NSND Kim Xuân kể chuyện đóng phim Nhà mình đi thôi: "Lúc đó chúng tôi run lắm"

Ngày 31/1/2026, đoàn làm phim Nhà mình đi thôi đã có buổi ra mắt báo giới tại TPHCM. Ngoại trừ NSND Hồng Vân và Hoàng Sơn, NSƯT Hữu Châu kẹt lịch thì buổi showcase có sự tham dự đầy đủ của dàn diễn viên như: NSND Kim Xuân, Uyển Ân, Đoàn Thế Vinh và Michelle Lai, đạo diễn Trần Đình Hiền.

Tại sự kiện, NSND Kim Xuân tiết lộ một chuyện khó quên trong quá trình thực hiện phim.

NSND Kim Xuân và ê-kíp giao lưu với báo giới chiều tối ngay 31/1.

Nữ NSND nói: " Tầm tháng 7, tháng 8 ở miền Trung bão rất lớn. Ngày 27, 28 là bão dập tan nát, lúc đó chúng tôi run lắm. Nhưng ở Đà Nẵng có chùa Linh Ứng, người ta nói, từ khi chùa Linh Ứng được xây lên thì bão đều tránh Đà Nẵng.

2 ngày bão rất to nhưng Đà Nẵng chỉ hứng 1 trận mưa chừng 1-2 tiếng, không hề hấn gì hết. Phim vẫn xuôi chèo mát mái, vẫn nắng đẹp. Trần Đình Hiền làm phim cực kỳ hên.

Mưa gió ở đâu không biết, phim bạn luôn nắng đẹp. Nắng tới mức da tôi về từ tông số 1 xuống tông số 4. Các bạn diễn viên trong đoàn về cũng te tua hết. Nhưng ngoài hiện trường phải vật lộn như vậy thì mới có kết quả tốt ".

NSND Kim Xuân và đạo diễn Trần Đình Hiền.

"Nhà mình đi thôi" là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trần Đình Hiền. Phim không kể câu chuyện về một gia đình hoàn hảo mà đặt ra một hành trình nơi những va chạm là không tránh khỏi, nhưng cũng chính từ đó, cơ hội để thấu hiểu và chữa lành bắt đầu xuất hiện. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 26/2/2026 tức mùng 10 Tết tại các cụm rạp trên toàn quốc.