Novaya Zemlya sẵn sàng chờ lệnh thử hạt nhân từ Điện Kremlin

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa tại bãi thử ở Plesetsk, Nga, ngày 22/10. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Thượng tướng Vladimir Verkhovtsev, nguyên Trưởng Cục 12 thuộc Bộ Ngoại giao Nga, nói với hãng thông tấn TASS rằng bãi thử trên quần đảo Novaya Zemlya "đã được chuẩn bị đầy đủ để nối lại các cuộc thử hạt nhân trong nhiều năm".

Ông cho biết nếu các quan chức quyết định nối lại thử nghiệm, chúng tôi sẵn sàng thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể, mặc dù sẽ mất hơn một tuần.

Thượng tướng Verkhovtsev nhấn mạnh rằng, về mặt chính trị, nếu cần thiết thì bãi thử Novaya Zemlya sẵn sàng được sử dụng; tất cả những gì cần là một quyết định của lãnh đạo đất nước, ông nêu rõ.

Về khả năng Mỹ chuẩn bị cho thử nghiệm tại khu thử Nevada, ông Verkhovtsev nhận định rằng Nga sẽ biết trước vì "không thể che giấu việc chuyển các trang thiết bị khác nhau tới đó".

Ông đánh giá rằng phát biểu của Tổng thống Donald Trump về sự vượt trội hạt nhân của Mỹ "không tương ứng với thực tế" và khẳng định: "Nga là nước tiên phong trong lĩnh vực này và vẫn là nước tiên phong."

Khi được hỏi về hiệu quả và độ tin cậy của vũ khí hạt nhân Mỹ và Nga, ông trả lời rằng Nga "ít nhất là sánh ngang với họ ở mọi mặt, và ở một số khía cạnh còn vượt trội hơn."

Tại một cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5/11, Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan đặc nhiệm và các cơ quan dân sự thu thập, phân tích thêm thông tin và "đệ trình các đề xuất có sự phối hợp về khả năng bắt đầu chuẩn bị cho thử nghiệm vũ khí hạt nhân."

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với một phóng viên của TASS rằng Tổng thống không ra lệnh bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm. Thay vào đó, ông "chỉ thị nghiên cứu tính khả thi của việc bắt đầu chuẩn bị cho các thử nghiệm như vậy."

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố ông đã chỉ thị Lầu Năm Góc nối lại ngay lập tức việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ, viện dẫn việc các nước khác đã làm điều đó.

Ông Trump không nêu rõ đó là loại thử nghiệm nào hoặc liệu điều này có gồm vụ nổ đầu đạn hạt nhân hay không.

Liên Xô đã tiến hành 715 vụ thử hạt nhân, tạo nên một phần nền tảng cho việc hình thành lá chắn hạt nhân của nước này. Vụ nổ hạt nhân cuối cùng tại bãi thử Semipalatinsk diễn ra ngày 19/10/1989 và tại bãi thử Novaya Zemlya ngày 24/10/1990.