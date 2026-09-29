NSND Lan Hương nhận lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng, sống trong căn nhà Hà Nội 29m²

Không gian sống của NSND Lan Hương gây ấn tượng với vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi.

NSND Lan Hương (SN 1961) là một trong những gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt. Nữ nghệ sĩ ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng, trong đó đặc biệt được khán giả nhớ đến với những màn hóa thân thành các bà mẹ chồng khó tính, thường xuyên soi xét con dâu trên phim truyền hình. Ở tuổi ngoài 60, NSND Lan Hương vẫn là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh đóng phim, nữ nghệ sĩ còn tham gia bồi dưỡng diễn viên trẻ, làm giám khảo tại một số cuộc thi sắc đẹp, người mẫu và góp mặt trong nhiều sự kiện. Năm 2016, NSND Lan Hương nghỉ hưu theo chế độ. Hiện tại, nữ nghệ sĩ nhận mức lương hưu 7,5 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ, cuộc sống hôn nhân của NSND Lan Hương cũng được nhiều người ngưỡng mộ khi có gần 4 thập kỷ gắn bó bên ông xã là NSƯT Đỗ Kỷ. Sau nhiều năm, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cùng nhau vun vén tổ ấm và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Hiện NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ sống trong căn nhà 4 tầng có diện tích khoảng 29m² tại Hà Nội. Dù không quá rộng rãi, căn nhà vẫn mang đến cảm giác ấm cúng và gần gũi, là mái ấm của gia đình 4 thế hệ với mẹ của nữ nghệ sĩ, các con và các cháu cùng sinh hoạt.

Qua những video đời thường được NSND Lan Hương chia sẻ trên MXH cá nhân, không gian sống của gia đình nữ nghệ sĩ hiện lên đậm chất gần gũi, ấm cúng và mang đậm nét đặc trưng của những căn nhà phố Hà Nội. Ngay từ bên ngoài, căn nhà đã gây chú ý với cánh cửa gỗ màu nâu trầm, có thiết kế giản dị, chỉ cần mở ra là có thể bước vào không gian sinh hoạt bên trong. Phía trước nhà là khoảng đường tương đối rộng rãi, tạo cảm giác thoáng thoáng và thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển phương tiện.

Bên trong, căn nhà tiếp tục gây ấn tượng bởi cách bài trí đơn giản, mộc mạc và gần gũi. Phòng khách có diện tích tương đối rộng rãi, được bố trí bộ bàn ghế gỗ thanh lịch. Bộ bàn ghế này vừa được sử dụng làm bàn ăn, vừa có thể tận dụng làm nơi uống trà, trò chuyện, tạo nên không gian sinh hoạt linh hoạt cho cả gia đình. Đối diện là chiếc tivi treo tường, phục vụ những giờ phút giải trí, nghỉ ngơi. Một góc trong phòng khách cũng được tận dụng để bố trí bàn thờ, mang đến vẻ thanh tịnh cho không gian sống. Thiết kế không cầu kỳ nhưng căn nhà vẫn toát lên vẻ mộc mạc, ấm cúng, được vợ chồng NSND Lan Hương điểm xuyết bằng những bình hoa tươi và nhiều bức tranh, ảnh treo tường, tạo nên cảm giác gần gũi, có sức sống.

Phía sau phòng khách là khu vực bếp nấu cùng cầu thang dẫn lên các tầng trên. Hai không gian được ngăn cách nhẹ nhàng bằng một tấm rèm thay vì sử dụng vách ngăn cố định. Cách thiết kế này vừa giúp phân chia các khu vực sinh hoạt, vừa giữ được sự thông thoáng và liền mạch cho căn nhà có diện tích khiêm tốn. Không quá chú trọng vào những món đồ nội thất đắt tiền hay thiết kế cầu kỳ, không gian vẫn ghi điểm nhờ sự gọn gàng, giản dị và cảm giác thân thuộc của một căn nhà Hà Nội.

Năm 2025, vợ chồng NSND Lan Hương quyết định cải tạo lại căn bếp 20 năm tuổi. Từng là nơi chứng kiến biết bao bữa cơm và những khoảnh khắc sum vầy của gia đình, nhưng sau thời gian dài sử dụng, những cánh tủ đã bắt đầu xuống cấp, không gian lưu trữ cũng không còn thực sự thuận tiện. Sau khi được “thay áo mới”, căn bếp mang diện mạo hiện đại, sang trọng hơn nhưng vẫn giữ trọn nét mộc mạc, ấm cúng vốn có. Hệ tủ gỗ được làm mới theo phong cách hiện đại, vừa đẹp mắt vừa tăng khả năng lưu trữ, trong khi khu vực bàn bếp nấu được tách riêng, giúp việc chuẩn bị và chế biến món ăn trở nên thuận tiện hơn.

Nhìn tổng thể, không gian sống của NSND Lan Hương không quá cầu kỳ hay hào nhoáng mà ghi dấu bằng sự giản dị, gọn gàng và hơi thở gia đình. Từng góc nhỏ đều mang dấu ấn của một mái ấm đã gắn bó qua nhiều năm, nơi các thế hệ cùng chung sống, quây quần và lưu giữ những khoảnh khắc đời thường bình dị.