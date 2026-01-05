NSND Trịnh Kim Chi chấm thi hoa hậu, nói rõ tiêu chí chọn người đăng quang

Sau mùa giải đầu tiên thành công vào năm 2023, Hoa hậu Tài sắc Việt lần thứ 2 chính thức trở lại. Hoa hậu Tài sắc Việt 2026 là sân chơi dành cho nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam cũng như nước ngoài tham gia.

Chia sẻ tại họp báo cuộc thi, ông Nguyễn Trường Thịnh – trưởng ban tổ chức khẳng định sứ mệnh và ý nghĩa của Hoa hậu Tài sắc Việt nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện về trí tuệ, tài năng và phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

" Cuộc thi là hành trình tìm kiếm gương mặt đại diện tiêu biểu – nét đẹp hội tụ đủ đức hạnh, lòng nhân ái, bản lĩnh và khát vọng vươn lên" , trưởng BTC cho biết.

Ông Nguyễn Trường Thịnh - trưởng ban tổ chức trả lời báo chí về cuộc thi.

Bcạnh sứ mệnh lan toả vẻ đẹp của người phụ nữ, cuộc thi còn góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, giới thiệu danh lam thắng cảnh, đặc sản và nét đẹp văn hóa của phố biển Phan Thiết, Lâm Đồng đến du khách trong và ngoài nước.

Đảm nhận vị trí trưởng ban giám khảo cuộc thi năm nay là NSND Trịnh Kim Chi. Phó Ban giám khảo gồm diễn viên Hiền Mai, hoa hậu Tài sắc Việt Bích Ngọc, Á hậu Tài sắc Việt Minh Tâm.

Thành viên giám khảo khách mời gồm diễn viên Công Hậu, nhà báo Minh Tuyền, Hoa hậu Lê Nhàn, Hoa hậu Thần tượng doanh nhân Minh Châu, Á hậu Tài sắc Việt Phương Thảo.

Trở lại vị trí trưởng ban giám khảo cuộc thi sau 3 năm, NSND Trịnh Kim Chi cho biết cô vẫn háo hức và hồi hộp khi ngồi ghế nóng lần này. Bản thân nữ nghệ sĩ khẳng định sẽ làm hết sức mình để tìm ra người chiến thắng xứng đáng nhất.

NSND Trịnh Kim Chi là trưởng ban giám khảo.

Nói về tiêu chí lựa chọn hoa hậu, NSND Trịnh Kim Chi cho biết "tài sắc" chính là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên như mùa trước còn một số tranh cãi khi cho rằng người chiến thắng chỉ có sắc nhưng chưa có tài. Đó là lý do năm nay cô sẽ cùng BTC có thêm phần thi tài năng để khẳng định thí sinh đó có thật sự tài hay không.

Ngoài ra, nhân cách của thí sinh cũng là điều được đánh giá cao. Theo NSND Trịnh Kim Chi, sự phát triển của truyền thông và mạng xã hội hiện rất lớn, vì vậy mà các thí sinh cần phải hiểu được rằng đang ở vị trí nào để biết cách ứng phó, đối đầu với tất cả những tình huống xảy ra trong xã hội. Thí sinh cần phải biết cách xử lý truyền thông một cách khéo léo.

Cuối cùng, NSND Trịnh Kim Chi muốn thí sinh sẽ có trách nhiệm lan toả sứ mệnh của mình nếu giành ngôi vị cao nhất. Thí sinh phải làm rõ vai trò của mình với cương vị một hoa hậu, cần phải lan toả những điều tích cực, cởi mở nhưng không được quên giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh Hoa hậu Tài sắc Việt 2026, ban tổ chức còn khởi động cuộc thi Giọng ca vàng doanh nhân 2026.

Theo lịch trình, vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra từ ngày 20/03/2026 đến 22/03/2026 tại Phan Thiết, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng. Cuộc thi được UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức chấp thuận tổ chức tại văn bản số 9378/UBND-KGVX, ban hành ngày 18/12/2025.