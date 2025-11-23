Novaland bật chế độ “hái ra tiền”, hơn 500.000 tỷ đồng doanh thu sắp đổ bộ

Theo báo cáo phân tích của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) về CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HoSE: NVL), ước tính giai đoạn 2025–2030 doanh nghiệp sẽ bàn giao gần 40.800 sản phẩm, tương ứng hơn 513.000 tỷ đồng doanh thu.

Riêng hai năm 2027–2028 được xem là "điểm rơi vàng" về tăng trưởng. Dự kiến năm 2027, doanh nghiệp sẽ bàn giao gần 18.000 sản phẩm, mang về gần 226.500 tỷ đồng doanh thu, chủ yếu từ Aqua City và NovaWorld Hồ Tràm. Năm 2028, lượng bàn giao dự kiến đạt 8.557 căn với doanh thu gần 118.000 tỷ đồng, trong đó Aqua City và NovaWorld Phan Thiết tiếp tục góp phần đáng kể.

Song song với chiến lược dài hạn, tình hình kinh doanh hiện tại của Novaland cũng đang có dấu hiệu cải thiện. Lũy kế 10 tháng năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 5.292 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Kết quả tích cực này chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao tại các dự án trọng điểm gồm NovaWorld Phan Thiết, Aqua City, NovaWorld Hồ Tràm và nhóm dự án trung tâm TP.HCM. Đây được xem là tín hiệu phục hồi rõ rệt của doanh nghiệp sau thời gian dài tái cấu trúc và xử lý pháp lý.

Theo báo cáo cập nhật, doanh thu tại hầu hết các cụm dự án lớn đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số. Aqua City đóng góp 1.339 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ), các dự án trung tâm TP.HCM đạt 1.130 tỷ đồng (tăng 12%); NovaWorld Phan Thiết tiếp tục là động lực chính với 1.520 tỷ đồng (tăng 13%). Đáng chú ý, NovaWorld Hồ Tràm tăng tới 70% so với cùng kỳ, đạt 1.303 tỷ đồng, nhờ tiến độ thi công và pháp lý được cải thiện.

Mặc dù tổng số sản phẩm bàn giao trong 10 tháng chỉ đạt 810 căn, giảm 12,5% so với cùng kỳ, nhưng riêng NovaWorld Hồ Tràm lại tăng 35% nhờ nhiều phân khu hoàn tất điều kiện bàn giao.

Tổng hạn mức xây dựng của các dự án trong hệ sinh thái Novaland được VDSC ước tính đạt gần 30.500 tỷ đồng.

VDSC cho biết, tổng hạn mức xây dựng của các dự án trong hệ sinh thái Novaland đến năm 2030 ước đạt gần 30.500 tỷ đồng. Riêng Aqua City chiếm hơn một nửa với 18.000 tỷ đồng, tiếp theo là NovaWorld Phan Thiết với hơn 7.500 tỷ đồng.

Hệ thống pháp lý tại các đại dự án đang được đẩy mạnh xử lý. Tại khu đô thị Aqua City, hầu hết phân khu đã có quy hoạch 1/500 và đang hoàn thiện giấy phép bán hàng. Nhiều phân khu như Waterfront, Riverside và Marina sẽ bước vào giai đoạn bàn giao mạnh từ 2025–2026, nâng tổng số căn đã bàn giao của toàn dự án lên 670 căn.

Nhóm dự án trung tâm TP.HCM cũng ghi nhận chuyển động rõ nét. The Grand Manhattan dự kiến hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất vào cuối năm 2025; Victoria Village hoàn chỉnh pháp lý và lên kế hoạch mở bán lại từ quý IV/2025; dự án Palm City (phân khu cao tầng) dự kiến có quy hoạch 1/500 trong quý IV/2025 và bàn giao từ năm 2027.

Tại NovaWorld Hồ Tràm, các phân kỳ Habana Island, Happy Beach, Morito, Wonderland… đều đã có giấy phép xây dựng và hoàn thành nghĩa vụ đất đai. Hai phân khu The Tropicana và Wonderland đã bàn giao lần lượt 298 và 163 sản phẩm.

Trong khi đó, NovaWorld Phan Thiết đã hoàn thiện quy hoạch 1/500 và dự kiến đóng tiền sử dụng đất một lần từ quý I/2026; hiện dự án đã bàn giao 1.468 sản phẩm.

Giới phân tích đánh giá, sự phục hồi đồng đều tại 4 cụm dự án cho thấy Novaland đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, đồng thời cải thiện dòng tiền nhờ đẩy nhanh công tác bàn giao.

Về nguồn tài chính, Novaland cho biết ngân hàng trong nước đã cấp tín dụng cho các dự án có phê duyệt pháp lý và tiến độ triển khai khả thi, trong khi nguồn vốn quốc tế tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình tái cấu trúc và gia hạn các khoản vay.