"Kiếm quá nhiều tiền mình cũng đâu có tiêu hết, cũng không thể mang tiền sang thế giới bên kia. Vì thế, tôi nghĩ cứ làm vừa đủ", NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.

Ngày 26/11, ca sĩ Việt Hoàn sẽ thực hiện liveconcert riêng cuối cùng trong sự nghiệp ca hát mang tên "Lời những yêu thương - 40 năm một hành trình ca hát".

NSƯT Việt Hoàn

Chia sẻ về quyết định này, NSƯT Việt Hoàn cho biết: "Năm nay tôi đã 60 rồi, hơn 40 năm ca hát. Cả cuộc đời làm nghệ thuật của tôi cũng gần chục liveshow riêng, cũng rất nhiều những show lớn với các bạn đồng nghiệp. Liveconcert này có thể coi là cuối cùng của riêng tôi. Sau này, tôi sẽ chỉ tham gia những show được mời biểu diễn".

Theo Việt Hoàn, chủ đề "Lời những yêu thương" xuất phát từ mong muốn nhìn lại hành trình đã qua và gửi lời tri ân đến những người từng giúp đỡ, đồng hành với anh trong sự nghiệp.

Chương trình sẽ được chia thành 4 phần, tương ứng với những dấu mốc trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của Việt Hoàn. Phần đầu hướng về quê hương, cha mẹ, phần thứ hai kể về những bước đường đời và may mắn anh từng gặp. Phần thứ ba dành cho tình yêu âm nhạc, đặc biệt là nhạc cổ điển, nhạc trữ tình và semi-classic. Phần cuối cùng gửi gắm thông điệp về giá trị của tình yêu thương.

Bên cạnh những ca khúc gắn liền với tên tuổi, nam nghệ sĩ còn muốn thực hiện những khát vọng nghệ thuật từng ấp ủ nhưng chưa có dịp thử sức. Anh sẽ thể hiện một số tác phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga.

NSƯT Việt Hoàn và các nghệ sĩ tập cho liveconcert.

Một trong những tiết mục đặc biệt là phần trình diễn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển "Romeo và Juliet". Việt Hoàn cho biết anh yêu thích câu chuyện này từ nhỏ, đặc biệt ấn tượng với phần nhạc phim. Trong đêm nhạc, nam nghệ sĩ sẽ thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh, với phần lời mà nhạc sĩ Phạm Duy chưa phổ nhạc sang tiếng Việt.

"Khán giả sẽ được gặp một Romeo cực kỳ đẹp trai và Juliet cực kỳ xinh đẹp, có những nụ hôn nồng cháy ngay giữa sân khấu để khán giả chiêm ngưỡng", anh bật mí.

Để thực hiện chương trình, Việt Hoàn cho biết anh nhận được sự hỗ trợ của nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Nhạc sĩ Lưu Hà An, Huyền Trung đảm nhận phần âm nhạc; đạo diễn Phạm Hoàng Giang phụ trách dàn dựng sân khấu; nghệ sĩ Duy Anh của Nhà hát Tuổi trẻ tham gia đạo diễn nhạc kịch...

Nhiều nghệ sĩ, cộng sự cũng sẵn sàng hỗ trợ Việt Hoàn mà không nhận thù lao. Nhờ vậy, nam ca sĩ không quá lo lắng về vấn đề tài chính mà có thể tập trung lựa chọn, biên tập những tác phẩm phù hợp với hành trình hơn 40 năm ca hát.

Đặc biệt, đêm nhạc còn có sự tham gia biểu diễn của Việt Thi - con gái Việt Hoàn. Nam nghệ sĩ cho biết muốn tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê. Việt Thi hiện học thanh nhạc với NSƯT Lan Anh và có tiến bộ qua từng ngày. Tuy nhiên, anh không đặt áp lực con phải trở thành ngôi sao mà chỉ mong con được làm công việc mình yêu thích.

"Tôi không kỳ vọng cháu phải trở thành một ngôi sao tỏa sáng nhưng ít nhất cháu được làm nghề mà mình yêu thích. Cháu bảo thích làm ca sĩ thì bố sẽ hỗ trợ, giúp đỡ con. Còn cái duyên, cái nghiệp có gắn liền với con được hay không thì còn tùy vào số phận", anh chia sẻ.

Một nội dung khác được Việt Hoàn dành nhiều tâm huyết là tri ân những người thầy từng dìu dắt mình trên con đường nghệ thuật. Trong đó, cố NSND Lê Dung có ảnh hưởng đặc biệt, góp phần đưa anh từ một chiến sĩ công an trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

"Để đến với nghệ thuật chuyên nghiệp, người mà tôi mang ơn nhất, người đã thực sự làm thay đổi cuộc đời tôi từ một chiến sĩ công an trở thành một nghệ sĩ đích thực chính là cô Lê Dung. Tôi rất ngưỡng mộ cô về tài năng, những đóng góp cho nền âm nhạc và thanh nhạc Việt Nam. Nhưng hơn hết, tôi trân trọng đức độ của một người thầy", nam nghệ sĩ nói.

Ở tuổi 60, Việt Hoàn cho biết thêm, anh không còn nhiều tham vọng trong nghề. Nam nghệ sĩ có thể tiếp tục ca hát đến năm 70-80 tuổi nhưng muốn giảm bớt tần suất xuất hiện trước công chúng. Anh cũng chủ động từ chối một số chương trình có mức thù lao cao vì không muốn chịu áp lực chuẩn bị và dàn dựng.

Nam nghệ sĩ quan niệm mỗi người cần biết thế nào là đủ thay vì chạy theo tiền bạc và số lượng công việc: "Kiếm quá nhiều tiền mình cũng đâu có tiêu hết, cũng không thể mang tiền sang thế giới bên kia. Vì thế, tôi nghĩ cứ làm vừa đủ. Tôi đã dành dụm cho mình một khoản dưỡng già, như tôi từng chia sẻ rằng đã đủ tiền vào viện dưỡng lão 5 sao rồi. Sau này, tôi thích ở viện dưỡng lão cùng những người bạn già.

Các con cũng có trách nhiệm và hành trình riêng trong cuộc đời để đạt được mục đích sống của chúng. Tôi không thể lúc nào cũng o bế, nâng đỡ các con. Tôi chỉ có thể giúp đỡ về tinh thần, sống tốt đẹp để các con nhìn vào và học tập.

Tôi nhận ra cuộc đời này không phải là mãi mãi. Khi còn khỏe mạnh, còn có điều kiện hưởng thụ cuộc sống thì chúng ta nên tận hưởng. Hưởng thụ ở đây không có nghĩa là lãng phí vật chất, tiền bạc hay sức khỏe, mà là làm những điều lành mạnh, khiến mình cảm thấy hạnh phúc và thoải mái nhất. Càng về già, nếu tâm tư càng thoải mái thì mình càng khỏe mạnh, trẻ lâu hơn", Việt Hoàn trải lòng.

Nói về ước mơ ở tuổi 60, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Bây giờ, ước mơ của tôi là được đi thật nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người mà mình mong muốn được gặp. Có thể vì chưa đủ duyên nên tôi chưa gặp được những người ấy, nhưng tôi rất mong có cơ hội".

NSƯT Việt Hoàn tuổi 60

Chia sẻ về liveconcert, tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết chương trình không đơn thuần là một đêm nhạc tổng kết sự nghiệp mà được xây dựng như một cuốn hồi ký bằng âm nhạc, tái hiện những dấu mốc trong hành trình 40 năm ca hát của Việt Hoàn.

Theo đạo diễn, sân khấu được thiết kế tối giản nhưng giàu tính biểu tượng với những khung tranh giống như một triển lãm sắp đặt. Mỗi bức tranh kể lại một giai đoạn trong cuộc đời nam nghệ sĩ. Không gian sân khấu còn được hình dung như một khu vườn và đồi gió hát, thể hiện cuộc sống hiện tại cùng tâm hồn yêu thiên nhiên của Việt Hoàn.

Liveconcert "Lời những yêu thương - 40 năm một hành trình ca hát" có sự tham gia của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Ngọc Nguyễn, Lê Minh Sơn, Việt Thi, Hương Ly, Phi Long, nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền và MC Phí Thùy Linh. Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 26/11/2026 tại TOM CHAT, Hà Nội.