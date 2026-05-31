NSƯT Thành Lộc: "Người ta có thể tấn công nhau một cách tàn nhẫn trên mạng xã hội"

"Danh tiếng là một thứ rất phù phiếm", NSƯT Thành Lộc nói.

Vừa qua, tại lễ ra mắt phim Một thời ta đã yêu, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm sống của mình trong thời đại ngày nay.

Anh nói: "Kể từ khi mạng xã hội phát triển một cách rực rỡ, tôi càng ý thức được rằng, danh tiếng là một thứ rất phù phiếm. Khi mạng xã hội phát triển quá mức là vũ khí để người ta tâng bốc nhau, hạ bệ nhau, tấn công nhau.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được chứng kiến đúng sự tàn nhẫn trên mạng xã hội. Người ta thường dùng chữ tàn nhẫn để nói về động vật hoang dã, không ai dùng cho cuộc sống phủ kín sự văn minh như hiện tại.

Nhưng rõ ràng, bây giờ chúng ta đang sống trong bối cảnh người ta có thể tấn công nhau một cách tàn nhẫn trên mạng xã hội. Tôi thấy cuộc sống này vô nghĩa.

Tuy nhiên, vẫn có những cái trên mạng xã hội níu giữ tôi lại, đó là nghệ thuật, như con dao hai lưỡi. Tôi muốn xoa dịu chính mình, xoa dịu nỗi đau nhức bằng nghệ thuật. Nếu không có nghệ thuật, tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi nỗi đau đó để thăng hoa hơn.

Có lẽ do tôi trưởng thành sớm, tôi nhận ra được điều này không phải từ khi ba tôi mất mà từ đám tang của ông Ba Vân. Rõ ràng, chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin rộng khắp, nhưng tìm tên ông Ba Vân trên Google cũng không có nhiều thông tin.

Vì ông Ba Vân ở thời đại quá xưa, nên bây giờ trên mạng chẳng có thông tin gì về ông. Tự nhiên, tôi nhận ra điều này và thấy mọi thứ quá vô nghĩa".

Với biệt danh "Phù thủy sân khấu", Thành Lộc được đánh giá là một trong những nghệ sĩ xuất sắc của làng nghệ thuật Việt Nam trong thế hệ của mình. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2001 vì những đóng góp của cho nền nghệ thuật nước nhà.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

