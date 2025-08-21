HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
NSND Lan Hương, Lê Khanh mong đủ khỏe để đón 100 năm Quốc khánh

Hà Trang - Ngọc Ánh |

NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh có mặt trong khối văn hóa - thể thao tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Hai nghệ sĩ nói tập luyện quên hết mệt mỏi hay vấn đề tuổi tác, mong 20 năm nữa vẫn đủ sức khỏe để hòa mình vào không khí đại lễ của dân tộc.

