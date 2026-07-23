Không chỉ 3.000 tỷ của cha Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi còn được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của “vua hài” Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi từng vướng nghi vấn sinh con cho Châu Tinh Trì.

Những ngày qua, Trương Bá Chi là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng Trung Quốc. Cô đã được cha chồng cũ quá cố Tạ Hiền giao quyền quản lý khối tài sản hơn 3.000 tỷ đồng mà ông để lại cho 2 cháu trai Lucas - Quintus. Điều kiện của Tạ Hiền là Trương Bá Chi không được tái hôn, phải đưa 2 quý tử đến viếng mộ ông vào mỗi tháng và cô chỉ có quyền quản lý chứ không có quyền sở hữu tài sản. Bản di chúc để lại 90% tài sản cho con dâu cũ Trương Bá Chi và 2 cháu nội của cha Tạ Đình Phong gây bàn tán trong dư luận những ngày qua.

Đáng chú ý, tờ Sohu cho biết, ngoài khoản thừa kế kếch xù từ cha chồng cũ, Trương Bá Chi còn có tên trong di chúc của "vua hài" Châu Tinh Trì. Đầu tháng 5/2024, Châu Tinh Trì đã lập di chúc, phân chia rõ ràng khối tài sản 300 triệu USD (hơn 7.000 tỷ đồng) của ông. Do không có vợ con, phần lớn tài sản của đạo diễn Vua Hài Kịch được để lại cho người thân trong gia đình. Ngoài ra, Châu Tinh Trì còn chia tài sản cho 1 vài đồng nghiệp thân thiết của ông trong showbiz, bao gồm Trương Bá Chi và nữ diễn viên trẻ Từ Kiều - con nuôi của nam đạo diễn. Nguồn tin cho biết phần tài sản được chia không nhất thiết là tiền mặt mà có thể là cổ phần doanh nghiệp hoặc các khoản đầu tư sinh lời cao của Châu Tinh Trì. Việc Trương Bá Chi có tên trong danh sách thừa kế tài sản cho thấy địa vị và sự quan trọng của cô trong lòng "vua hài Cbiz".

Trương Bá Chi và 2 con trai được cha chồng cũ cho thừa kế hơn 3.000 tỷ sau khi ông qua đời. Ảnh: Weibo.

Ngoài ra, minh tinh Cbiz cũng có tên trong danh sách những người thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ đồng của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sohu.

Vì sao Trương Bá Chi được thừa hưởng tài sản của "Tinh gia"?

Ở showbiz Trung Quốc, Châu Tinh Trì có rất ít bạn bè vì tính cách lập dị, coi tiền như mạng nên khó giữ giao tình thân thiết với ai lâu dài. Trương Bá Chi nằm trong số ít những người có mối quan hệ gắn bó với nam đạo diễn gần 30 năm qua. Ngọc nữ xứ Hương Cảng vốn là 1 trong những Tinh nữ lang nổi tiếng Cbiz (các nữ diễn viên thành danh nhờ đóng phim của Châu Tinh Trì). Năm 18 tuổi, cô may mắn khi lọt mắt xanh Châu Tinh Trì khi ông tìm kiếm diễn viên nữ chính trong Vua Hài Kịch. Ở tuổi 19, Trương Bá Chi trở thành minh tinh hạng A nhờ thành công của phim. Câu thoại kinh điển "Tôi nuôi cô" mà Tinh gia nói với Trương Bá Chi trong phim được khán giả nhắc lại suốt hàng chục năm qua.

Sau đó, cô được Châu Tinh Trì dốc lòng nâng đỡ, tiếp tục tham gia diễn xuất trong nhiều tác phẩm của ông như Đội Bóng Thiếu Lâm (vai khách mời Ngọc Diện Song Phi Long), Tuyệt đỉnh Kungfu (vai cô gái câm), Tân Vua Hài Kịch (lồng tiếng Quảng Đông). Trong những lần hợp tác với Châu Tinh Trì sau này, Trương Bá Chi đều không nhận thù lao, thậm chí không cần xem trước kịch bản hay vai diễn cứ vậy đến phim trường quay theo sự chỉ dẫn của Tinh Gia. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên còn nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với Châu Tinh Trì. Cô khẳng định: "Nếu không có Tinh Gia thì sẽ không có Trương Bá Chi của ngày hôm nay".

Trương Bá Chi 1 bước thành sao hạng A nhờ sự nâng đỡ của Châu Tinh Trì. Ảnh: Sina.

Dù vậy, việc Trương Bá Chi được nhắc tên trong di chúc của Châu Tinh Trì cũng gây bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai nghệ sĩ hàng đầu không bình thường khi Tinh Gia chẳng những để Trương Bá Chi thừa kế tài sản của mình mà còn từng bỏ tiền bù vào khoản lỗ của ngọc nữ Cbiz. Cụ thể, vào năm 2016, khi Trương Bá Chi tham gia một chương trình truyền hình và bị cắt giảm 8 triệu NDT (29,2 tỷ đồng) tiền cát-xê, Châu Tinh Trì đã âm thầm bù khoản chênh lệch đó cho cô mà không lấy chênh lệch hay bắt ekip phải làm hóa đơn. Cách đây vài năm, dư luận từng rầm rộ lan truyền tin Châu Tinh Trì sẽ để lại toàn bộ tài sản cho con trai thứ 3 của Trương Bá Chi. Thời điểm đó, nhiều nguồn tin cho biết đạo diễn quyền lực showbiz chính là cha của con trai út Trương Bá Chi. Tuy nhiên, đại diện của ngọc nữ Hong Kong (Trung Quốc) đã lên tiếng phủ nhận. Trong khi đó, Châu Tinh Trì không lên tiếng giải thích. Dù vậy, ông vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Trương Bá Chi suốt nhiều năm qua.

Trương Bá Chi và Châu Tinh Trì có mối quan hệ thân thiết. Nam đạo diễn từng vướng tin là cha của con trai út Trương Bá Chi, nhưng phía nữ diễn viên đã phủ nhận. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu