Nhân dịp con gái đầy tháng, NSƯT Vũ Luân đã có chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân, anh viết: "Hạnh phúc muộn - món quà kỳ diệu từ con.

Ở tuổi trung niên, ba từng nghĩ hạnh phúc chỉ còn là những ngày bình yên bên gia đình nhỏ lặng lẽ trôi qua giữa đời thường. Ba đâu ngờ, ở đoạn đường tưởng đã yên ả ấy, con lại đến dịu dàng và kỳ diệu như một phép màu.

Con – bé gái nhỏ xíu, là món quà yêu thương mà ông trời gửi tặng ba mẹ khi cả hai không còn trẻ. Ngày biết tin có con, ba vừa mừng, vừa lo, hạnh phúc đến muộn nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc hơn bao giờ hết.

Con ơi. Con đến không chỉ là một đứa trẻ mà là niềm hy vọng, là nguồn sống mới, là lý do để ba mẹ mạnh mẽ mỗi ngày".

Vợ chồng Vũ Luân và bạn bè trong ngày đầy tháng con gái.

NSƯT Vũ Luân còn nhắn nhủ tới con gái một điều: "Ba có thể không còn trẻ để chạy nhanh nhưng trái tim ba sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả yêu thương. Lương Bình Thụy Yên cảm ơn con vì đã chọn ba mẹ. Cảm ơn con vì đã đến, để ba mẹ hiểu rằng: Hạnh phúc không bao giờ là muộn. Love con gái".

Chia sẻ của NSƯT Vũ Luân nhận được hơn 2 nghìn lời chúc mừng từ người ái mộ và đồng nghiệp. Đặc biệt đính kèm chia sẻ nam nghệ sĩ còn đăng tải hình ảnh con đầu lòng đầy đáng yêu.

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972. Anh chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024 với hoa hậu Phương Lê. Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn lãng mạn trên du thuyền vào ngày 3/8/2024 và hiện đang sống chung trong biệt thự rộng 600 m² tại TP Thủ Đức, TP.HCM.

Sau khi về chung một nhà, Phương Lê đã chuyển giao quyền điều hành hai công ty cho ông xã Vũ Luân, nhằm tập trung vun vén tổ ấm. Ngày 28/10 vừa qua, NSƯT Vũ Luân hạnh phúc thông báo bà xã hoa hậu Phương Lê vừa hạ sinh con gái đầu lòng cho anh.