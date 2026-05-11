NSƯT Thế Long đột tử tại nơi làm việc

Ngày 11/5, bà Nguyễn Hồng Phương - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - xác nhận với Tiền Phong thông tin NSƯT Nguyễn Thế Long qua đời ở tuổi 48. Nhà hát Múa rối Việt Nam đang phối hợp cùng gia đình tổ chức tang lễ cho nam nghệ sĩ.

Theo đại diện nhà hát, NSƯT Nguyễn Thế Long - Phó Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam - đột ngột qua đời tại cơ quan vào sáng cùng ngày. “Chúng tôi đang làm các công việc liên quan tại nhà tang lễ, hiện chưa có thông tin cụ thể về thời gian viếng”, bà Nguyễn Hồng Phương cho biết.

Sự ra đi bất ngờ của nam nghệ sĩ khiến nhiều đồng nghiệp tiếc thương. Diễn viên Mai Anh cho biết chị vừa gặp NSƯT Nguyễn Thế Long tại Liên hoan Múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV ngày 9/5. Khi đó, anh vẫn tham gia biểu diễn bình thường trong tiết mục múa rối tập thể.

“Anh Long được nhiều người quý mến vì tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó, tận tâm với công việc. Với đồng nghiệp, anh hết lòng giúp đỡ, san sẻ”, diễn viên Mai Anh chia sẻ.

Nghệ sĩ Linh Nguyễn không giấu được xúc động khi nhắc về người đồng nghiệp thân thiết gắn bó từ thời học tại Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

NSƯT Nguyễn Thế Long qua đời tại nơi làm việc ở tuổi 58.

Nghệ sĩ Linh Nguyễn chia sẻ NSƯT Nguyễn Thế Long sống tình cảm, khiêm tốn và luôn hết mình với bạn bè, đồng nghiệp. Anh nhớ lại quãng thời gian đầu lập nghiệp nhiều khó khăn, cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

Không chỉ được đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách chan hòa, NSƯT Nguyễn Thế Long được đánh giá là người tận tụy với nghề. Nghệ sĩ Linh Nguyễn nói sau mỗi buổi diễn, lúc nhiều nghệ sĩ đã ra về, nam nghệ sĩ vẫn nán lại để thu dọn đạo cụ, sắp xếp sân khấu gọn gàng.

NSƯT Nguyễn Thế Long sinh năm 1978, tốt nghiệp Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Anh công tác tại Nhà hát Múa rối Việt Nam từ năm 2004 và giữ cương vị Phó Giám đốc nhà hát.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối truyền thống. Nam nghệ sĩ được đánh giá là người tiên phong trong việc đưa múa rối đến những không gian biểu diễn sáng tạo, kết hợp cùng nhiều loại hình nghệ thuật như múa và kịch nói nhằm tạo nên hơi thở mới cho sân khấu rối đương đại.

Anh từng tham gia trợ lý đạo diễn cho nhiều vở diễn nổi bật như Khúc đồng dao, Giấc mơ của Ếch Xanh và Trăng đất Việt.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, NSƯT Nguyễn Thế Long còn được đồng nghiệp nhắc đến như một người con hiếu thảo, sống trách nhiệm với gia đình.