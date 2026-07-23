NSND Xuân Bắc cùng dàn nghệ sĩ đưa "Phép màu của Kurt" trở lại

"Là một nghệ sĩ đi trước, tôi thấy mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy khả năng của mình", NSND Xuân Bắc chia sẻ.

Sau 4 suất diễn "cháy vé" thu hút hơn 3.000 khán giả trong năm 2025 và trở thành vở nhạc kịch đầu tiên giành Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, "Phép màu của Kurt" chính thức trở lại với khán giả Thủ đô Hà Nội.

"Phép màu của Kurt" được dàn dựng bởi ê-kíp cố vấn nghệ thuật gồm những tên tuổi uy tín như NSND Xuân Bắc, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và nhạc sĩ Lưu Hà An. Đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn là nhạc sĩ Hoàng Anh Minh - Giám đốc âm nhạc đứng sau nhiều chương trình quen thuộc trên sóng VTV như Gặp nhau cuối năm, Giai điệu tự hào, Bài hát Việt, Đồ Rê Mí...

NSND Xuân Bắc đồng hành cùng dự án với vai trò cố vấn.

Chia sẻ về lý do nhận lời đồng hành cùng dự án, NSND Xuân Bắc cho biết: "Kịch bản Phép màu của Kurt rất hay và thú vị. Trong dịp hè với tư cách một người lớn và là một người cha, tôi nghĩ nếu không tham gia những hoạt động như thế này thì thật có lỗi với các bạn nhỏ.

Là một nghệ sĩ đi trước, tôi thấy mình có trách nhiệm lan tỏa tình yêu nghệ thuật, tạo điều kiện để các bạn trẻ phát huy khả năng của mình. Biết đâu trong số những em nhỏ tham gia Phép màu của Kurt sẽ có những em từ yêu thích trở thành đam mê, từ đó bộc lộ tài năng và đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà".

Trong khi đó, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết anh nhận lời tham gia dự án gần như ngay lập tức. Trong suốt quá trình thực hiện, anh cũng luôn sẵn sàng chỉnh sửa kịch bản, hỗ trợ dàn dựng để tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất.

Nhân vật nam chính của vở kịch là chàng Kurt.

Hoa Thủy Tiên nữ chính trong vở kịch.

Lấy bối cảnh thế giới côn trùng và những bông hoa rực rỡ, "Phép màu của Kurt" xoay quanh nhân vật Kurt - một "người bạn" quen thuộc, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của muôn loài nhưng lại luôn bị con người ghê sợ và xa lánh. Trái ngược với những bông hoa được yêu mến bởi hương thơm dịu ngọt, Kurt bị mọi người e ngại chỉ vì mùi hương đặc trưng của mình.

Thế nhưng, chính cậu lại là người âm thầm yêu thương và hy sinh để giúp những bông hoa lan tỏa hương sắc. Qua hình tượng đầy ẩn dụ này, tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng vẻ đẹp đích thực không nằm ở những gì cảm nhận từ bên ngoài, mà ở giá trị và sự cống hiến thầm lặng của mỗi cá thể.

Vở diễn quy tụ lực lượng biểu diễn hùng hậu với hai nhân vật trung tâm là Kurt và Thủy Tiên Vàng, cùng 15 nhân vật phụ như bọ hung, ruồi nhặng, ong, các loài hoa... và khoảng 40 diễn viên quần chúng. Trong đó có nhiều gương mặt nhí sở hữu lượng tương tác lớn trên mạng xã hội như Ali Thục Phương, Đặng Kim Thiên Kim, Cao Phú Quý, Moon Tân Anh...

Xuyên suốt tác phẩm là 17 phân cảnh được kết nối bằng 17 ca khúc sáng tác riêng, tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, đưa khán giả đi từ tiếng cười, sự thích thú đến những khoảnh khắc lắng đọng và xúc động.

Vở nhạc kịch trở lại sau thành công của năm 2025.

Không chỉ được đầu tư về quy mô sân khấu, "Phép màu của Kurt" còn cho thấy sự chăm chút về âm nhạc khi sử dụng hoàn toàn live band trong suốt vở diễn. Âm nhạc không chỉ đóng vai trò làm nền mà còn dẫn dắt cảm xúc, tạo nên những cao trào và khoảng lặng cần thiết cho câu chuyện. Đặc biệt, nhiều bản phối được làm mới theo phong cách gần gũi với trẻ em, giúp các em dễ dàng hòa mình vào không khí của vở diễn.

Vở nhạc kịch "Phép màu của Kurt" do Học viện nghệ thuật Starlab thực hiện sẽ được công diễn với hai suất diễn vào lúc 15h và 19h30 ngày 26/7/2026 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội).



