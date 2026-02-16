NSƯT Quang Thắng: Tết không nhận show để ở nhà với con, đưa hết tiền cho vợ

Với khán giả phía Bắc, NSƯT Quang Thắng từ lâu đã trở thành gương mặt quen thuộc mỗi dịp cuối năm. Anh ghi dấu qua vai Táo Kinh tế trong Táo quân cùng nhiều vai diễn duyên dáng trên sân khấu, màn ảnh. Tuy nhiên, năm nay Táo quân không lên sóng, để lại khoảng trống đặc biệt.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, nam nghệ sĩ thừa nhận cảm giác hụt hẫng khi Táo quân vắng bóng. Hơn 20 năm gắn bó, chương trình đã trở thành “món ăn tinh thần” không chỉ với khán giả mà cả nghệ sĩ.

NSƯT Quang Thắng thấy trống vắng khi năm nay thiếu đi "Táo quân".

Anh cho rằng việc đổi mới hay tiếp tục chương trình phụ thuộc vào nhà đài và khán giả. Bản thân anh cũng mong có sự thay đổi về kịch bản, dàn dựng, diễn viên để chương trình luôn tươi mới.

“Chúng tôi muốn làm Táo để đem lại niềm vui cho những người yêu Táo. Khi mọi người không còn yêu nữa, có thể họ sẽ chê trách. Điều đó cũng bình thường” , anh thẳng thắn.

Năm nay NSƯT Quang Thắng sắp xếp về Hải Phòng sớm để quây quần với gia đình trong dịp Tết. Vì công việc nên anh sống xa gia đình. Vợ con Quang Thắng sống ở Hải Phòng còn nam nghệ sĩ mua một căn nhà trên Hà Nội để thuận tiện cho công việc.

"Nhiều năm nay, tôi không bao giờ nhận show trong dịp Tết vì cả năm đã làm việc quá vất vả. Thường phải qua Rằm tháng Giêng tôi mới bắt đầu nhận lời biểu diễn.

Với tôi, Tết là khoảng thời gian thiêng liêng để sum họp gia đình. Đó là dịp mọi người ngồi lại bên nhau, cùng nhìn lại những điều đã làm được và chưa làm được trong năm cũ, đồng thời chia sẻ, bàn bạc những dự định, mong muốn cho năm mới", anh chia sẻ.

Gia đình của ''Táo kinh tế'' Quang Thắng.

Do thường xuyên đi diễn xa, NSƯT Quang Thắng ít có thời gian gần gũi, tâm sự với các con. Các con anh cũng chịu nhiều thiệt thòi khi hiếm khi được xem bố biểu diễn trên sân khấu.

"Lúc nào tôi cũng muốn gia đình đi cùng nhưng khó sắp xếp quá. Nhiều khi tôi phục vụ thiếu nhi cả nước dịp 1/6, Trung thu mà con mình lại ít được xem bố diễn. Tôi lúc tôi cũng chạnh lòng, cũng buồn nhưng các con thông cảm. Bù lại, tiền lương, tiền công tôi đưa hết cho vợ", anh nói.

Tuy nhiên, Tết năm nay NSƯT Quang Thắng sẽ về biểu diễn phục vụ quê hương Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm anh diễn Giao thừa ở Hải Phòng.

NSƯT Quang Thắng dí dỏm cho biết, trong mắt các con, anh không phải nghệ sĩ nổi tiếng. “Tôi cũng từng nói vui rằng bố nổi tiếng đấy, làm được nhiều việc đấy. Nhưng các con chỉ nói: ‘Bố là bố của con thôi’” , anh kể lại.

Cả ba người con của NSƯT Quang Thắng đều không có niềm đam mê theo nghệ thuật và anh hoàn toàn tôn trọng điều đó. “ Mình là người cha, chỉ định hướng chứ không áp đặt ”, anh nói.

NSƯT Quang Thắng sinh năm 1968 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Gia đình bên ngoại của anh có 14 người theo nghệ thuật. Anh học tại Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Hải Phòng và sau đó lên Hà Nội học lớp đạo diễn tại Đại học Sân khấu Điện ảnh.

NSƯT Quang Thắng từng làm nhiều nghề để mưu sinh trước khi nổi tiếng.

Sau khi tốt nghiệp, Quang Thắng về Đoàn kịch Hải Phòng, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Ngoài đi diễn tại, anh làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập.

Trước khi trở thành danh hài được khán giả mến mộ, ít ai biết, Quang Thắng phải làm nhiều nghề để mưu sinh như chạy chợ, buôn hàng, giao quần áo, lơ xe và thậm chí là đẩy xe bò kéo chở cát. Thỉnh thoảng anh còn kiêm luôn bốc vác hàng cho chủ xe và phụ giúp nhiều việc vặt ở bến xe. Với Quang Thắng, đó là thời gian khó khăn nhưng cũng là trải nghiệm để anh có thêm bản lĩnh và nghị lực sống.

Năm 1994, Quang Thắng đóng chính trong bộ phim truyền hình và được nhiều người yêu quý bởi nét diễn chân thật, lăn xả.

Năm 2000, chương trình Gặp nhau cuối tuần về Hải Phòng ghi hình và tìm một gương mặt đóng cùng bác sĩ Hoa Súng - nhân vật do nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thể hiện.

Được đạo diễn Triệu Tuấn giới thiệu, Quang Thắng thử sức và nhanh chóng gây ấn tượng với đạo diễn Khải Hưng. Anh được mời lên Hà Nội ghi hình, nhanh chóng được khán giả cả nước biết đến.

NSƯT Quang Thắng và bà xã.

Sự nghiệp của Quang Thắng thăng hoa nhất vào năm 2003. Anh được đông đảo khán giả yêu mến và lần đầu đi diễn ở nước ngoài. Cuối năm đó, nghệ sĩ góp mặt trong chương trình Táo Quân với vai Táo Kinh tế.

Nghệ sĩ Quang Thắng được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2016. Tháng 8/2019, Quang Thắng chuyển đơn vị và công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội đến nay.

Ngoài sự nghiệp, Quang Thắng cũng được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc. Anh kết hôn năm 2002 với bà xã tên Cao Thanh Hảo kém anh 11 tuổi. Cặp đôi có với nhau 3 người con gồm 2 gái, 1 trai.



