NSND Tự Long bình luận: "Tôi không ngờ cỡ như Lại Văn Sâm lại thô lỗ như vậy"

Tối qua (1/9), tập đầu tiên của chương trình Ký ức vui vẻ mùa thứ hai đã lên sóng, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị, được khán giả mong đợi.



Tự Long: "Tôi không ngờ cỡ như Lại Văn Sâm lại thô lỗ như vậy"

Một trong những khách mời đáng chú ý của chương trình tuần này là nghệ sĩ Thanh Thủy. Dù đã có tuổi, nhưng cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp, khiến MC Lại Văn Sâm phải ôm chầm lấy cô và thốt lên: "Lần đầu tiên gặp mặt mà tôi đã cảm thấy yêu cô ấy rồi".

Câu nói này của MC Lại Văn Sâm khiến mọi người đều phải ồ lên ngạc nhiên. Ca sĩ Thanh Duy ngượng ngùng nói: "Tôi vừa chứng kiến chuyện gì vậy?".

Còn NSND Tự Long lại bất ngờ chia sẻ: "Tôi không ngờ cỡ như Lại Văn Sâm lại thô lỗ như vậy.

Lúc nãy nghe anh Lại Văn Sâm nói mà tôi cứ sợ anh ấy sẽ buột miệng ra là "em ơi đừng có suy nghĩ, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nghĩ mình ở với nhau lâu rồi".

Những lời Tự Long nói làm MC Lại Văn Sâm ngượng đỏ cả mặt. Sau đó, khi Mạc Văn Khoa bước ra, Lại Văn Sâm lại nói một câu khá thiếu tế nhị là: "Mạc Văn Khoa tuổi khỉ có khác, trông giống con khỉ thật".

Khán giả xúc động khi Bảo Thy nhảy lại Audition sau 15 năm

Đối với thế hệ cuối 8x và đầu 9x, trò chơi Audition vốn đã trở thành một phần tuổi thơ, ký ức khó phai.

Trong đó, Bảo Thy và Vương Khang là hai gương mặt nghệ sĩ gắn liền với trò chơi này, đồng thời cũng được nhớ đến nhiều nhất, với những bài hit như Sorry, Please tell me why.

Cách đây 15 năm, Bảo Thy đã từng gây bão khi trình diễn ca khúc Please tell me why trên truyền hình (trong cuộc thi Miss Audition 2006).

Và sau 15 năm, cả hai lại cùng nhau hát lại ca khúc này trên sóng truyền hình, khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi, xúc động.

Vương Khang không giấu được cảm xúc của mình sau khi trình diễn lại ca khúc: "Lúc đứng trong hậu trường, nghe nhạc nổi lên mà hai đứa tôi nổi hết cả da gà vì một thời thanh xuân được quay trở lại. Cảm giác của chúng tôi giống như ngày đầu tiên trình diễn ca khúc này, rất xúc động.

Bảo Thy cũng chia sẻ: "Bài hát Please tell me why này là một trong những cột mốc mà tôi và Vương Khang không thể nào quên. Thật sự, đã rất lâu rồi tôi mới được đến một show mà khán giả lại đủ mọi lứa tuổi như thế này.

Khi nhìn xuống dưới, thấy mọi người đều nhún nhảy hát theo, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tính đến nay, ca khúc này đã được 15 năm tuổi đời rồi. Hồi đó, tôi là người viết lời Việt cho nó, còn rap là do anh Vương Khang viết.

Ngày xưa, chúng tôi viết để hát cho vui thôi, không ngờ rằng lại được lọt vào chung kết cuộc thi Miss Audition. Cứ thế, chúng tôi rủ nhau đem ca khúc này lên sân khấu hát.

Chỉ sau một đêm thôi, hai cái tên Bảo Thy và Vương Khang bỗng vụt sáng để trở thành hiện tượng mạng lúc bấy giờ.

Cho tới bây giờ, mỗi khi nhắc lại, tôi đều cảm thấy bồi hồi và không ngừng cảm ơn tình cảm của khán giả đã dành cho tôi cũng như Vương Khang suốt 15 năm qua".