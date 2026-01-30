NSƯT duy nhất được mệnh danh “vedette của showbiz”: Nhan sắc cao sang, xuất thân dòng dõi hoàng tộc

Với giới mộ điệu sân khấu kịch Việt Nam thập niên 1980, cái tên NSƯT Minh Trang từng là biểu tượng khó thay thế của vẻ đẹp, tài năng và phong thái đài các. Trên sàn diễn, bà không chỉ sở hữu gương mặt sáng sân khấu, nét duyên thầm đậm chất kinh kỳ, mà còn chinh phục khán giả bằng lối diễn xuất giàu cảm xúc, tinh tế đến từng ánh mắt, cử chỉ. Danh xưng “đệ nhất đào thương” gắn liền với Minh Trang suốt nhiều năm không chỉ là lời tán dương, mà là sự thừa nhận cho một vị trí đỉnh cao hiếm ai chạm tới.

Sinh năm 1962, Minh Trang bén duyên với nghệ thuật trong hoàn cảnh nhiều ngang trái. Khi gia đình mong muốn bà theo bố mẹ vào Nam, nữ nghệ sĩ trẻ khi ấy vẫn kiên quyết ở lại Hà Nội, lựa chọn con đường sân khấu đầy chông gai nhưng cũng đầy đam mê. Theo học khoa Sân khấu - Trường Nghệ thuật Hà Nội, Minh Trang sớm bộc lộ tố chất qua vai chính đầu tay trong vở Hà Mi Của Tôi. Vai diễn này nhanh chóng đưa tên tuổi bà vụt sáng, trở thành gương mặt được khán giả Thủ đô đặc biệt yêu mến.

Sau đó, Minh Trang liên tiếp khẳng định vị thế qua loạt tác phẩm kinh điển như Cô Gái Đội Mũ Nồi Xám, Tôi Và Chúng Ta, Lôi Vũ… Ở mỗi vai diễn, bà đều mang đến hình ảnh người phụ nữ vừa mong manh, sâu sắc, vừa sang trọng và đầy nội lực, một phong thái rất riêng, khó trộn lẫn.

Không chỉ là ngôi sao của sân khấu phía Bắc, khi vào TP.HCM sinh sống, sức hút của Minh Trang vẫn không hề suy giảm. NSND Hồng Vân từng nhắc lại đầy ngưỡng mộ: “Hồi tôi mới ra trường và về sân khấu 5B thì Minh Trang đã là vedette của các vedette trên sàn diễn rồi.” Chính từ đó, danh xưng “vedette của showbiz” được khán giả nhắc đến như một cách gọi trân trọng dành cho thời hoàng kim rực rỡ cả về nhan sắc lẫn sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Ngoài sân khấu kịch, NSƯT Minh Trang còn để lại dấu ấn sâu đậm ở mảng phim truyền hình và điện ảnh. Bà góp mặt trong nhiều tác phẩm được đánh giá cao như Mê Thảo - Thời Vang Bóng, Chung Cư, Chiều Ngang Qua Phố Cũ… Dù không xuất hiện dày đặc, mỗi vai diễn của Minh Trang đều mang lại cảm giác chín muồi, lắng đọng, đúng với phong thái của một nghệ sĩ lớn.

Ít ai biết rằng vẻ đẹp trầm mặc, khí chất quý phái của NSƯT Minh Trang không chỉ đến từ sân khấu, mà còn gắn với xuất thân đặc biệt. Bà là cháu ngoại của Công nữ Nguyễn Thị Cẩm Hà (Mệ Bông) - cháu ngoại vua Dục Đức triều Nguyễn. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ luôn chọn cách sống giản dị. Bà từng chia sẻ rằng từ nhỏ, mẹ không hề kể cho bà nghe về dòng dõi hay gốc gác hoàng tộc, để con gái lớn lên như một người bình thường, tự đi tìm con đường của riêng mình. Có lẽ cũng vì thế mà khí chất hoàng gia ở Minh Trang hiện diện một cách tự nhiên, không phô trương.

Hiện tại, NSƯT Minh Trang đang định cư tại Singapore cùng chồng và con gái. Cuộc sống của bà bình yên, nhẹ nhàng, thường xuyên dành thời gian du lịch và tận hưởng không gian gia đình trong căn nhà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt. Dù sống xa quê hương, Minh Trang chưa bao giờ rời xa nghệ thuật. Thỉnh thoảng, bà vẫn trở về Việt Nam tham gia các vở kịch, dự án phim như một cách giữ lửa nghề và giữ sợi dây gắn bó với sân khấu.

Dẫu đã đi qua thời kỳ rực rỡ nhất, hình ảnh người phụ nữ mang vẻ đẹp cổ điển, khí chất quý tộc và phong thái vedette của NSƯT Minh Trang vẫn là ký ức khó phai trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Danh xưng “vedette của showbiz” vì thế không chỉ là một lời gọi tên mỹ miều, mà là biểu tượng cho một thời vàng son của sân khấu và điện ảnh Việt Nam.