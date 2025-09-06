NSƯT Bùi Như Lai được bổ nhiệm Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Lễ trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Bùi Như Lai chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được tổ chức ngày 5/9 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

Theo Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với đồng chí Bùi Như Lai - Phó Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với đồng chí Bùi Như Lai.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông gửi lời chúc mừng NSƯT Bùi Như Lai, đồng thời, bày tỏ niềm hy vọng trên cương vị mới NSƯT Bùi Như Lai sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng tập thể cán bộ trường xây dựng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm trong đào tạo ngành nghề lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp tốt cùng đồng chí Bùi Như Lai để xây dựng nhà trường đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông giao nhiệm vụ cho tân Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

NSƯT Bùi Như Lai khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy truyền thống hơn 60 năm của trường, phấn đấu đưa trường ngày càng phát triển, vươn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống, xứng đáng với nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc.

NSƯT Bùi Như Lai sinh năm 1979, xuất thân từ gia đình lao động. Ông tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch, sau đó học Đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học.

Trên sân khấu, ông từng là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Tuổi trẻ, đảm nhiệm vai trò Trưởng đoàn Kịch hình thể và Trưởng đoàn Kịch 1. Với phong cách sáng tạo độc đáo, ông đã để lại nhiều tác phẩm có dấu ấn, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống vừa mang hơi thở đương đại.

NSƯT Bùi Như Lai khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2019, ông trở về Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt giữ các cương vị: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên. Ở mỗi vị trí, ông đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể.

Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều vở diễn đoạt giải thưởng lớn như Tái sinh , Đến bờ bên kia , Ê-đíp làm vua , Như hạt mưa sa.. . Ngoài sân khấu, ông cũng tham gia điện ảnh - truyền hình với các vai diễn ấn tượng trong Dưới bóng cây hạnh phúc , Cha tôi, người ở lại . Năm 2019, Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu NSƯT và nhận Huân chương Lao động hạng Ba.